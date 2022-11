﻿Wie sich die CDU in Dresden neu erfinden will

Dresden. Der CDU-Kreisverband wird von Verwerfungen erschüttert: Zwei Stadträtinnen sind aus der Fraktion ausgetreten und haben sich anderen Fraktionen angeschlossen, CDU-Mitglieder haben die Partei im Streit um Inhalte verlassen, die CDU-Fraktion im Ortschaftsrat von Schönfeld-Weißig hat sich vom CDU-Ortsverband Schönfelder Hochland abgewendet. Wie will die Partei aus der Krise kommen? Fragen an den Kreisvorsitzenden Markus Reichel.

Bei der Debatte über die aktuelle Situation des Kreisverbandes auf dem Kreisparteitag haben Sie die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Warum?

Markus Reichel: Die Öffentlichkeit war mit Ausnahme lediglich des internen Tagesordnungspunktes herzlich zu dem gesamten Parteitag eingeladen. Interne Angelegenheiten sollten wir aber intern besprechen. Ich habe um diese Debatte gebeten, und es ist gut, dass wir sie geführt haben.

Fliegt Ihnen nicht gerade der Kreisverband um die Ohren?

Das Gegenteil ist der Fall. Ich ärgere mich schon über diese Ansicht, weil hier Dinge in den Mittelpunkt gestellt werden, bei denen ich mich frage: Ist das wirklich das Wichtigste? Wir haben eine klare Strategie, wie wir strukturell, inhaltlich und in der Kommunikation nach innen und außen an unseren Aufgaben arbeiten.

War es richtig, auf dem Kreisparteitag viel über Verkehrspolitik und wenig über die aktuelle Situation zu debattieren?

Ich will, dass wir Zukunftsparteitage anbieten und bin froh, dass wir das nach den langen Coronajahren nun endlich machen können. Wir haben unsere Mitglieder gefragt, wie sie sich moderne Parteitage vorstellen. Die Antwort war eindeutig: Weniger Rituale, mehr Austausch, mehr Inhalte, und genau das haben wir gemacht. Wir haben am Sonnabend einen klar formulierten Leitantrag erarbeitet. Wir hatten Podiumsdiskussion und Arbeitsgruppen. Das ist für mich tolle Sacharbeit. Das Aufbrechen von festgefahrenen Strukturen, dialogorientierte, wertschätzende Kommunikation. Da stehen wir im kommunalen Konzert der Politik gut da.

CDU Dresden beim Thema Geschlechtergerechtigkeit gut aufgestellt

Aber warum laufen Ihnen dann die Mitglieder davon?

Was heißt hier: Uns laufen die Mitglieder davon? Wir haben regelmäßig Neueintritte von Menschen, die gerade in der CDU mitwirken wollen, weil sie sehen, dass wir mit unserem Wertekompass die richtigen Antworten auf die wesentlichen heutigen Fragen geben. Diese Neumitglieder stellen das aber kaum so öffentlichkeitswirksam zur Schau, wie das die zuletzt ausgetretenen Mitglieder taten. Wir befinden uns in einem Generationswechsel.

Hinzu kommt ein erheblicher sozialer Druck mit Corona und Energiekrise. Wir konnten uns zwei Jahre nur sporadisch treffen, das hatte Konsequenzen für die Parteiarbeit. Die gesamte CDU ist nach 16 Jahren an der Spitze der Regierung in der Neusortierung. Das gefällt nicht jedem. Es tut mir um jedes Mitglied leid, das wir verlieren. Aber da haben uns jetzt auch Personen verlassen, die mit der AfD sympathisieren oder mit der Antifa und dem Schwarzen Block – manchmal trennen sich eben Wege. Die Debatten der vergangenen Jahre und Monate haben uns belastet. Aber wir sind da auf einem guten Weg.

Sie haben auch mehrere junge Menschen wegen der Frauen-Quote verloren. Ist die Quote falsch?

Die Quote ist für einige ein Reizwort, da haben uns eine Reihe von Mitgliedern verlassen, weil sie den Weg für falsch halten. Aber das Thema Quote ist in einem demokratischen Prozess entschieden worden. Und wir in der CDU Dresden sind beim Thema Geschlechtergerechtigkeit gut aufgestellt. Mit Anja Bohländer und Bettina Kempe-Gebert sind zwei meiner Stellvertreter weiblich, und mit Heike Ahnert, Bettina Kempe-Gebert, Barbara Oehlke und Annett Eckert haben wir eine ganze Reihe von Frauen als Ortsverbandsvorsitzende in Verantwortung.

Alles in allem also ein normaler Prozess, den die Partei jetzt einfach durchmachen muss?

Wenn wir auf die grundsätzlichen Entwicklungen schauen, dann wird im Kreisverband ganz erheblich Arbeit geleistet von sehr motivierten Menschen, die alle ehrenamtlich tätig sind. Auch der Kreisvorstand ist ein ehrenamtliches Gremium, die Vorstandsmitglieder arbeiten in ihrer Freizeit für die Partei. Die negativen Ereignisse sind nun einmal da und wir fragen uns natürlich, ob wir das hätten verhindern können. Ich finde es aber erstaunlich, wenn Menschen, die der Partei ihre Position zu verdanken haben, ihr Verlassen der Partei so hochstilisieren. Da will man vielleicht der Partei schaden, das ist unredlich.

Wir haben eine Reihe von bedauerlichen Einzelfällen und wir haben eine gute Grundtendenz. Wir haben in Dresden bei der Bundestagswahl zwei Direktmandate gewonnen und wir haben bei der Oberbürgermeister-Wahl mit gewonnen. Wir arbeiten an den strukturellen Herausforderungen. Wie erhöhen wir den Anteil an Frauen und den Anteil an Jüngeren? Da sind wir dran, da fließt der Fluss in die richtige Richtung. Ich bin stolz auf das, was wir erreichen konnten. Das wird sich in der Außenwahrnehmung bald durchsetzen.

Unterstützung von Dirk Hilbert

Ist es ein Armutszeugnis, wenn die CDU in ihrer einstigen Hochburg Dresden ohne Oberbürgermeister-Kandidaten antritt?

Nein, ganz im Gegenteil! Ich habe lange über dieses Thema nachgedacht. Wo stehen denn heute die Dresdner Parteien, die mit eigenen Kandidaten angetreten sind? Am Ende braucht es eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, über das Spektrum einer Partei hinaus Stimmen zu gewinnen. Da sind wir zu der Auffassung gekommen, den Wahlsieg eines Kandidaten zu unterstützen, mit dem man sich inhaltlich weitgehend einig ist. Anstatt der Mentalität „Jeder macht seins“ zu frönen und Individualität und Egoismen zu pflegen. Es ging um das Gemeinwesen und nicht nur um die CDU. Ich bin außerdem der Auffassung, dass wir als CDU nicht nur personell, sondern auch inhaltlich am Besten sortiert in den Oberbürgermeister-Wahlkampf gegangen sind. Wo sind denn die Programme der anderen, die über politische Allgemeinplätze hinausgehen?

Warum wurde nach der verlorenen Wahl 2015 nicht ein Herausforderer für 2022 aufgebaut?

Es gibt bei uns eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die in der Lage gewesen wären, das Amt auszufüllen und einen hervorragenden Wahlkampf zu führen. Wir haben uns im Kreisausschuss strategisch für die Unterstützung von Dirk Hilbert entschieden. Ohne unsere sehr sichtbare Unterstützung hätte der OB die Wahl nicht gewonnen. Jetzt haben wir einen Oberbürgermeister, mit dem uns gemeinsame Ziele verbinden. Wir wollen die Stadt gemeinsam voranbringen – wirtschaftlich und sozial. Das ist unsere Strategie, um nach dem kommunalen Wahlsieg bei der OB-Wahl nun einen Wahlsieg bei den Kommunalwahlen vorzubereiten.

„Verhandlungsumfeld ist sehr schwierig“

Wirklich? Liegt Dirk Hilbert mit der CDU auf einer Linie?

Wir haben in den wesentlichen Fragen Übereinstimmung.

Bei der Besetzung der Bürgermeisterämter ist die CDU aber Teil des Problems und nicht der Lösung. Warum?

Es ist bedauerlich, dass die CDU-Fraktion, die die Verhandlungen führt, da so eine Hängepartie hat, die politisch viel Energie verbraucht. Das Verhandlungsumfeld ist sehr schwierig in einem Stadtrat mit acht Fraktionen.

Viele sehen die Gefahr, dass es auf die Stimmen der AfD ankommen könnte, wenn sich CDU, Linke, Grüne, SPD und FDP nicht einigen. Sie auch?

Wir beteiligen uns an keinen Optionen, bei denen die Stimmen der AfD eingepreist werden müssen.

Warum gibt die CDU ihre Kernkompetenz Ordnung und Sicherheit auf?

Die CDU-Fraktion war die erste in den Verhandlungsrunden, die bereit war, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Es ist sehr schwierig für uns, Ordnung und Sicherheit aufzugeben. Wir haben als Kreispartei aber auch die Wiedereinführung eines Wirtschaftsbürgermeisters gefordert. Es gab ja die Überlegungen für einen Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit und Wirtschaft. Aber auch wir können die Realitäten nicht ignorieren. Der Stadtrat hätte schon längst alle Stellen besetzt, wenn alle mal wie die CDU-Fraktion über ihren Schatten gesprungen wären. Ordnung und Sicherheit ist aber für die CDU ein schweres Opfer.

Die Ortschaften sind die Hochburgen der CDU. Im Dresdner Norden haben Sie keine Stadträte mehr, in Schönfeld-Weißig keine Vertreter im Ortschaftsrat. Wie schließen Sie die Lücken?

Wir haben zwei gute Ortsverbände, die die Lücken schließen werden. Insbesondere Felix Stübner als neu gewählten, jungen Ortsvorsitzenden unterstützen wir tatkräftig dabei. Und nebenbei gefragt: Was haben uns Stadträtinnen geholfen, die nicht präsent waren?

Was sagen Ihnen die Zahlen 23, 21 und 13?

Das sind die Mandate, die die CDU bei den Kommunalwahlen 2009, 2014 und 2019 für den Stadtrat errungen hat. Wir arbeiten an der Trendumkehr. Wir haben die Wahl 2024 fest im Blick.