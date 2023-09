Wie sich der Immobilienmarkt in Dresden entwickelt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wer dachte, es wird schon nicht so schlimm kommen, wurde diese Woche eines Besseren belehrt: Der Immobilienmarkt in Dresden ist krachend zusammengebrochen. Zahl der Verkäufe? Halbiert. Geldumsatz? Halbiert? Verkauf von Eigentumswohnungen? Um drei Viertel geschrumpft. So steht es im aktuellen Grundstücksmarktbericht der Landeshauptstadt. Das sind ganz schlechte Nachrichten für alle Mieterhaushalte in Dresden. Die Mieten werden weiter steigen, ist die Kernaussage des Berichts.

Der Druck auf den Wohnungsmarkt wächst. Wegen der Inflation und der steigenden Zinsen können es sich immer weniger Menschen leisten, in die eigenen vier Wände zu ziehen. Sie machen ihre Mietwohnungen nicht frei. Wegen Inflation, steigender Baukosten und steigender Zinsen werden immer weniger Wohnungen gebaut. Die Neubautätigkeit ist zum Erliegen gekommen. Schlimmer noch: Große Projektentwickler, die in den vergangenen Jahren Milliarden Euro bewegt haben, stehen am Abgrund.

Einbruch beim Wohnungsbau: Angefangene Vorhaben wie das Lyra-Quartier an der Schäferstraße werden noch abgeschlossen, neue aber nicht begonnen. © Quelle: Anja Schneider

Kein Wohnungsbau trifft auf steigenden Bedarf. Viele Menschen strömen aktuell aus den unterschiedlichsten Gründen ins Land und haben Anspruch auf ein Dach über dem Kopf. Dresden freut sich über große Industrieansiedlungen. Das bringt neue Arbeitsplätze und neue Menschen in die Stadt. Was den Druck auf den Wohnungsmarkt weiter erhöht.

Kein Angebot, hohe Nachfrage: Man muss kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um sich ausrechnen zu können, was das bedeutet. Wenn der Regierung dann nichts Besseres einfällt, als über einen Mietenstopp nachzudenken, besteht nur noch wenig Hoffnung. 400000 neue Wohnungen im Jahr stehen im Koalitionsvertrag dieser Ampel in Berlin, die das Talent besitzt, viele Luftschlösser wie einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2045 zu bauen.

Besser wäre es, wenn in Berlin der reale Wohnungsbau angekurbelt würde: mit einem milliardenschweren staatlichen Hilfsprogramm. Politik heißt steuern und Anreize für gewünschte Ziele setzen. Wohnungsbau ist zum Minusgeschäft geworden, also müssen Anreize her. Nur mehr Angebote bringen den aus den Fugen geratenen Markt wieder ins Gleichgewicht. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Unsicherheiten hinsichtlich der Baukosten- und Zinsentwicklungen spiegeln sich auch in einer weitgehenden Einstellung der Neubautätigkeit wider. Klara Töpfer Leiterin des Amtes für Geodaten und Kataster, über die Entwicklung des Immobilienmarkts in Dresden

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

In ihrer Jugend hat Kerstin Marasch die Gothic-Kultur für sich entdeckt. Jetzt ist sie Mitglied im Förderverein des Eliasfriedhofs. Zusammen mit anderen Helfern stieß sie auf die Grabplatte von Johann August Leberecht Seyfert © Quelle: Michael Lukaszewski

Warum ein Dresdner Gothic-Fan auf dem Friedhof hilft

Zwischen Grabsteinen hat sich Kerstin Marasch schon als Teenager wohlgefühlt. Heute engagiert sie sich auf dem Eliasfriedhof in Dresden. Und macht Entdeckungen, mit denen keiner gerechnet hätte. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

E-Paper-Magazin „DNN am Sonntag“, 03.09.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht fordert eine „wirkungsvolle Opposition“ – die sie möglicherweise mit einer eigenen Partei umsetzen möchte. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Wagenknecht sieht Linke auf „neuem Tiefpunkt“ – Spekulation um eigene Parteigründung

Die prominente Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht fordert eine „wirkungsvolle Opposition“ als Gegenpol zur Ampel-Regierung. Über die Gründung einer eigenen Partei werde sie aber nicht im Alleingang entscheiden, sagt sie der LVZ. Jetzt lesen

So würde Sachsen heute wählen: Kai Kollenberg über die Ergebnisse 35 Prozent der Sachsen würden AfD wählen © Quelle: Sachsen Fernsehen/LVZ

Termine am Wochenende

Sonnabend, 10 Uhr: Tag der offenen Tür - Die Landeshauptstadt Dresden und die Stadtreinigung Dresden GmbH (SRD) feiern von 10 bis 18 Uhr, das 150-jährige Bestehen der Abfallwirtschaft in Dresden und das Gründungsjahr der SRD.mit einem Tag der offenen Tür auf dem SRD-Betriebsgelände am Tatzberg 25.

Sonnabend, 14 Uhr: Dynamo gegen Ingolstadt - Vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt steht Dynamo Dresden an der Tabellenspitze der 3. Liga. Vier Punktspiele, drei Siege – diese Bilanz kann sich sehen lassen. Doch Trainer Markus Anfang plagen auch Verletzungssorgen. Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Liveticker

Sonnabend, 15 Uhr: Seifenkistenrennen - Das Saloppe Seifenkistenrennen startet in seine 20. Ausgabe. Eine kostenlose Veranstaltung, die zum Volksfest geworden ist, erwacht aus ihren Corona-Winterschlaf. Die knapp einen Kilometer lange Rennstrecke verläuft von der Sommerwirtschaft Saloppe über das Wasserwerk Saloppe zum Elbufer. Ort: Saloppe, Brockhausstr. 1, 01099 Dresden

Sonntag, 6 Uhr: Probeaufbau Flutschutz - Fachleute des städtischen Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen bauen von 6 Uhr bis ca. 14 Uhr die Flutschutztore am Ostra-Ufer und an der Weißeritzstraße auf und wieder ab. Dabei sichten, reinigen und warten sie die Anlagen, sodass sie bei Hochwasser garantiert einsatzfähig sind. Der Probeaufbau dient gleichzeitig als Übung für die Mitarbeiter des Regiebetriebes, damit sie im Ernstfall alle Funktionen und Handgriffe fachgerecht und schnell ausführen können.

Wer am Wochenende wichtig wird

Rabbiner Akiva Weingarten (l.) und Gemeindevorsitzender Moshe D. Barnett in der Synagoge der Jüdischen Kultusgemeinde. Ehrenamtliche erledigen letzte Arbeiten vor der Eröffnung am 3. September. © Quelle: Michael Lukaszewski

Die Jüdische Kultusgemeinde Dresden weiht am Sonntag ihre neue Synagoge ein. Willkommen seien Menschen jeder Religion und auch Religionslose, sagt der Gemeindevorsitzende. „Wir verstehen uns als Teil der kulturellen Szene der Neustadt.“ Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Die Stadt Dresden bittet Bürgerinnen und Bürger, Wolle zu spenden. Daraus sollen Söckchen für Neugeborene gestrickt werden. © Quelle: LHD

... ein besonderer Wunsch aus dem Dresdner Rathaus

Seit 2013 engagieren sich viele Frauen in Dresden ehrenamtlich und stricken Söckchen, Schühchen und Stulpen für die neugeborenen Kinder der Landeshauptstadt Dresden. Dieses Projekt namens „Erfahrene Hände stricken für kleine Füße“ ist ein großer Erfolg. Im Rahmen von Begrüßungsbesuchen des Jugendamtes Dresden werden diese handgefertigten Unikate den jungen Eltern überreicht.

Damit auch in Zukunft fleißig weitergestrickt werden kann, ruft das Jugendamt zu einer Wollspendenaktion auf. Gespendet werden können gut erhaltene Wollknäule in allen Farben, sowohl volle Knäule als auch Reste. Die Wolle sollte für das Stricken von Babysöckchen geeignet sein.

Die Spenden können im September, dienstags und donnerstags, 9 bis 17 Uhr, im Jugendamt, Enderstraße 59, Empfangsbereich Haus C, abgegeben oder alternativ per Post gesandt werden an: Jugendamt Dresden, Enderstraße 59, 01277 Dresden.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN