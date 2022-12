﻿Wie sich Carl Zeiss in Dresden an die Spitze setzt

Dresden. Wenn die Kinder der Beschäftigten an sieben Standorten gemeinsam Plätzchen backen, dann ist das Unternehmen nicht nur gut vernetzt. "Wir legen Wert auf Informationsfluss und Synergien", sagt Alfred Mönch, Geschäftsführer der Carl Zeiss Digital Innovation (Zeiss DI) GmbH. Der Standort Dresden ist ein wichtiger für ein Unternehmen, das zum Technologiekonzern Carl Zeiss zählt. Vor gut drei Jahren übernahm Carl Zeiss den erfolgreichen Softwarehersteller Saxonia Systems und schrieb die Erfolgsgeschichte weiter.

Umsatz verdoppelt

Im Geschäftsjahr 2017/2018 lag der Umsatz bei 32 Millionen Euro, erklärt Mönch, aktuell sind es 64 Millionen Euro. 280 Beschäftigte hatte das Unternehmen vor der Übernahme, jetzt sind 480 Mitarbeiter an sieben Standorten für Zeiss DI tätig. In Dresden hat das Unternehmen 200 Beschäftigte, 2024/2025 sollen es doppelt so viele sein. Dafür baut Zeiss DI am Fritz-Foerster-Platz neue Gebäude.

Auf besondere Zielgruppen spezialisiert

Zu 60 bis 70 Prozent entwickelt das Unternehmen Software für Abnehmer innerhalb der Zeiss-Gruppe, zu 30 bis 40 Prozent werden externe Kunden bedient. Das Unternehmen hat sich früher als andere auf besondere Zielgruppen spezialisiert. Kunden aus der Chipindustrie und der Automobilindustrie arbeiten ebenso mit Zeiss DI wie Unternehmen aus der Medizintechnik und dem großen Bereich Gesundheit.

Mit intelligenter Lösung Millionen sparen

Zeiss DI erarbeitet eher keine Buchführungssoftware, wie Vertriebsmanager Sven Jänicke erläutert, sondern ist ganz nah dran an der Fertigung. Gerade arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit dem Dresdner Smart Systems Hub und GlobalFoundries an der Lösung eines technischen Problems, das Millionen sparen kann. Die Wafer des Chipherstellers werden auf einem Schienensystem auf Kunststoffrollen transportiert. Sind die Rollen verschlissen, kommt es zu Störungen und im schlimmsten Fall zum Stillstand, der Millionen kostet.

Gespräche mit anderen Herstellern laufen

Wie also kann die Anlage automatisch überwacht werden und sich – eines Tages – selbst mit neuen Rollen versorgen? Die Aufgabe ist gewissermaßen ein Heimspiel für ein Unternehmen, das Teil eines Konzerns ist, der Optik zu seinen Kernkompetenzen zählt. Auch wenn, wie Jänicke verrät, keine Zeiss-Kameras zum Einsatz kommen, der Erkenntnisgewinn bei dem Projekt ist groß. Es würden schon Gespräche mit anderen Chip-Herstellern laufen, so der Vertriebsexperte.

Zum vierten Mal als „Leader“ bewertet

Dass Zeiss DI ein innovatives Unternehmen ist, hat sich längst herumgesprochen. Jüngst bescheinigten die Marktforscher der renommierten Information Service Group eine Spitzenposition in der Entwicklung von individuellen Softwarelösungen. Das Dresdner Unternehmen wurde als „Leader“ bewertet. „Das ist der Ritterschlag für uns“, sagt Mönch und verweist auf die Kontinuität. Schon Saxonia Systems konnte sich 2016 und 2018 mit Leader-Lorbeeren schmücken. Zeiss DI schaffte es 2021 und jetzt, sich in einem stark wachsenden Markt als „Leader“ zu behaupten.

Spannende Institute in der Lausitz

Das Unternehmen schaut schon auf die nächsten Herausforderungen. „Wir sehen die Ansiedlung großer Institute in der Lausitz sehr optimistisch“, sagt Jänicke. Astrophysik sei eine Wissenschaftsdisziplin, die riesige Datenmengen verarbeite. „Das ist für uns eine hochspannende Situation.“ Und wenn die riesigen Daten gezähmt sind, werden viele Anwender vom Knowhow profitieren, das Zeiss DI bei der Zusammenarbeit gewinnen konnte.