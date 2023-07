Wie radikal müssen die DVB beim Angebot kürzen?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Wirbel um die Dresdner Verkehrsbetriebe: Stehen die Bergbahnen, die Fähren und die Mobi-Bikes angesichts klammer Kassen vor dem Aus? Können sich die DVB das aktuelle Angebot schlicht nicht mehr leisten? Klar ist: Durch die Einführung des 49-Euro-Tickets gehen den Verkehrsbetrieben horrende Summen durch die Lappen.

Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben klafft ein viele Millionen Euro großes Loch. Deshalb wird dort über Einsparungen nachgedacht. © Quelle: Robert Michael/dpa

Bereits im kommenden Jahr könnten bis zu 30 Millionen Euro fehlen. Eine Lücke, die es zu schließen gilt. Bestätigen wollen die DVB die drohenden Kürzungen nicht, dementieren allerdings auch nicht. Jetzt lesen

Wolfgang Deppe Fraktionsmitglied bei den Grünen, die die Redezeit begrenzen möchten

Der junge Eritreer Khaled Idris Bahray wurde im Januar 2015 in Dresden getötet. Der Tod des 20-Jährige hatte deutschlandweit für Aufregung gesorgt. © Quelle: Oliver Killig/dpa

Warum musste Khaled sterben? Rückblick auf einen Fall, der 2015 Wellen schlug

Im Januar 2015 wurde Khaled Idris Bahray tot im Hinterhof einer Plattenbausiedlung in Leubnitz-Neuostra gefunden. War es Mord? Aus rassistischen Motiven? Wir blicken zurück auf einen Fall, der in Dresden hohe Wellen schlug. Jetzt lesen

Wie gelingt möglichst viel gemeinsame Zeit ohne große finanzielle Einbußen? Elternzeit und Elterngeld sollen Familien das Leben erleichtern. © Quelle: dpa

Kürzungen beim Elterngeld: „Es ist eine Katastrophe für die Gleichstellung“

Die Pläne der Politik, die Elterngeld-Einkommensgrenze auf 150.000 Euro zu halbieren, sorgt für reichlich Empörung. Die Petition „Nein zur Elterngeld-Streichung“ von Unternehmerin Verena Pausder hat bereits Tausende erreicht, stößt aber auch auf Kritik. Geht es nur um Interessen der Reichen? Antworten darauf gibt die Unternehmerin im Interview. Jetzt lesen

10 Uhr: Pressekonferenz zur Museumsnacht - Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch und Veranstalter informieren über das Programm für Sonnabend, 8. Juli.

16 Uhr: Sitzung des Dresdner Stadtrates - Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Aktuelle Stunde zum Thema „Gründe und Auswirkungen der Haushaltssperre“, die Reihenfolge der Vertretung des Oberbürgermeisters durch die Beigeordneten im Falle der Verhinderung, die Neufassung der Richtlinie zum Dresden-Pass sowie ein Eilantrag der Dissidenten-Fraktion, der fordert, mindestens 50 Prozent der noch nicht gebundenen Finanzmittel der Stadtbezirksbeiräte, der städtischen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen & Senioren, Gleichstellungsbeauftragten, Integrations- und Ausländerbeauftragten sowie Kinder- und Jugendbeauftragten für das laufende Jahr von der Haushaltssperre auszunehmen und freizugeben. Die Sitzung wird per Livestream im Internet übertragen.

16 Uhr: Dresdner Gartenspaziergang. Eva Meyer und Erik Lorenz vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft führen über den Westlichen Promenadenring in der Dresdner Innenstadt. Interessierte können auf dieser Tour Stadtgeschichte erleben und etwas zu den vielen Schritten von der Planung bis zum Bau dieser vielgestaltigen Grünanlage erfahren. Sie entdecken das vielfältige Grün und die neu entstandenen Springbrunnen. Treffpunkt ist das Wasserspiel „Waterscreen“ am Postplatz.

Blick in den Plenarsaal des Sächsischen Landtags. © Quelle: Robert Michael/dpa

Der Sächsische Landtag befasst sich auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause heute unter anderem mit dem Tourismus im Freistaat. Das Thema wurde von der CDU für die Aktuelle Stunde beantragt. Der Union geht es darum, die Branche zu stärken, Investitionen in den Ganzjahrestourismus zu ermöglichen und Trends aufzugreifen.

Die AfD hat als Debattenthema linke Gewalt gewählt. Danach sind die Linken mit einer Debatte zur Cannabis-Freigabe an der Reihe. Am Nachmittag soll es um Anträge aus den Fraktionen gehen. Die Koalition aus CDU, Grünen und SPD stellt dabei Schulen als Orte der Demokratie und Vielfalt in den Fokus. Die AfD will sich Maßnahmen gegen den Ärztemangel widmen, die Linken einer flächendeckenden Versorgung bei der Geburtshilfe. Livestream im Internet

Küssen will gelernt sein: Flirtexperte Horst Wenzel sieht nicht nur bei Unerfahrenen, sondern auch bei vielen langjährigen Paaren verbesserungsbedarf in Sachen Knutschen. © Quelle: Taisiia Stupak/Unsplash.com

... die Antwort auf die Frage, wie man richtig küsst

Zu hektisch, zu viel Zunge und kaum Leidenschaft: Ohne die richtige Technik und Stimmung kann beim Küssen eine Menge schiefgehen. Doch Flirtcoach Horst Wenzel ist davon überzeugt, dass jeder Mensch lernen kann zu küssen. Der Experte sieht dabei selbst bei vielen langjährigen Paaren Verbesserungsbedarf. Jetzt lesen

