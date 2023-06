Wie mangelhaft war die Sicherheit im Grünen Gewölbe?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

hatten die Männer, die ins Dresdner Grüne Gewölbe einstiegen, leichtes Spiel aufgrund mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen? Warum bekam niemand etwas von den wochenlangen Vorbereitungen mit? Auch der Einbruch selbst wurde erst spät bemerkt.

Ist es angesichts der eklatanten Sicherheitslücken im Grünen Gewölbe vorstellbar, dass die Täter auch ohne Mithilfe von Insidern Sachsens Kronjuwelen entwenden konnten? Und: was haben die Ermittlungen sonst noch aufgedeckt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Darüber sprechen DNN-Kolumnist Butz Peters und Chefredakteur Dirk Birgel in Folge 3 des Podcasts „Der Jahrhundert-Coup“. Jetzt auf dnn.de hören und überall, wo es Podcasts gibt.

Zitat des Tages

An dieser grünen Parteibuch-Politik ist alles falsch. Die Maßnahmen sind Teil einer völlig inakzeptablen Verkehrspolitik. Holger Zastrow FDP-Fraktionsvorsitzender im Dresdner Stadtrat zu den Plänen des Baubürgermeisters für mehr Verkehrsberuhigung

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Bilder von der Rewe Team Challenge Dresden 2023: Teilnehmer im Ziel im Rudolf- Harbig-Stadion. © Quelle: Michael Lukaszewski

Rewe Team Challenge in Dresden: Die Fotos vom Lauf-Event

Firmenlauf in Dresden: Bei der Rewe Team Challenge traten am Dienstagabend über 20.000 Läufer an. Wir haben die Fotos vom Event. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Peter Fitzek, König von Neudeutschland. © Quelle: imago images/Robert Michael

Wie wehrt man sich gegen den „König von Deutschland“?

Was als skurrile „Reichsbürger“-Sekte in Wittenberg begann, dehnt sich immer mehr über das ganze Land aus. Der selbst ernannte „König von Deutschland“ Peter Fitzek macht gute Geschäfte mit seiner sektenähnlichen Organisation und kauft in Sachsen schon das dritte repräsentative Landgut. Woher hat er seine Millionen? Und warum können die Behörden sein Treiben nicht stoppen? Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: Einweihung der Canaletto-Stadtfest-Straßenbahn - Heute Vormittag wird auf dem Postplatz an der Haltestelle Zwinger die offizielle Canaletto-Stadtfest-Straßenbahn eingeweiht.

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Altstadt - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Vorschläge, den Weg zur 10. Grundschule und der neuen Kita sicherer zu machen, eine Sitzbank an der Ecke Blumenstraße/Alfred-Schrapel-Straße aufzustellen und Lindenallee zwischen Landtag und Marienbrücke zu verlängern. Außerdem gibt es Beratungen zu Stadtratsvorlagen, unter anderem zum Verkauf von Teilflächen in der Stephanienstraße, zum Kauf der Robotron-Kantine, zu einer Helmut-Schön-Tribüne für das Heinz-Steyer-Stadion und zur Ermöglichung von Radverkehr während des Striezelmarkts. Ort: Neuen Rathaus, Beratungsraum 1, 1. Etage, Raum 13, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Loschwitz - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergelder für die Anschaffung einer tragbaren Stromversorgung für verschiedene Projekte der Naturcamp Dresden gUG, für den Erstdruck Magazins „Dresden International“ und das Projekt „Boule am Hirsch“ sowie um die Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Begrünung von Gebäuden und Freiflächen. Ort: Stadtbezirksamt Loschwitz, Beratungsraum, 2. Etage, Grundstraße 3, 01326 Dresden

Wer heute wichtig wird

12.09.1964: Mick Jagger (l-r), Bill Wyman, Brian Jones, Keith Richards und Charlie Watts von den Rolling Stones. © Quelle: Pa/PA Wire/dpa

Es war nicht gleich der große Durchbruch aber dennoch wegweisend für ihre bis heute andauernde Weltkarriere. Heute vor genau 60 Jahren haben die Rolling Stones ihre erste Single veröffentlicht. „Come On“ war ein Cover von dem insbesondere Sänger Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards wenig begeistert waren.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Wenn du dein Handtuch nicht einfach auf den Sand legen darfst: An diesem Strand von Stintino gelten strenge Regeln. (Symbolfoto) © Quelle: imago/imagebroker

...das Handtuchverbot am Strand in Sardinien

An einem Strand auf Sardinien dürfen Badende ihre Handtücher nicht einfach auf den Sand legen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Strafe rechnen. Es ist nicht die einzige Maßnahme gegen überfüllte Strände. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN