﻿Wie kommt ein Radweg auf die Bodenbacher Straße in Dresden?

An der Bodenbacher Straße soll ein neues Gymnasium für 900 Schüler gebaut werden. Das sorgt für Probleme. Die Schüler brauchen vernünftige Rad- und Gehwege. Aber der Platz ist knapp.

Dresden. Wer A sagt, muss auch B sagen. Gerade erst hat der Stadtrat den Neubau eines Gymnasiums unter dem Arbeitstitel LEO (Linkselbisch-Ost) an der Bodenbacher Straße für 900 Schüler beschlossen, da präsentiert die Stadtverwaltung dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau die verkehrstechnische Rechnung. Die da lautet: Damit die Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, müssen vernünftige Radverkehrsanlagen und Gehwege geplant werden. Sonst gibt es keine Betriebserlaubnis für die Schule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Qualität sinkt für Straßenbahn und Auto

Kenner der örtlichen Gegebenheiten dürften hellhörig werden: Radverkehrsanlagen und Gehwege auf der Bodenbacher Straße im Bereich Margon-Arena? Wie bitte soll das denn gehen? Es muss gehen, sagen die Verkehrsplaner, aber alle Verkehrsteilnehmer werden Einschränkungen hinnehmen müssen. Die LOS-Werte – die Abkürzung steht für Level of Service, also die Durchlässigkeit der Strecke – sinken sowohl für die Straßenbahn als auch den Motorisierten Individualverkehr. Was bitter ist, denn über die Bodenbacher Straße führt eine Pilotlinie der Dresdner Verkehrsbetriebe.

Autos müssen mit aufs Gleis

Bisher hatte die Straßenbahn ein eigenes Gleisbett, doch wenn Rad- und Fußwege ausgebaut werden, müssen die Autos aufs Gleis. Was nicht nur kostspielig wird – die Verkehrslösung für die Schule, die auch von der Winterbergstraße aus erschlossen wird, fällt mit wohl zwölf Millionen Euro sehr hoch aus – sondern auch zu Problemen führt. Linksabbiegen von der Bodenbacher Straße beispielsweise in die Marienberger Straße hält den ganzen Verkehr auf, Alternativen gibt es aber eher nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mischverkehr ist auch keine Lösung

CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm hält es für bitter, zwölf Millionen Euro in eine Lösung zu investieren, die zu keiner Qualitätsverbesserung führt. „Aber wir werden in den sauren Apfel beißen müssen“, findet er. Eine Tempo-30-Regelung mit Mischverkehr in dem Bereich, wie von einigen vorgeschlagen, hält Böhm für keinen gangbaren Weg.