﻿Wie kommt der Soziale Wohnungsbau in Dresden in die Gänge?

Dresden. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) fordert eine neue Förderpolitik für den sozialen Wohnungsbau vom Freistaat Sachsen. Nach einer Analyse der Stadtverwaltung müssten in den nächsten Jahren in Dresden mindestens 10 000 neue Sozialwohnungen entstehen. Doch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) hat mangels Finanzierung sämtliche noch nicht begonnenen Neubauvorhaben ausgesetzt.

„Der soziale Wohnungsneubau erlahmt vollends“

„Wir stehen am Scheideweg. Steigende Baukosten, hohe Zinsen und zu geringe Fördermittel haben dem Wohnungsbau einen herben Dämpfer versetzt“, erklärte die Beigeordnete. Die Unsicherheit in der Baubranche sei groß. Viele Wohnungsunternehmen hätten ihre Investitionen auf Eis gelegt. „Wenn wir die Dinge weiter so laufen lassen, wie sie sind, erlahmt der soziale Wohnungsneubau vollends“, befürchtet Kaufmann. „Viele Haushalte mit kleinem Einkommen haben es dann noch schwerer, eine erschwingliche Wohnung in Dresden zu finden.“

„Die Förderbremse muss gelöst werden“

Die Sozialbürgermeisterin spricht sich für eine Reform der staatlichen Förderung aus: „Wir brauchen eine zukunftsgewandte Förderpolitik, die nicht an starren Fördersätzen festhält, sondern mit einer verlässlichen Anteilsförderung Planbarkeit für Wohnungsbaubranche, Finanzwirtschaft und Verwaltung schafft.“ Das Förderinstrumentarium für den sozialen Wohnungsbau müsse flexibel auf die Dynamik der Bau- und Finanzierungskosten reagieren und dürfe die dringend notwendige Energiewende nicht aus dem Blick verlieren. „Die aktuelle Richtlinie der Landesregierung hinkt der Entwicklung weit hinterher. Eine Neujustierung der staatlichen Förderrichtlinie für gebundenen Mietwohnraum ist überfällig. Die Förderbremse muss jetzt gelöst werden“, erklärte Kaufmann.

Bestand wächst auf 941 Wohnungen

Der Wohnungsbestand des städtischen Unternehmens WiD wird von derzeit 817 Wohneinheiten bis Ende 2025 nur noch um 124 Wohnungen auf dann 941 Wohnungen anwachsen. Die WiD kann noch diese Neubauprojekte abschließen: Fröbelstraße (62 Wohneinheiten, August 2023), Schrammsteinstraße/Junghansstraße (20 Wohneinheiten, Ende 2023), Carl-Zeiss-Straße/Dopplerstraße (13 Wohneinheiten, Mitte 2024), Moritzburger Straße (29 Wohneinheiten, Mitte 2025). Das Unternehmen hatte mehrere große Vorhaben auf städtischen Flächen geplant.

Thomas Löser: In Leipzig zahlt die Stadt Zuschüsse

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Löser kann den Ruf nach einer besseren staatlichen Förderung nachvollziehen, verweist aber auf Leipzig, wo der Sozialwohnungsbau nicht zum Erliegen gekommen ist. „Dort zahlt die Stadt aber auch Zuschüsse aus dem eigenen Etat“, zeigt Löser einen Weg auf. Allerdings ist in Dresden das Geld gerade knapp geworden, die Kämmerei hat eine Haushaltssperre verhängt. 33 Millionen Euro, ließ Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vorrechnen, würde die WiD aktuell benötigen, um die Bautätigkeit fortsetzen zu können.

Zehn Millionen Euro mehr für Ankauf

Nicht die einzige Belastung für den städtischen Haushalt. Die WiD soll 3000 Vonovia-Wohnungen ankaufen, 40 Millionen Euro Eigenmittel hat der Stadtrat dafür eingeplant. Zu wenig, zeichnet sich laut Kämmerin Cornelia Möckel jetzt ab, weitere zehn Millionen Euro werden wohl gebraucht. Der Stadtrat wird kreativ sein müssen, die zusätzlichen Ausgaben zu finanzieren. Der pauschale Verweis auf Steuermehreinnahmen – früher ein probates Mittel – reicht nicht mehr.

Bezahlbare Wohnungen fast vollständig ausgelastet

Die Stadtverwaltung kann auf 10 914 bezahlbare belegungsgebundene Wohnungen zurückgreifen. Belegungsgebunden bedeutet: Die Stadt kann bei der Vermietung an einkommensschwächere Haushalte mit Wohnberechtigungsschein mitreden. Das Problem ist laut Kaufmann aber: Diese Wohnungen sind fast vollständig ausgelastet und der tatsächliche Bedarf ist weitaus größer.

Freistaat hat Zuschuss erhöht

Der Freistaat Sachsen hatte Anfang des Jahres den Zuschuss für Sozialwohnungen von 3,80 Euro pro Quadratmeter und Monat auf 4,80 Euro erhöht. Der Neubau einer 50 Quadratmeter großen Wohnung werde mit 41 400 Euro gefördert. Zuletzt hatte der Freistaat die Förderung auf die Sanierung von Wohngebäuden ausgeweitet.

DNN