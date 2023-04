Wie kommen Laiensänger auf die berühmte Empore in Dresden?

Dresden. Wie kommt ein Laiensänger einmal auf die Empore, auf der bereits Johann Adolph Hasse, Carl Maria von Weber oder Richard Wagner gestanden haben? Wo können Laien gemeinsam mit Supersolisten singen und mit Musikern der Sächsischen Staatskapelle musizieren? „Wir wollen den Kathedralchor mit neuen Ideen mehr nach außen tragen“, sagt Domkapellmeister Christian Bonath und lädt Chorsänger zu einem ganz besonderen Projekt ein: Sie können gemeinsam mit dem Kathedralchor zu Pfingsten die Messe in d-Moll von Johann Adolph Hasse aufführen – jenes Werk, mit dem am 29. Juni 1751 die Kathedrale eingeweiht wurde.

Aufführung am Pfingstsonntag

Vier Proben wird es geben, eine Generalprobe und die Aufführung, beschreibt der Domkapellmeister den Umfang des Projektes, das sich an alle Chorsänger mit Erfahrung richtet, die besondere Momente erleben wollen. Am 6. Mai beginnt die Probenarbeit, so Bonath. Wer teilnehmen will, kann sich per E-Mail unter hasse-d-moll@googlegroups.com oder per Telefon 0351/31563138 beim Domkapellmeister melden und erhält alle weiteren Informationen. Die Aufführung findet am 28. Mai, dem Pfingstsonntag, statt.

Kapellknaben laden zum Tag der offenen Tür

Am Sonnabend, 22. April, laden der Domkapellmeister und seine Mitarbeiter von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ins Kapellknabeninstitut in der Wittenberger Straße 88 ein. Der Knabenchor der Dresdner Kathedrale sucht neue Sänger.