Wie können Dresdens Feste gerettet werden? Die Linke hat eine (gute) Idee

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

sie haben das Stadtbild auf ihre Weise geprägt: Elbhangfest, Bunte Republik Neustadt und Hechtfest waren Ausrufezeichen in der Veranstaltungslandschaft der Stadt. Waren: Alle drei Feste fallen aus. Mit der US Car Convention wurde ein anderes Format mit großen Besucherströmen von den Veranstaltern abgesagt. Das ist bitter für die Menschen, die gerne über Festmeilen flanieren, traurig für die Händler und Schausteller, die auf den Festen Geld verdienen und ein Verlust für den Tourismus, der auf auswärtige Gäste verzichten muss.

Da war noch alles Gut: Blick auf die Dresdner BRN 2019. Dann kam Corona und jetzt findet sich kein Veranstalter. © Quelle: Anja Schneider

Gibt es ein strukturelles Problem, das es unmöglich macht, große Feste in dieser Stadt zu veranstalten? Es gibt Veranstalter, die von sehr hohen Hürden berichten, die ihnen die Verwaltung in den Weg stellt. Natürlich: Ordnung und Sicherheit müssen höchsten Anforderungen standhalten, wenn viele Menschen zusammenkommen und feiern. Aber muss wirklich ein zertifiziertes Unternehmen die Schilder für eine Straßensperrung aufstellen?

Die Linken fordern jetzt eine öffentliche Anhörung in Ausschüssen des Stadtrats: Das ist der richtige Weg. Da können die Veranstalter kommunizieren, wo ihnen der Schuh drückt. Vielleicht ist 2023 nur ein schlechtes Jahr und 2024 sind Bunte Republik, Elbhangfest und Hechtfest wieder in aller Munde. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ermöglichen statt verhindern sollte das Motto in der Verwaltung sein. Tilo Kießling Linken-Stadtrat darüber, wie Dresden Großveranstaltungen unterstützen sollte

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Quang, Georg, Jonas und Christian (v. l.) sind vom neuen Waldspielplatz im Dresdner Südpark hellauf begeistert. © Quelle: Mike Schiller

Das ist Dresdens neuer Super-Spielplatz

Im Dresdner Südpark ist jetzt der neue Waldspielplatz eröffnet worden. Der wartet mit einem hohen Turm und einer übergroßen Schaukel auf. Derweil hat die Stadt bereits die nächsten Projekte in Planung. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Lesen fällt immer schwerer: Nach der jüngsten Iglu-Studie erreicht ein Viertel der Viertklässler die Mindeststandards nicht mehr. © Quelle: Marijan Murat/dpa

„Die Iglu-Studie hat den Finger auf die Wunde gelegt – die Wunde ist aber seit Jahren offen“

Ein Viertel aller Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen. Das zeigt die aktuelle Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu). Wie es dazu kommen konnte und was Eltern tun können, um ihren Kindern das Lesen näherzubringen, erklärt Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, im Interview. Jetzt lesen

Termine des Tages

8 bis 14 Uhr: Wochenmarkt in Hellerau - Momentan sind hier nur zwei Händler vertreten, die Marktgilde sucht jedoch Nachschub. Da ein Händler eine besonders breite Palette bietet – Obst, Gemüse, Pflanzen, Eier – sollten Kunden dennoch fündig werden. Außerdem gibts frische Broiler vom Hähnchengrill.

8 bis 16.30 Uhr: Sachsenmarkt an der Lingnerallee - Dresdens ältester Wochenmarkt. Verkauft wird unter anderem frische Pasta, Brot aus dem Backofen und Frischfisch. Auch 15 Fleischereien, 14 Bäckereien und über 20 Obst- und Gemüsestände warten auf Kundschaft – insgesamt sind 160 Händler vor Ort und es gibt nicht nur Lebensmittel.

19 Uhr: Eröffnung der Karl-May-Festtage - Die Karl-May-Festtage feiern Jubiläum! Vom 19. bis 21. Mai verwandelt sich der urige Radebeuler Lößnitzgrund nun bereits zum 30. Mal in eine abenteuerliche Wild-WestLandschaft wie in Karl Mays Geschichten. Die Jubiläumsausgabe wird groß gefeiert und mit einem Konzerthighlight am Freitagabend eröffnet: „TRUCK STOP“ - Europas erfolgreichste Country Band präsentiert ab 20 Uhr zur Freiberger Country Nacht in der Westernstadt Little Tombstone ihre größten Hits.

Wer heute wichtig wird

Demonstranten protestieren in Hiroshima gegen den G7-Gipfel. Viele Japaner fürchten um den Ruf ihrer Stadt als Mahnmal für den Frieden, wenn die G7 dort militärische Aufrüstung gegen Russland und China beschließen © Quelle: Getty Images

Heute beginnt der G-7-Gipfel in Hiroshima. Die „Gruppe der Sieben“ (G7) ist eine informelle Allianz führender demokratischer Industrienationen. Die Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Im Fokus des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs stehen u.a. der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Umgang mit China, nukleare Abrüstung und Klimaschutz.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Beim Verzehr des Grünen Knollenblätterpilzes besteht Lebensgefahr. © Quelle: Matthias Theiss/dpa

... der Grüne Knollenblätterpilz: Mögliches Gegenmittel für giftigsten Pilz der Welt gefunden

Der Grüne Knollenblätterpilz ist der giftigste Pilz der Welt. Auch in Deutschland sterben jedes Jahr Menschen, die ihn versehentlich essen. Nun glauben Forscher, ein Gegenmittel gefunden zu haben, das bei einer Pilzvergiftung Leben retten könnte. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

Chefreporter

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN