in Dresden wird der preiswerte Wohnraum knapp, heißt es regelmäßig. Mietenwahnsinn ist ein Schlagwort, das oft zu hören ist. Von Miethaien ist die Rede, die nur die Rendite im Blick haben. Die Realität ist eine andere: Ein Bauträger bringt preisgebundene Neubauwohnungen für 7,80 Euro pro Quadratmeter auf den Markt - und findet keine Abnehmer. Nichts zu wollen, erst drei von 18 Wohnungen sind vermietet.

Da stellt sich die Frage: Wie knapp ist preiswerter Wohnraum in Dresden wirklich? Oder: In welchem Mieterparadies leben die Menschen in der sächsischen Landeshauptstadt eigentlich? Für 7,80 Euro gibt es in München oder Frankfurt/Main nicht mal eine Hundehütte zu mieten. In Dresden aber Neubauwohnungen in keiner schlechten Lage. Vielleicht wäre es an der Zeit, die Ideologie aus der Debatte zu nehmen und einen realistischen Blick auf den Wohnungsmarkt zu werfen. Jetzt lesen

Ich kann mir das nicht erklären. Man könnte fast glauben, dass es in Dresden keinen Bedarf für sozialen Wohnraum gibt. Holger Siering Vorstand des Projektentwicklers und Bauträgers Treubau Dresden AG

Neue Straßenbahn in Dresden fährt jetzt auch auf der Linie 3

Bisher rollten die neuen Straßenbahnen der DVB in Dresden nur auf der Linie 2. Ab Donnerstag fahren sie auch auf der Linie 3. Dazu braucht es aber einen kleinen Kniff. Jetzt lesen

Wo der Wald besonders häufig brennt – und was die Feuer verursacht

Ob im Harz, in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg: Auch in diesem Jahr halten Waldbrände Feuerwehren und Anwohner in Atem. Wodurch werden sie ausgelöst? Was tun die Länder zur Vorbeugung? Und wo brennt es besonders häufig? Ein Überblick in Grafiken. Jetzt lesen

Ab 4 Uhr: Zweite Bauphase auf Loschwitzer und Blasewitzer Straße beginnt - Der Straßenbahnverkehr im Dresdner Osten wird deshalb neu geordnet. Stadteinwärts verkehren die Linien 6 und 12 nun wieder planmäßig, stadtauswärts wird umgeleitet. Die Linie 10 endet von der Messe kommend am Fetscherplatz. Schienenersatzverkehr für den Straßenzug in Richtung Blasewitz gibt es nicht. Fahrgäste, die in Richtung Schillerplatz fahren möchten, müssen entweder den Umweg der Linie 12 über die Ludwig-Hartmann-Straße nutzen oder in die querenden Buslinien 61 und 63 steigen.

15 Uhr bis 18 Uhr: Bürgersprechstunde bei Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann - Anmeldung per E-Mail an geschaeftsbereichsoziales@dresden.de oder telefonisch unter 0351/488 28 07. Ort: Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden.

19 30 Uhr: „Make the Earth green again - aber wie?“ im Forum Frauenkirche - Wie können wir in Zukunft trotz Ressourcenknappheit und überschrittener Klimakipppunkte leben? Schärfen die multiplen Krisen dieser Zeit gerade den Blick für andere Möglichkeiten? Es diskutieren Klima-Staatssekretär Gerd Lippold, Nina Eschke vom Deutschen Institut für Menschenrechte und Klima-Aktivist Christian Bläul von der Letzten Generation. Der Eintritt ist frei. Ort: Hauptraum der Frauenkirche, Neumarkt, 01067 Dresden.

... strengstens verbotene Bombenwitze

Das Dekret stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur, doch erst im März bekam ein Mann zu spüren, wie hart die Folgen auf den Philippinen mitunter sind, wenn man einen schlechten Scherz am Bahnhof oder Flughafen macht. Denn auf sogenannte Bombenwitze steht in dem Inselstaat immer noch Gefängnis. Jetzt lesen

