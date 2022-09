﻿Wie Katholische Sozialarbeit in Dresden und in einem Slum in Kenia läuft

Katholische Sozialarbeit in Dresden und in einem Slum in Kenia läuft unterschiedlich, hat aber auch manches gemeinsam. Das zeigt sich beim Besuch eines Paters aus Nairobi.

Dresden. Es ist ungewöhnlicher Besuch, den das Jugendhilfezentrum der Caritas im Dresdner Stadtteil Striesen an diesem Nachmittag bekommt. Das internationale katholische Hilfswerk missio Aachen hat Firmin Koffi eingeladen. Für den Pater der Yarumal-Missionare heißt Seelsorge, für Menschen da zu sein in Kibera, einem riesigen Slum am südwestlichen Stadtrand von Kenias Hauptstadt Nairobi.

Wie viele Menschen dort leben, weiß niemand. 500.000 vielleicht, schätzen die einen, andere sprechen von bis zu einer Million. Auf dichtestem Raum hausen sie in Hütten mit Wellblechdächern, verdienen das bisschen Geld für dürftige Mahlzeiten mit Gelegenheitsjobs, auf einer Müllhalde etwa. Jugendliche wachsen auf mit Gewalt, Drogen, sexuellen Übergriffen.

Freude und Hoffnung inmitten des Elends

„Wir leben mitten unter ihnen“, berichtet Pater Firmin. „Wir teilen ihr Leid und ihren Alltag, hören ihre Geschichten, lassen uns ihre Erfahrungen erzählen.“ Mit Menschen wie der 65 Jahre alten Ordensschwester Mary Wambui knüpfen sie Netzwerke, in denen sich die Familien gegenseitig helfen und stärken. „Damit die Kinder aus diesem Teufelskreis der Armut ausbrechen können.“

In einer kleinen Schule zum Beispiel unterstützten neben den Eltern auch Freiwillige die Schüler. „Die Kinder haben Stolz gespürt. Vielleicht schaffen wir es sogar auf eine Universität, haben sich einige gesagt“, erzählt der Pater. Inmitten des Elends im Slum gebe es auch Freude und die Hoffnung auf ein besseres Leben.

Deutsche Botschaft verweigert Visa

Die Begegnung mit Menschen wie Firmin Koffi sei eine wichtige Möglichkeit, voneinander zu lernen, geradezu ein „Jungbrunnen“, sagt Pfarrer Dirk Bingener, Präsident von missio. Gern wären auch Jugendliche aus dem katholischen Partnerprojekt „Younib“ im Armenviertel Nairobis mit zu Besuch nach Deutschland gekommen. Doch die deutsche Botschaft in Kenia habe ihnen die Visa verweigert – trotz aller Garantien durch missio, so Bingener. „Sind Menschen jung und arm, wird ihnen unterstellt, sie wollten nicht zurückkehren. So lassen deutsche Behörden sie erneut spüren: Wir sind die Reichen, ihr seid die Armen.“

Mögen tausende Kilometer zwischen ihren so verschiedenen Ländern liegen, Christian Georgi, Leiter des Jugendhilfezentrums, konstatiert, wie viel sich ähnelt in der Arbeit mit jungen Menschen, besonders bei den Grundprinzipien. „Über das Jugendamt kommen Kinder und Jugendliche zu uns, deren Eltern nicht in der Lage sind, ausreichend für sie zu sorgen. Sie werden für einige Zeit aus den Familien herausgenommen, damit sie hier zur Ruhe kommen und eine Perspektive für sich entdecken.“ Oft kämen sie aus Familien mit wenig Geld. „Jeder zählt auf, was schief läuft bei ihnen. Sie werden immer kleiner.“ Hier jedoch hörten die Mitarbeiter ihnen erst einmal zu. „Wir fragen, was sie für Erwartungen haben, was sie gut können und wo sie Hilfe von uns brauchen“, erzählt Christian Georgi.

Jessica Seifert ist 2014 hierher gekommen. Die Wohnung bei ihrer alleinerziehenden Mutter war zu klein, sie überfordert mit dem Kind, das sie bekommen hatte und um das sie sich ohne den Vater kümmern musste. „Ich war sehr schüchtern“, erinnert sie sich. „Hier habe ich erkannt, was meine Stärken sind und bin offener, selbstbewusster geworden. Das hatte ich in meiner Kindheit nie erlebt.“ Heute ist die 25-Jährige selbst Erzieherin in dieser Einrichtung. „Ich bin jetzt in der Lage, anderen Müttern Selbsthilfe beizubringen.“

Institutionelle Hilfe und gegenseitige Unterstützung

Das bundesdeutsche Sozialsystem fange Hilfebedürftige zwar gut und professionell auf, meint Christian Georgi. Was sie jedoch von den Kenianern lernen könnten: gegenseitige Unterstützung neben der institutionellen Hilfe durch bezahlte Sozialarbeiter. „Bei uns werden die Menschen versorgt, aber der Austausch mit anderen, dieses Geben und Nehmen findet nicht statt. Jugendliche, Väter und Mütter wollen gebraucht werden.“ Ihnen mit Wertschätzung zu begegnen, darauf komme es an. Kirchgemeinden könnten ein Ort dafür sein. Ein junger Bewohner seiner Einrichtung habe über die Religiöse Kinderwoche (RKW) zu einer Gemeinde gefunden. Inzwischen organisiere er als Teamer mit. Oder: Seine Mitarbeiter sammelten Geld bei Bekannten, Nachbarn, Firmen und ermöglichten damit ihrer achtköpfigen Kindergruppe eine gemeinsame zehntägige Urlaubsreise nach Italien.

Jugendhilfezentrum, Caritas und Weltmission Jugendhilfezentrum: Es bietet Kindern, Jugendlichen und alleinerziehenden Elternteilen vorübergehend ein anderes Zuhause; in familiennahen Wohngruppen finden sie Schutz, Geborgenheit, bekommen Anleitung zur Weiterentwicklung; dazu gehören die Kindertagesstätte St. Raphael (19 Plätze) für Kinder von 1 bis 6 Jahren, die Kinder- und Jugendwohngruppe St. Franziskus (8 Plätze) für 6- bis 18-Jährige, die Jugendwohngruppe (8 Plätze) für 14- bis 21-Jährige, eine Mutter/Vater-Kind-Wohngruppe (8 Wohneinheiten) für junge Schwangere ab 14, Mütter und Väter mit Kindern bis 6 Jahre; für Ambulante Erziehungshilfe besuchen Mitarbeiterinnen Familien auch zu Hause. Haus: Das um 1900 errichtete Vorderhaus (Villa Luisenhof) und das Hinterhaus Lene-Glatzer-Str. 5 in Dresden-Striesen war seit 1949 kommunales Vorschulheim für lernbehinderte Kinder, 1999 übernahm es die Caritas. Geschichte: Die Dachorganisation, der Caritasverband des Bistums Dresden-Meißen, begann heute vor hundert Jahren mit der Arbeit; im Januar 1922 – dem Jahr nach der Wiedererrichtung des in der Reformation aufgelösten Bistums Meißen – hatten sich Vertreter von Verbänden und Ausschüssen der Caritas aus ganz Sachsen zur Gründung eines Diözesanverbandes in Dresden getroffen; sie wollten, wie sie erklärten, eine gute und wirksame Organisation, um der „schweigenden, darbenden, aber auch aufdringlichen Not“ in dieser Zeit begegnen zu können; der Dresdner Ortscaritasverband war bereits 1917 gegründet worden. Weltmission: der Oktober ist „Monat der Weltmission“, die größte weltweite Solidaritätsaktion der römisch-katholischen Kirche; die bundesweite Eröffnung durch das katholische Hilfswerk missio Aachen läuft im Bistum Dresden-Meißen; am 2. Oktober, 10 Uhr, Pontifikalamt mit Bischof Heinrich Timmerevers in der Kathedrale; Schlusspunkt ist der 23. Oktober, der „Sonntag der Weltmission“, zu dem bei Gottesdiensten in mehr als hundert Ländern Spenden für die Arbeit der katholischen Kirche in Afrika, Asien und Ozeanien gesammelt werden.

Darin, dass sich Caritas und Kirchgemeinden zunehmend fremd gegenüberstehen, sieht Andreas Kutschke, Generalvikar des Bistums Dresden-Meißen, eine Gefahr: „Die Lebenswelten trennen sich. Die Menschen in den Gemeinden, denen es besser geht, bewegen sich in ihrer Blase, in der sie Arme nicht mehr kennenlernen.“

Jessica Seifert hat selbst nicht viel mit Kirche zu tun, wie sie sagt, habe aber sehr gute Erfahrungen mit der Caritas gemacht. Jugendliche könnten viel voneinander lernen und bewegen. „Ob in Kirche oder anderswo, es kommt darauf an, diese Menschen mit offenen Armen aufzunehmen.“

