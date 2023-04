﻿Warum nicht mal ein Mitternachtsmarkt in Dresden?

Dresden. Die Dresdner Innenstadt soll „resilienter“ werden. Also weniger krisenanfällig, sich gegen den Onlinehandel behaupten können und prinzipiell einladender für Gäste und Einwohner sein. Doch wie soll das gelingen? Das City Management Dresden e.V. lud jetzt zum „Dresdner Handelsforum 2023“ ein, um die Frage nach der „City von Morgen“ mit der Branche, der Wissenschaft und der Verwaltung zu erörtern.

„Aufwertung“ im Zentrum

Klar sei, es brauche „zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und dafür kluge Ideen, stellte Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) fest. Genau diese habe man in seinem Ressort in der Gesamtstrategie vorzuweisen. Kühn zeigte etliche Folien mit Plänen der Innenstadt und betonte stetig, dass an den gezeigten Orten eine „Aufwertung“ stattfinde. Wie das konkret passieren soll, blieb den Zuhörern zunächst unklar.

Einige Projekte am Laufen

Es gebe viele Projekte, die bereits dieses Jahr fertig, in Planung oder in Umsetzung seien. Bei den Promenadenringen sei die zentrale Strategie: „Da bringen wir Grün rein“. Für den Wiener Platz sei nach den Arbeiten am Dach des Hauptbahnhofes der Vorplatz dran und beim spitz zulaufenden Bau am Beginn der Prager Straße dürften sich Dresdner und Touristen auf ein Dutzend Bäume freuen. Besonders stolz sei man auf den Ferdinandplatz mit dem gerade entstehenden Verwaltungszentrum, der als „Agora“ fungieren und den Austausch zwischen Anwohnern, Politik und Verwaltung in Schwung bringen soll.

„Verschiebung des Konsumverhaltens auf Kosten der Innenstädte“

Star der Veranstaltung, weil geschätzt für seine Expertise in der Handelsbranche, war Professor Thomas Krüger. Der Leiter des Arbeitsgebietes Projektentwicklung und Projektmanagement in der Stadtplanung an der HafenCity Universität Hamburg geht hart mit Dresden und der Innenstadt ins Gericht. Nachdem Krüger Zahlen zum Zustand der deutschen Innenstädte gezeigt hatte, blieb der Eindruck, dass diese ziemlich gelitten haben. Nur die Gastronomie scheint einen Aufschwung in den Zentren zu erleben. Krüger sprach von einer „deutlichen Verschiebung des Konsumverhaltens zugunsten der suburbanen Räume und auf Kosten der Innenstädte“. So sei es auch in Dresden. Gemeint sind mit „suburbanen Räumen“ Orte wie der Globus-Markt, der im Stadtteil Friedrichstadt entstehen soll.

Orientierung an anderen Städten

Krügers Leitspruch lautet: „Die Innenstadt soll ein Ort werden / bleiben, wo ,etwas los’ ist, wo es wirklich ,Neues’, Interessantes, Anderes zu sehen und erleben gibt, was es sonst (im Alltag, im Quartier) nicht gibt!“ Dieses etwas kryptische Credo bebilderte der Professor mit Vorzeigebeispielen aus anderen deutschen Städten. So haben beispielsweise Hamburger Anwohner aus der „No-Go-Area“ Spielbudenplatz einen Ort geschaffen, an dem „quasi 24/7 etwas los“ ist. Ein Mitternachtsmarkt ermöglicht dort seit einer Weile auch Werktätigen, einen Markt zu besuchen. Zuvor konnte man dort „alle Drogen der Welt kaufen“, erzählt Krüger.

Zentrale Herausforderungen für Innenstadt

Digitalisierung, klimatische Veränderungen, neue Mobilitätsformen sowie eine zunehmende Pluralität der Gesellschaft müssten sich künftig in der Dresdner City vereinbaren lassen. Aktuell sei das noch nicht der Fall. Doch was kann Dresden angesichts der vielen Herausforderungen tun?

Innovative Nutzung des Leerstandes

Krüger empfahl, „junge Menschen mit neuen Ideen“ ins Zentrum zu locken. Das ginge allerdings nur mit komplett neuen Formaten wie zum Beispiel temporärer und vor allem niedrigschwelliger Nutzung von leerstehenden Flächen. Dort könnte eine Küche einziehen, in der jeden Monat ein anderes Team kocht. Oder Kunstausstellungen, Kinderdisko, Co-Working und so weiter. Dabei warb Krüger für mutige Ideen statt Konsumzwang beim Bummeln.

„Da müssen Sie jetzt mal ran“

Wichtig sei allerdings, nicht einfach Konzepte von anderen Städten zu kopieren, das funktioniere beinahe nie. Es müsse der Charakter der Residenzstadt dennoch im Blick behalten werden. Bei seinen Ausführungen nahm sich Krüger seine Zuhörer, hauptsächlich Vertreter der Handelsbranche, vor: „Das alles passiert nicht von allein, da müssen Sie jetzt mal ran.“ Man könne sich nicht auf die jeweils anderen verlassen, sondern müsse zusammenkommen. Also Verwaltung, Händler und Immobilieneigentümer, auch wenn das manchmal gar nicht so leicht sei.