Die 35. Grundschule in Dresden-Löbtau bekam bei einer früheren Baumaßnahme unter anderem einen Aufzug. Doch dann fiel in dem um die vorletzte Jahrhundertwende errichteten Gebäude der Putz von der Decke.

In Dresden wird unter anderem an der 35. Grundschule und an der Berufsschule in Altroßthal auf die Sanierung gewartet. Es geht nur schleppend voran. Inzwischen steigen die Kosten immer weiter.

