﻿Einzug der Roboter in eine Dresdner Berufsschule

Experten sehen Automaten in der Arbeitswelt auf dem Vormarsch. Deshalb muss Robotik auch in der Ausbildung eine größere Rolle spielen. Das Berufsschulzentrum für Elektrotechnik in Dresden profitiert jetzt davon, hat aber noch andere Sorgen.

Dresden. Marc Bullmann ist ein praktisch veranlagter Mensch. „Ich möchte gern etwas in der Hand haben, etwas bauen“, erklärt der 24-jährige Auszubildende am Beruflichen Schulzentrum für Elektrotechnik in Dresden. Deshalb hat der angehende Mechatroniker gerade einem Roboter beigebracht, wie er kleine Klötzchen sortieren kann.

Zwei Maschinen für solche Prozesse hat das BSZ seit Anfang des Schuljahres im Einsatz. Bei der feierlichen Einweihung am Dienstag freute sich Schulleiter Bernd Petschke über die hochmoderne Ausstattung. „Die Wirtschaft drängt uns, dass wir in diesem Bereich etwas machen müssen“, erklärt er.

Infineon will mehr ausbilden

Allein der Halbleiterkonzern Infineon wolle statt bislang 50 künftig 150 Mechatroniker ausbilden. Für den enormen Fachkräftebedarf sei modernes Gerät auch in den Berufsschulen nötig. Und weil die Weihnachtszeit noch nicht so lange zurückliegt, wünschte sich Petschke auch noch WLAN für das Gebäude, in dem die beiden Roboter jetzt stehen.

Sie kommen von der Dresdner Firma Wandelbots, die auf Roboter mit einer speziellen Steuerung spezialisiert ist. Das Aushängeschild sind aktuell Stifte („Trace Pens“), mit denen dem Automaten vorgemacht wird, wie er beispielsweise eine Schweißnaht setzt. Der Roboter lernt das und kann das ständig wiederholen. Das Startup von Absolventen der TU Dresden gehörte 2019 zu den Preisträgern im DNN-Wirtschaftspreis.

Stadt und Land kooperieren

Zwei Geräte, die bei Siemens in Chemnitz hergestellt worden sind, hat Wandelbots im BSZ aufgestellt. Der Freistaat hat dafür rund 94000 und die Stadt Dresden rund 54000 Euro ausgegeben. Auch dies gehöre zur Digitalisierung an Schulen, erklärt Kultusminister Christian Piwarz (CDU) und lobte die Kooperation zwischen Stadt und Land für den „Leuchtturm“ BSZ Elektrotechnik.

Roboter am BSZ für Elektrotechnik Dresden, 10. Januar 2023: Roboter im Unterricht - am BSZ Elektrotechnik in Dresden ist das Dank einer Kooperation mit dem Robotiksoftware-Unternehmen Wandelbots möglich.

Das Engagement für die berufliche Ausbildung sei eine „starkes Signal“ dafür, dass sich für Schüler der Abschluss an der Oberschule lohne und eine gute Perspektive eröffne, erklärte Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU). Dafür soll die Einrichtung, die derzeit am Strehlener Platz angesiedelt ist, ein neues Domizil in Dresden-Prohlis erhalten. Die Planungen für den Neubau an der Boxberger Straße sind inzwischen bei Kosten von 120 Millionen Euro angekommen. Das habe vor allem mit der geplanten Vierfeld-Turnhalle zu tun, erläutert der Bildungsbürgermeister.

Für den Strehlener Platz stellt die Stadt die WLAN-Ausstattung für das zweite Quartal 2023 in Aussicht. Die Sporthalle in Prohlis könnte im Mai 2027, das Schulzentrum im März 2028 fertig sein. Ob der enorme Fachkräftebedarf die Planung noch durcheinander wirbelt, ist offen.

Studium zu theoretisch

Firmenchef Christian Piechnick fürchtet um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, wenn nicht mehr auf die Robotik gesetzt wird. Der Wandelbots-Chef sieht zwar die führende Rolle Deutschlands im Maschinenbau. Doch nach seiner Ansicht ruhe sich das Land auf den Lorbeeren der letzten 50 Jahr aus. Auch für den Fachkräftebedarf in Deutschland sei die Ausbildung in Robotik enorm wichtig. Sie sollte deshalb „auch in der allgemeinbildenden Schule Einzug halten“, wünscht sich Piechnick. So könnte kommenden Generationen nahegebracht werden, dass sie nicht unbedingt studieren müssen.

Das verkörpert auch Marc Bullmann. Dreieinhalb Jahre lief seine Mechatroniker-Ausbildung. In einer Woche tritt er seinen Job bei einem Fraunhofer-Institut an. Dort werde er mit allem zu tun haben, was seinen Beruf ausmacht: Regelungstechnik, Elektrik, Drehen und Fräsen. Nach „Nerd-Abi“ (Bullmann) mit Mathe- und Physik-Leistungskurs begann er ein Maschinenbaustudium. Nach zwei Jahren war es ihm zu theoretisch.