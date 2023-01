﻿Wie in Dresden die Zukunft der Sprach-Kitas aussehen wird

Sorgen in Dresden: Das Ende der Finanzierung des Bundes für die sprachliche Förderung in Kindergärten sorgte für viel Wirbel. Vom Land sollen künftig Gelder fließen. Doch es wird nicht weitergehen wie bisher.

Dresden. Sprache ist der Schlüssel zur Bildung: Um diesen Weg für viele Kinder frei zu machen, gab es in der Vergangenheit ein Bundesprogramm für sogenannte „Sprach-Kitas“. In bestimmten Einrichtungen wurde auch in Dresden die sprachliche Entwicklung der Drei- bis Sechsjährigen mit zusätzlichen Fachkräften gefördert.

Dann stoppte der Bund seine Gelder. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) meinte, aus anderen Quellen würden die Länder genug Geld bekommen, um die Sprach-Förderung in eigener Regie fortsetzen zu können. Im sächsischen Landeshaushalt für 2023/24 sind dafür Gelder vorgesehen. Doch es wird offenbar nicht so weitergehen wie bisher.

Mittel werden „nicht ausreichen“

Die Leiterin des Amtes für Kindertagesbetreuung, Sabine Bibas, bleibt noch vorsichtig. „Dem Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung liegen keine konkreten Zahlen vor“, erklärte sie auf DNN-Anfrage. „Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mittel nicht ausreichend sind, um das Programm vollumfänglich fortzuführen“, fügt sie hinzu.

Allein beim städtischen Eigenbetrieb für die Kindertageseinrichtungen (EB Kita) wurden im vergangenen Jahr 90 Vorhaben in 76 Kitas gefördert. In der Summe rief die Stadt im Jahr 2021 rund 1,9 Millionen Euro Förderung ab. Für vergangenes Jahr rechnete der kommunale Träger mit 2,2 Millionen Euro. Bei einer Fortsetzung der Förderung durch das Land könnten möglicherweise andere Zuschüsse des Landes wegfallen, fürchtete die Stadt, als die Debatte um die Bundesgelder begann.

Mehr als Deutsch lernen

Die Sprach-Fachkräfte sind zusätzliches Personal in den Kitas. Das kommt grundsätzlich gut an in einem Land, das regelmäßig von der Bertelsmann-Stiftung zu hören bekommt, dass die Personalausstattung in den Kitas zu gering sei.

Doch gerade bei den Sprach-Fachkräften geht es um mehr, als zunächst naheliegen mag. Deutsch zu lernen, ist zwar ein wichtiger Aspekt. Doch die Arbeit der Fachkräfte reicht deutlich weiter. Wie sich in Dresdner Kitas gezeigt hat, ist es das besondere Angebot eines speziellen Ansprechpartners, das den Wert der Arbeit der Sprach-Fachkräfte ausmacht.

„Erzieherinnen können das nicht stemmen“

Die Eltern können beraten werden, sie haben einen konkreten Anlaufpunkt. Die Fachkräfte leisten ihren Beitrag zur Inklusion und zur Medienpädagogik. Die Fähigkeiten der Kinder sind ganz unterschiedlich. Sie reichen teilweise bis hin zu schweren Sprachentwicklungsstörungen, teilweise können Kinder gar nicht sprechen aufgrund von Behinderungen.

Manche Kinder müssen einfach nur weiter reifen, brauchen mehr sprachlichen Input, als sie in ihren Familien erhalten. Die Fachkräfte, die unter anderem ausgebildete Logopäden sind, können „Sprachanlässe“ schaffen. Deshalb betrachten auch die Kita-Leitungen die zusätzliche Fachkraft als wichtig. Die Erzieherinnen und Erzieher in der Kita könnten das nicht stemmen. Inzwischen sind über längere Zeiträume Beziehungen zwischen Fachkräften und Kindern entstanden. Bei einem Wegfall, so die Sorge, ginge Qualität in der frühkindlichen Bildung verloren.

Ministerium: Noch Abstimmungen nötig

Aus dem sächsischen Kultusministerium, Ressortchef Christian Piwarz (CDU) hatte sich ebenfalls für den Erhalt der Bundesförderung stark gemacht, gibt es noch keine klaren Aussagen zur Zukunft des Programms. So kurz nach dem Haushaltsbeschluss des Landtags sei dies noch nicht möglich, hieß es aus der Pressestelle. Zuvor seien noch Abstimmungsgespräche mit den beteiligten Partnern und den Koalitionsfraktionen erforderlich.

Aus den Reihen der Parteien der Regierung von CDU, Grünen und SPD gab es nach dem Haushaltsbeschluss Erfolgsmeldungen. „Um das erfolgreiche Bundesprogramm der ‚Sprach-Kitas‘ in Landesregie zu überführen, haben wir 2023/2024 insgesamt 10,5 Millionen Euro sowie 175 000 Euro für die Konzeptionsphase eingeplant“, hieß es beispielsweise bei den Grünen. „Entgegen den Planungen der Bundesregierung werden wir ,Sprach-Kitas‘ in Sachsen weiterhin durch finanzielle Unterstützungen flächendeckend ermöglichen“, verlautete die CDU.

CDU: Anpassung sinnvoll

Auf Nachfrage hört es sich dann doch etwas anders an. „Die Koalition hat sich im Zuge der Haushaltsverhandlungen darauf verständigt, den aus unserer Sicht völlig unverständlichen Rückzug des Bundes aus der Förderung der Sprach-Kitas zu kompensieren“, bekräftigt die CDU-Politikerin Iris Firmenich. Sie ist die Fraktionssprecherin für frühkindliche Bildung und bekräftig, die Sprachförderung habe für die CDU-Fraktion einen hohen Stellenwert. Mit der Fortsetzung der Sprachförderung über das bisherige Konzept hinaus sei es „aus unserer Sicht durchaus sinnvoll, diese entsprechend anzupassen und weitere Kindertageseinrichtungen sachsenweit zu integrieren“.

Deshalb sei das sächsische Kultusministerium seitens der Koalition im Zuge der Umsetzung des Haushaltsbeschlusses gebeten, das bisherige Konzept unter Nutzung der vorhandenen Kompetenzen weiterzuentwickeln und weiteren Einrichtungen zugänglich zu machen. Ein entsprechendes Konzept soll im Januar erarbeitet und gemeinsam mit den bisherigen Akteuren und den Bildungspolitikern der Koalitionsfraktionen besprochen und umgesetzt werden, so Firmenich, damit „ein Anschluss an die bisherige Förderung des Bundes auf neuem Niveau zeitnah gelingt.“

SPD: Programm bleibt nicht wie es ist

Das Programm werde fortgesetzt, aber es werde nicht so bleiben, wie es bisher war, erklärt auch die Bildungspolitikerin der SPD-Landtagsfraktion, Sabine Friedel, gegenüber DNN. Das Programm selbst soll umgestaltet werden. Bisher seien in Sachsen 364 Kitas bei der Sprachförderung dabei. „Das ist aber gerade einmal jede zehnte Einrichtung – denn in Sachsen gibt es rund 3000 Kitas insgesamt“.

Die Koalition wolle die Sprachförderung „in allen Kitas zum Schwerpunkt machen“. Derzeit würden die Fachkräfte, die über das Programm finanziert werden, „mit den Erzieherinnen und Erziehern und nicht direkt mit den Kindern“ arbeiten. Sie würden die Kita-Teams fortbilden und bei ihrer pädagogischen Tätigkeit unterstützen.

Das sei schon jetzt so, aber nur in den 364 geförderten Einrichtungen. Friedel: „Die Koalition möchte, dass künftig alle Kitas diese Unterstützung bekommen.“ Zusammen mit den rund 1000 Erzieherinnen und Erziehern, die ab August 2023 landesweit zusätzlich in die Kitas kommen und für die Kinder zur Verfügung stehen, „ist das ein rundes Paket: Mehr pädagogische Fachkräfte „am Kind“ plus mehr Qualifizierung und Begleitung für die Fachkräfte“.

Anleitung für Erzieher

In Dresden ist aber bislang von den Fachkräften auch direkt mit Kindern gearbeitet worden. Wenn das so gewesen sei, „dann haben die Kitas aber etwas anderes gemacht, als das Programm eigentlich vorsah“, meint die SPD-Politikerin. Der Bund habe erklärt, „die Kita-Teams werden durch zusätzliche Fachkräfte mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung verstärkt, die direkt in der Kita tätig sind. Diese beraten, begleiten und unterstützen die Kita-Teams bei der Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung.“ Dabei soll es auch künftig bleiben, die Fachleute sollen Erzieherinnen und Erzieher „anleiten“, wie Kinder bei der Sprachentwicklung besser unterstützt werden können.

Die Kita-Amtsleiterin in Dresden hatte da wohl andere Vorstellungen. Nach ihrem bisherigen Kenntnisstand schätzte sie zur Zukunft des Programms für die Sprach-Kitas ein: „Es wird wohl auf Fortbildungen beschränkt sein.“ Daher macht sich Bibas auch schon Gedanken über die Zukunft der aus dem Förderprogramm finanzierten Fachkräfte: „Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen aus dem Programm erhalten vom Eigenbetrieb Kita ein Angebot für die Tätigkeit als Erzieherin und Erzieher.“