﻿Wie in Dresden Bio und Inflation zu Konkurrenten werden

Dresden. Besser für Klima, Tier und Mensch – Bio ist im Trend. Doch Inflation sowie steigende Heiz- und Energiekosten lassen die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen. Kaufen Dresdner deshalb weniger nachhaltig ein? Dresdens Bioläden gehen unterschiedlich mit der Situation um.

Anfangs hatte sich die Coronapandemie positiv auf die Nachfrage an Bioprodukten ausgewirkt. 2021 erhöhte sich laut dem „Branchenreport 2022 Ökologische Landwirtschaft“ des Bundes ökologischer Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) der Anteil an Biolebensmitteln auf 6,8 Prozent. Mehr Menschen hätten selbst gekocht und daraufhin mehr Wert auf Qualität und Biosiegel gelegt.

Vor finanziellen Problemen stehen die Bioläden nicht

Auch die Verbrauchergemeinschaft (VG) in Dresden hat davon profitiert. Sie beruht auf dem Genossenschaftsprinzip: Kunden können Mitglieder bei den Biomärkten werden, zahlen einen monatlichen Beitrag, besitzen Anteile der Genossenschaft und können zu niedrigeren Preisen als Nichtmitglieder einkaufen. Neben den generell steigenden Mitgliederzahlen sind gerade während der Lockdowns immer mehr dazugekommen.

„Das Prinzip kommt uns jetzt zugute“, berichtet Barbara Rische, Teil des Vorstandes der VG eG. Einige würden ihre Mitgliedschaft zwar ruhen lassen oder weniger einkaufen, aber vor finanziellen Problemen stehen die Bioläden nicht. Im Gegenteil: Nächstes Jahr will die VG auf der Friedensstraße in der Neustadt den achten Laden eröffnen.

Anteil an ökologischen Produkten in Discountern nimmt zu

Die Biomarktkette „Denns BioMarkt“ kommt ebenfalls gut zurecht. Die zuletzt etwas gesunkene Nachfrage erklärt sich Michael Bork nicht nur durch die Inflation, sondern auch durch die Entspannung der Corona-Maßnahmen, die Wiedereröffnung der Gastronomie und eine zunehmende Reisetätigkeit seit Jahresbeginn. Insgesamt nehme das Kundeninteresse zu. „Die Preissteigerungen auf Bioprodukte fallen sogar dank kürzerer Lieferketten und dem Verzicht auf die Verwendung von energieintensiven Dünge- und Spritzmitteln geringer aus“, berichtet der Regionalleiter von Denns Biomärkte.

Doch bereits in den vergangenen Jahren ließ sich ein Trend beobachten: Der Anteil an ökologischen Produkten in konventionellen Discountern nimmt zu. Neun von zehn Bio-Konsumenten haben im vergangenen Jahr ihre Produkte aus Supermärkten erworben, nur die Hälfte kauft auch in Bio- oder Naturkostläden, besagt das Ökobarometer 2021 des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Netto bestätigt die Statistik. Die „BioBio“-Linie werde bundesweit stärker nachgefragt, erklärt Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation auf Nachfrage.

„Wir sparen lieber beim Heizen und am Benzin- und Wasserverbrauch“

Manchen Bioläden im Einzelhandel macht die aktuelle Situation mit hoher Inflation und steigenden Energiekosten aber auch zu schaffen. „Die Kaufbereitschaft geht zurück, gleichermaßen explodieren die Kosten. Das ist auch für uns eine Herausforderung“, teilt die „Biocompany“ auf Anfrage mit. Schon seit längerem reichten die Stammkunden nicht aus, sodass die Filiale am Postplatz am 8. Oktober geschlossen wird. Die anderen beiden Märkte in Dresden sollen aber erhalten bleiben.

Wenn Konsumenten es sich leisten können, ziehen sie biologische Lebensmittel vor. Beim Regionalmarkt der VG in Strehlen erzählt ein Ehepaar, das Gründungsmitglied der VG ist: „Wir sparen lieber beim Heizen und am Benzin- und Wasserverbrauch als an gutem, nachhaltigem Essen.“ Ein anderes Mitglied hat den Eindruck, dass es sich nach dem „Coronahoch“ und einer Verunsicherung durch den russischen Angriffskrieg und die Inflation, seit ein paar Wochen wieder normalisiert.

Um auch kleinere Bioläden nachhaltig etablieren zu können, fordert der Dachverband der ökologischen Landwirtschaft politische Maßnahmen. Alle Bereiche von Erzeugung über Herstellung bis zum Absatz von sowohl gesunden als auch nachhaltigen und bezahlbaren Bio-Produkten müssten unterstützt werden. „Die VG ist darauf nicht angewiesen“, sagt Barbara Rische. Aber dem Einzelhandel könnte dies helfen.

Von Elisabeth Marx