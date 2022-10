﻿Wie groß wird der Loschwitzer Park in Dresden?

Dresden. Das Interesse war groß, als das Amt für Stadtgrün jüngst zur Bürgerbeteiligung in den Loschwitzer Park einlud. Der soll saniert und umgestaltet werden. Möglicherweise auch erweitert. Und das ist einer der kritischen Punkte.

Seit mehr als 100 Jahre für Erholung der Städter

Zunächst aber stellte Landschaftsarchitekt Florian Ehrler, der in Dresden das Planungsbüro „freiraumgestaltung“ betreibt und mit der Planung des „neuen“ Parks beauftragt wurde, den Loschwitzer Park und die vier Vorentwürfe seines Büros für die Umgestaltung vor. Die rechteckige Anlage mit einer Größe von rund 3600 Quadratmetern wurde vor etwa 100 Jahren an der heutigen Fidelio-F.-Finke-Straße für Erholung und Freizeit angelegt, damals gab es dort noch gar keine Häuser.

So sehen der Loschwitzer Park an der Fidelio.-F.-Finke-Straße (links) und seine Umgebung derzeit aus. © Quelle: Stadt Dresden/Freiraumgestaltung Ehrler

Heute sei er als einzige „gestaltete Fläche mit einem Nutzungsangebot“ in dem Areal für die Anwohner sehr attraktiv und, beschreibt Ehrler, „stark übernutzt“ und eigentlich zu klein. Außerdem ist der Park verschlissen. Bei einem Rundgang erläuterte Ehrler, was gemacht werden muss. Die Wege sind stark überarbeitungsbedürftig, einige Bänke stehen nah an der Straße und nah an der Wohnbebauung und daher ungünstig. Zusätzlich zu den vier Eingängen gibt es mittlerweile „Fluchtwege“ (O-Ton Ehrler) quer durch die Büsche. Der Baumbestand muss geprüft werden. Der Pavillon ist ein Treffpunkt für Jugendliche, bietet aber keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Spielplatz für Kinder könnte größer sein, die Sandspielfläche ist klein und davon getrennt an anderer Stelle.

Neue Bereiche für Kinder und Jugendliche

Viel Arbeit für die Rekonstrukteure. Die Planer setzen 200 000 bis 270 000 Euro für die Umgestaltung an. Für das nächste Jahr sind im noch nicht beschlossenen Haushalt der Stadt erstmal 70 000 Euro eingeplant. Nach den Vorstellungen der Landschaftsplaner müssen die Wege saniert und soll vielleicht ein neuer angelegt werden, Sandfläche und Spielplatz würden zusammengelegt, der Spielbereich soll insgesamt vergrößert werden und weitere Spielgeräte erhalten. Der Bereich um den Pavillon für die Jugendlichen soll verändert werden, zum Beispiel mit jugendgerechten Bänken, Tischtennisplatten oder Tischkicker sollen aufgestellt, der Bereich vielleicht mit einer Wand begrenzt werden, um Anwohner vor Lärm zu schützen.

So könnte der Park umgestaltet werden – Variante 1 ohne Erweiterung. © Quelle: Stadt Dresden/Freiraumgestaltung Ehrler

Die Parkbesucher, die gekommen waren, sorgten sich zum Beispiel um den Erhalt der großen, alten, schattenspendenden Bäume, um dornige Hecken am Kinderspielplatz, um Belästigung durch die Lautstärke junger Parkbesucher. Und einige eben besonders wegen der möglichen Erweiterung. Die Stadt sei grundsätzlich stets bestrebt, Grünflächen für die Allgemenheit bereitzustellen, sagte Ute Etzien vom Amt für Stadtgrün.

Wird der Park erweitert oder nicht?

Die 1300 Quadratmeter Fläche, um die es geht, sind allerdings verpachtet an vier Anlieger, die ihre Flächen als Freizeitgärten nutzen – die einen nur für die Erholung, andere als Nutzgarten, haben Obstbäume und bauen auch viel Gemüse an. Sie fürchten mehr Lärmbelästigung, falls der Park erweitert wird, und Wertverlust ihrer Grundstücke. Die Pachtverträge werden immer von Jahr zu Jahr verlängert, deshalb haben die Gartenpächter der Stadt mittlerweile ein Kaufangebot unterbreitet, das aber abgelehnt wurde. Zum einen, weil die Stadt grundsätzlich dazu neigt, ihre Flächen zu behalten; zum anderen, weil das Areal eigentlich als Baugebiet ausgewiesen sei. Nur: Es ist von öffentlichen Straßen nicht erreichbar – rechts, links und hinten stehen Wohnhäuser, vorne ist der denkmalgeschützte Park.

Außerdem liegt das Gelände tiefer als der Park. Es müsste also durch eine Grasrampe angeschlossen werden oder die gesamte Fläche müsste sich vom Parkniveau aus sanft neigen. Beides ziemlich aufwendig. Aber der Stadtbezirksbeirat hatte beschlossen, dass eine mögliche Erweiterung in die Vorplanungen einbezogen werden sollte. So stellte Ehrler vier Varianten vor – zwei für den Park, wie er ist, zwei mit der Erweiterung. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sollen am 23. November in der Sitzung des Stadtbezirksbeirats Loschwitz vorgestellt und in die endgültige Gestaltung des Parks mit einbezogen werden.