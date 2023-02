Wie gesund ist Dresden?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Einsamkeit und der Verlust vieler Annehmlichkeiten in den Lockdowns während der Corona-Pandemie hat entgegen allen Befürchtungen in Dresden nicht dazu geführt, dass sich die Einwohner mit Alkohol trösteten. Im Gegenteil: Der Alkoholkonsum ist in den vergangenen beiden Jahren sogar zurückgegangen und die Zahl der abstinent lebenden Personen gestiegen.

In Dresden ist die Zahl der Raucher gesunken, die Zahl der Gewohnheitsraucher bleibt aber stabil. © Quelle: Jens Kalaene

Auch die Zahl der Raucher ist gesunken, die Dresdner leben ziemlich gesund, könnte man meinen. Stimmt aber nicht ganz: In der Pandemie ist das Sporttreiben zu kurz gekommen. 56 Prozent bewegen sich nur selten oder gar nicht, vor der Pandemie waren es nur 53 Prozent Sportmuffel. Hier gibt es Reserven, zumal alle Beschränkungen längst gefallen sind und Sportplätze, Hallen oder Fitnessstudios wieder allen offenstehen. Jetzt lesen

Es ist ein einfacher Anlass auszugehen, es ist eine niedrigere Hürde als Theater und man muss den Besuch nicht lange planen, sondern kann auch mal spontan ins Kino gehen. Bernhard Reuther Chef des Zentralkinos in Dresden, über die Beliebtheit der Lichtspielhäuser

Einfach nur laut: Straßenmusiker © Quelle: Archiv

Neue Petition zum Verbot: Straßenmusik in Dresden nervt die Anwohner

Fast hätte der Stadtrat ein Verstärkerverbot beschlossen. Aber nur fast. Es kam anders. Straßenmusiker dürfen weiter lärmen und Anwohner sind weiter genervt. Das fordert eine aktuelle Petition. Jetzt lesen

Wohnblocks in Berlin. Für Wohnungsunternehmen soll es nun ein Härtefallprogramm geben. © Quelle: Annette Riedl/dpa

Energiekrise: Wohnungsunternehmen bekommen Hilfskredite vom Staat

Wohnungsunternehmen, die für ihre Mieterinnen und Mieter in Vorleistung gehen, können wegen der hohen Energiekosten derzeit in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Um das abzufedern, hat die Bundesregierung nun ein Kreditprogramm für Härtefälle aufgelegt. Die Wohnungswirtschaft frohlockt. Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona-Folgen: Nachfrage nach Kuren in Sachsen deutlich gestiegen - Viele Sächsinnen und Sachsen beantragen wieder häufiger Kuren oder besuchen Heilbäder, obwohl die Preise vielfach gestiegen und die Wartezeiten teilweise sehr lang sind. Dieser Trend hat gleich mehrere Ursachen. Jetzt lesen

Kino lebt! – Die Rückkehr der Dresdner Filmtheater nach der Pandemie: Nach der Pandemie konnten die deutschen Kinos im Februar 2022 wieder öffnen. Wie geht es der Branche, warum geht man heute noch ins Kino und was macht Dresdens Kinolandschaft so besonders? Jetzt lesen

13 Uhr: Kinderfasching im Gasthof Weißig - Der Dresdner Carneval Club und der Elferrat Gebau Dresden gestalten zwei Stunden Spaß und Action mit Kaspar und Clowns. Ort: Gasthof Weißig, Bautzner Landstraße 280, 01328 Dresden

15 Uhr: Kinderfasching auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch - Am Faschingsdienstag lädt der Konzertplatz schlittschuhlaufende Kinder im Kostüm nach der Runde auf der Eisbahn zu Marshmallows an der Feuerschale ein. Ort: Stechgrundstraße, 01324 Dresden

15.30 Uhr: Faschingsparty im Kinder- und Jugendhaus Insel - Ort: Meißner Landstraße 16/18, 01157 Dresden

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und US-Präsident Joe Biden halten heute Reden, von denen Signale für den weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine ausgehen dürften. © Quelle: Sergey Guneev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa, Susan Walsh/AP/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und US-Präsident Joe Biden halten heute Reden, von denen Signale für den weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine ausgehen dürften. Putin hält eine Rede an die Nation. Drei Tage vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns spricht er vor dem Parlament und dem Föderationsrat. Dabei soll es auch um die wirtschaftliche und soziale Lage gehen. Wegen der Sanktionen des Westens ist die russische Wirtschaft massiv unter Druck. Viele Russen klagen über steigende Preise und hohe Lebenshaltungskosten.

Lesen Sie auch: Ein Jahr Krieg: Putin stellt Weichen für Präsidentschaftswahl

US-Präsident Joe Biden ist zu Besuch in Polen. Nach seinem Aufenthalt in Kiew besucht er nun Warschau. Anlass ist der erste Jahrestag des Kriegsbeginns im Nachbarland Ukraine am 24. Februar. Seine Besuche in der Ukraine und Polen geben dem Präsidenten Gelegenheit, Ländern, die archaische Vorstellungen von imperialer Eroberung und Angriffskriegen ablehnten, die Notwendigkeit zu verdeutlichen, die Ukraine weiterhin zu unterstützen und sich Russland entgegenzustellen, sagte der ehemalige US-Botschafter in Moskau, John Sullivan.

Lesen Sie auch: Kiew-Besuch bei Luftalarm - Bidens starkes Zeichen gegen Putin

Rita Selle und Tochter Katja Nix fuhr der Schock in die Glieder, mittlerweile aber nehmen sie es mit Humor: Ist ihr überschaubarer Grundbesitz 15 Millionen Euro wert? Wohl kaum ... © Quelle: Björn Hadem

... das Armutsrisiko „Millionenbesitz“

Rita Selle und Tochter Katja Nix trauen ihren Augen nicht: Der Wert ihres überschaubaren Grundstücks samt Eigenheim im nordrhein-westfälischen Kreuztal wird vom Finanzamt auf 15 Millionen Euro taxiert, der Bodenrichtwert liegt demnach bei 43.500 Euro pro Quadratmeter, die Grundsteuer bei 4663,42 Euro. Das Duo nimmt es mittlerweile mit Humor. Jetzt lesen

