Wie geht es weiter am Alten Leipziger Bahnhof in Dresden?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

bisher hieß es immer: Dresden muss Globus ein Alternativgrundstück anbieten, damit Globus am Alten Leipziger Bahnhof kein Warenhaus baut. Deshalb will die Stadt Globus in Friedrichstadt ansiedeln. Jetzt kommt heraus: Für große Teile des Globus-Grundstücks am Alten Leipziger Bahnhof besteht Denkmalschutz. Kann Globus überhaupt ein Warenhaus am Alten Leipziger Bahnhof bauen oder ist großflächiger Einzelhandel dort gar nicht genehmigungsfähig?

Stadtquartier und Denkmalschutz: Der Alte Leipziger Bahnhof. © Quelle: Anja Schneider

Wenn dem so wäre, würde der Einzelhandelskonzern seine wichtigste Trumpfkarte einbüßen. Die Stadt will trotzdem an dem Tauschgeschäft festhalten. Aber: Die Globus-Ansiedlung ist auch in Friedrichstadt höchst umstritten und das letzte Wort längst noch nicht gesprochen in dieser Angelegenheit. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir müssen die Flächen neu bewerten und wollen das Kapitel in diesem Jahr abschließen. Stephan Kühn Baubürgermeister in Dresden, zur Gestaltung des Geländes am Alten Leipziger Bahnhof

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Kinderzahlen in Dresden gehen zurück. Jetzt reagiert die Stadt mit der Prüfung von Kita-Standorten. © Quelle: Jan Tepass

Geburtenknick: Welche Kitas in Dresden schließen sollen

Die Kinderzahl sinkt in Dresden stärker als bisher angenommen. In Krippen und Kindergärten ist mehr Platz als benötigt wird. Das stellt Standorte in Frage. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Ein Zugbegleiter steht am Hauptbahnhof an einem ICE. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Rechnungshof-Kritik: Marode Bahn entwickelt sich zu einem „Fass ohne Boden“

Scharfe Kritik des Bundesrechnungshofs an der Deutschen Bahn: „Der Konzern entwickelt sich zu einem Sanierungsfall, der das gesamte System Eisenbahn gefährdet.“ Der Bund sei weit davon entfernt, die Probleme beim Staatsbetrieb in den Griff zu bekommen. Schnelle Reformen seien nötig. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr bis 16.45 Uhr: Schadstoffmobil in Cotta - In diesem Stadtbezirk macht die mobile Schadstoffsammlung der Landeshauptstadt heute gleich vier Mal halt: von 10 Uhr bis 11 Uhr am Gottfried-Keller-Platz, von 11:45 Uhr bis 12:45 Uhr am Leutewitzer Ring/Kirschenstraße (Einmündung), von 14 Uhr bis 15 Uhr am Wilsdruffer Ring/Altgorbitzer Ring und von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr am Bonhoefferplatz.

11 Uhr: Kunstpreis - Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch gibt die Preisträgerinnen und Preisträger des Kunst- und Förderpreises 2023 bekannt.

17.30 Uhr bis 19 Uhr: Schadstoffmobil in Plauen - Die mobile Schadstoffsammlung der Landeshauptstadt macht Station an der Albert-Schweitzer-Straße/Bernhardstraße.

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Cotta - In der öffentlichen Sitzung stellt das Straßen- und Tiefbauamt die Baumaßnahme Würzburger Straße vor. Außerdem geht es unter anderem um Fördergeld für das „Zirkusprojekt Gorbitz 2023″ und für Veranstaltungen im Stadtteiladen des Löbtop e. V. sowie um die Sanierung eines Teilabschnittes des Zschonergrundweges. Ort: Aula des Gymnasiums Cotta, Cossebauder Straße 35, 01157 Dresden

Was heute wichtig wird

Seit Juli liegt der Leitzins im Euroraum inzwischen bei 3,0 Prozent. Die EZB plant weitere Erhöhungen. © Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig für den Euroraum Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an. Mit Zinserhöhungen versuchen die Währungshüter, die Inflation einzudämmen. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Nach fünf Anhebungen in Folge seit Juli liegt der Leitzins im Euroraum inzwischen bei 3,0 Prozent. Für die heutige EZB-Sitzung ist eine weitere Zinserhöhung um erneut 0,5 Punkte in Aussicht gestellt. Derzeit halte er „noch höhere Leitzinsen für erforderlich, damit die Inflationsrate zeitnah zu unserem Zwei-Prozent-Ziel zurückkehrt“, sagte Bundesbank-Präsident Nagel.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Eine kolorierte transmissions­elektronen­mikros­kopische Aufnahme von Partikeln des Affenpockenvirus (rot) in einer infizierten Zelle (blau). © Quelle: Niaid/Niaid/Planet Pix via ZUMA

... Tiktok-Videos zu Affenpocken: großes Interesse, aber oft geringe Qualität

Auf Tiktok wollen sich Menschen nicht nur unterhalten lassen, sondern auch informieren. Doch wie gut sind die Angaben, die dort gemacht werden? Mediziner haben das am Beispiel der Affenpocken untersucht – mit ernüchternden Ergebnissen. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

SteDNN-Chefreporter

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play