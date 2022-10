﻿Hass an der Hecke: Wie Gartenprofis in Dresden angefeindet werden

Fantastische Illusionen: Oskarshausen in Freital mit neuer Erlebniswelt

Pünktlich zu den Herbstferien öffnete in Freital-Oskarshausen die komplett überarbeitete Erlebniswelt. Ein internationales Team an Grafikern, Videospezialisten und Künstlern wirkte mit, dieses visuelle Highlight in Sachsen zu verwirklichen.