﻿Wie Frauenfußball in Dresden zum Politikum wird

Dresden. Man kann die Uhr danach stellen: Wenn im Stadtrat über die Vergabe von städtischen Mitteln an Dynamo Dresden oder Borea Dresden debattiert wird, stellt die Dissidenten-Fraktion den Antrag, das Geld mit der Bedingung zu verbinden, Mädchen- und Frauenfußball in den Vereinen zu etablieren. „Ich halte das für den falschen Ansatz. Wir sind nicht das fünfte Rad am Wagen. Frauenfußball kann mehr und hat mehr verdient, als verordnet zu werden“, sagt Roland Hönisch, Vorsitzender des 1. FFC Fortuna Rähnitz. Dort spielen 185 Mädchen und Frauen in elf Mannschaften Fußball.

Nischendasein in Dresden

Die deutschen Fußballfrauen haben sich bei der Weltmeisterschaft in der Vorrunde verabschiedet, die Defizite liegen auch im Nachwuchsbereich. Zumal in Dresden, wo Frauenfußball über ein Nischendasein nicht hinauskommt. Der 1. FFC spielt zwar in der 3. Liga. „Aber wie lange wir das schaffen, ist fraglich. Das Ehrenamt stößt an seine Grenzen.“

Frauenfußball an namhafte Männermannschaft anbinden

In anderen Städten spielt Frauenfußball eine ganz andere Rolle, 80 Kilometer von Dresden entfernt gibt es ein Erstligateam unter dem Dach von RB Leipzig. „Wir müssen den Frauenfußball an eine namhafte Männermannschaft anbinden und da fällt mir nur Dynamo Dresden ein“, so Hönisch. Zumal Dresdens mitgliederstärkster Verein für die Lizenz eine Frauenmannschaft oder eine Kooperationsvereinbarung mit einem Frauenfußballverein vorweisen muss, wenn der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingen sollte.

CDU will „Runden Tisch Frauenfußball“ etablieren

CDU-Sportpolitikerin Anke Wagner hat mit den Vorsitzenden mehrerer Vereine wie dem Dresdner SC und dem SC Borea einen Stadtratsantrag erarbeitet, der den Frauenfußball in Dresden voranbringen soll. „Wir wollen, dass sich der Stadtrat dazu bekennt, mindestens eine Frauenfußballmannschaft in den höheren Ligen zu etablieren.“ Dazu soll Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) einen „Runden Tisch Frauenfußball“ mit Vertretern des Eigenbetriebs Sportstätten, von Dynamo Dresden, Fortuna Rähnitz, Borea und vom Stadtverband Fußball einrichten. „Wir müssen den Ist-Stand erheben und die Hauptprobleme ergründen, die für diese Sportart bestehen“, erläutert Wagner.

Problem: Fehlende Kapazitäten

Ein großes Problem sind für Borea-Geschäftsführer Frank Krummrey die Kapazitäten. „Uns fehlt die Breite im Mädchenfußball, aber wir brauchen auch Platz. Wir stehen Oberkante Unterlippe, die Spielfelder reichen hinten und vorne nicht.“ Im Moment würden Mädchen bis zur U11 bei den Jungen mitspielen und dann zum 1. FFC gehen. „Wir bilden die Talente aus“, sagt Hönisch, „aber für Bundesligaspielerinnen gibt es in Dresden keine Angebote. Diese gehen dann zu anderen Clubs.“

Partnerschaft zwischen den Fußballakteuren

„Ich bin ein großer Befürworter des Frauenfußballs. Das gehört bei jedem Verein dazu“, sagt Marcus Zillich, Abteilungsleiter Fußball beim Dresdner SC. „Die Tür steht bei uns weit offen. Aber es fehlt noch an Zuspruch.“ Fünf bis sechs Mädchen kicken gegenwärtig beim DSC. „Wir müssen uns darüber austauschen, wie wir zu mehr Breite kommen.“ Eine Partnerschaft zwischen den Fußballakteuren in dieser Stadt wäre ein Anfang, eine Verzahnung von breiten- und leistungssportlichen Elementen der zweite Schritt. „Warum sollten Talente im Mädchenfußball nicht am Sportschulzentrum lernen und trainieren können?“, fragt Wagner, die als Ziel eine eigenständige Frauenfußball-Abteilung ab der Altersgruppe U17 mit Vorbildcharakter für den Nachwuchs bei Dynamo Dresden sieht.

Dynamo verfolgt die Entwicklungen

Die Geschäftsführung von Dynamo Dresden hat die Pläne erhalten, sagte Pressesprecher Christoph Antal auf Anfrage. „Der Frauenfußball hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen, die auch die SG Dynamo Dresden verfolgt und wahrgenommen hat. Deshalb beschäftigt sich auch der Verein, wie zuletzt beim Mitgliederstammtisch, mit dem Thema Frauenfußball.“ Zum aktuellen Zeitpunkt könne der Verein aufgrund von Vorgaben aus der Vereinssatzung aber keine eigenen Frauenmannschaften und damit verbunden ein Leistungszentrum installieren und etablieren.

Eine Satzungsänderung müsste her, wenn sich Dynamo Dresden dem Thema Frauenfußball öffnen soll. Die nächste Mitgliederversammlung soll am 18. November stattfinden.

