Der Stadtrat in Dresden kommt regulär am 15. September wieder zusammen. Ob es da zur Wahl der Beigeordneten kommt, ist bislang unklar.

Dresden. Still ruht der See? Eine Woche nach der gescheiterten Besetzung mehrerer Bürgermeisterposten durch den Stadtrat in Dresden, ist unklar, wie es weitergehen soll. Die Ruhe ist aber vermutlich nur oberflächlich.

Bei einer Sondersitzung am 11. August sollten die fünf Bürgermeisterämter für Finanzen (bislang Peter Lames, SPD), Ordnung und Sicherheit (Detlef Sittel, CDU), Soziales (Kristin Kaufmann, Linke), Kultur (Annekatrin Klepsch, Linke) und Umwelt (Eva Jähnigen, Grüne) besetzt werden. Die Fraktionen der Amtsinhaber hatten sich darauf verständigt, die Ämter in gleicher Weise untereinander zu verteilen und sich bei der Wahl gegenseitig zu unterstützen.

Kompromiss-Idee für Bürgermeister

OB Dirk Hilbert (FDP) stellte jedoch sein Veto in Aussicht. Er sieht die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat in der Bürgermeisterriege nicht widergespiegelt. Er will den Linken einen Posten entziehen, seine Gegenkandidatin bei der OB-Wahl Eva Jähnigen aus dem Amt drängen, Lames mit Ordnung und Sicherheit betrauen und die FDP-Landesvorsitzende Anita Maaß zur Finanzbürgermeisterin machen. Außerdem will der OB die beteiligten Fraktion auf einen inhaltlichen Fahrplan für seine Amtszeit in den nächsten sieben Jahren festlegen.

Vor allem für SPD, Grüne und Linke waren diese Vorschläge indiskutabel. Es kam zu einer Kompromiss-Idee: Während Finanzen, Kultur, Umwelt und Soziales so wie bisher besetzt werden sollten, war für die CDU ein „modernes Wirtschaftsressort“ vorgesehen, dass Wirtschaftsförderung und Vergabe sowie Tourismus, IT (Eigenbetrieb) und Gebäudemanagement enthalten sollte. Mit einem achten Bürgermeister sollte für die FDP ein Geschäftsbereich mit Sport (Eigenbetrieb) sowie Ordnung und Sicherheit geschnürt worden.

FDP blockiert Einigung

Doch der Kompromiss scheiterte nach übereinstimmenden Angaben von CDU, SPD, Grünen und Linken an "einer Blockadehaltung" der FDP, die der OB gewähren ließ. Der Fraktionschef der Liberalen, Holger Zastrow, sah keine Kompromissmöglichkeit. Er will kein "Weiter so", um Posten für die FDP gehe es nicht, erklärte er.

Bei der Abstimmung im Stadtrat verwehrte Hilbert sein Einvernehmen mit der Wahl von Peter Lames, eine Zwei-Drittel-Mehrheit zum Überstimmen des Vetos kam nicht zustande, es fehlten drei Stimmen. Anschließend erklärte Zastrow, er hoffe, dass CDU, Linke, Grüne, SPD und Dissidenten „jetzt endlich aufwachen“. Der OB macht klar, dass seine Entscheidung „überhaupt nichts mit der Person Dr. Lames zu tun“ habe. Wie das Patt im Stadtrat aufgelöst werden soll, ließ er offen, verwies aber darauf, dass jede Partei aus dem Beigeordneten-Bündnis durch die FDP ersetzt werden könnte, um Mehrheiten für die Wahl zu bekommen.

FDP-Kreischef kritisiert Fraktionschef

Doch die Rolle der FDP, die fünf Sitze im Stadtrat hat, ist derzeit offen. Stadtrat und Kreisparteichef Holger Hase, der selbst Interesse an einem Bürgermeisteramt hat, zeigt öffentlich seine Unzufriedenheit mit der Verhandlungsführung von Fraktionschef Zastrow. Vom Kompromissvorschlag habe er erst verspätet erfahren.

Die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei das nicht, machte er seinem Unmut Luft und ließ offen, ob Zastrow unter diesen Voraussetzungen weiter die Verhandlungen für die Fraktion führen könne. „Darüber gibt es noch keine Entscheidung“, erklärte Hase am Donnerstag.

Rechtliche Zweifel an OB-Veto

SPD und Grüne fordern von OB Hilbert einen Fahrplan, wie die Verhandlungen weitergeführt werden. Hinter den Kulissen wandern Positionen zu den inhaltlichen Forderungen des OB hin und her. Die Fraktionen wollen diese Debatte von den personellen Fragen abkoppeln. In diesem Zusammenhang werden auch Zweifel laut, ob der OB sein Einvernehmen mit einem gewählten Kandidaten verweigern kann, ohne dies mit dessen Persönlichkeit oder Kompetenz zu begründen. Dem Gesetzgeber sei es um Vertrauen zwischen Oberbürgermeister und Beigeordneten gegangen, meint SPD-Stadtrat Stefan Engel.

Die Landesdirektion Sachsen, Rechtsaufsichtsbehörde für Kreisfreie Städte wie Dresden, erklärte jedoch, dass im Gesetz keine Gründe aufgezählt seien, „aus denen heraus das Einvernehmen durch den Oberbürgermeister versagt werden kann“.