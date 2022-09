﻿Wie es in Dresden mit dem Geld für Schulbau weitergeht

Die Stadt Dresden investiert massiv in die Bildungseinrichtungen. Jährlich sollen es im Schnitt 100 Millionen Euro sein, verspricht Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Doch es bleiben Lücken, wie ein Blick in den Haushaltsentwurf zeigt.

Dresden. Am Gymnasium Klotzsche kam in den letzten Tagen ein bisschen Unruhe auf. Für einige war offenbar der Eindruck entstanden, die Bauarbeiten würden ruhen. Das sollte ganz und gar mit einem Zerwürfnis zwischen Bauleuten und Stadt zusammenhängen. Doch die Stadt beruhigte am Freitag auf DNN-Anfrage: Die Arbeiten am Gymnasium laufen im Rahmen der üblichen Baustellenprobleme fristgerecht und zielführend. Es gebe keine Differenzen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauarbeiten in Klotzsche laufen planmäßig

Der Eindruck von verringertem Baustellenbetrieb sei dem Umstand geschuldet, dass es derzeit Abstimmungen zur Baustellenzufahrt mit dem Straßen- und Tiefbauamt gibt. Die Schulwegsicherheit hat in diesem Zusammenhang höchste Priorität. Deshalb müsse für diese Zufahrt „organisatorisch eine angepasste Lösung gefunden werden“.

34,7 Millionen Euro gibt die Stadt für den Neubau an der Karl-Marx-Straße in Klotzsche aus. Seit Beginn des Schuljahrs läuft der Unterricht wieder am Stammsitz. Noch ist nicht alles fertig und es ist kein Wunder, dass die Schulgemeinschaft aufmerksam den Baufortschritt verfolgt. Lange genug hatte sie um die Bauarbeiten gekämpft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finanzdecke ist zu kurz

Diese Erfahrung werden auch weiterhin viele Schulen machen. Die finanzielle Decke der Stadt für den Schulbau ist zu kurz und an allen Ecken wird daran gezerrt. „Mein Ziel ist es weiterhin, jährlich mindestens 100 Millionen Euro in den Schulhausbau zu investieren“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) im Stadtrat bei der Einbringung des Haushalts. Für 2023 schlägt er 127 Millionen Euro und für 2024 rund 112 Millionen Euro im Entwurf des Etats vor.

Doch ein Blick in die Zahlenkolonnen zeigt, in den kommenden Jahren sind noch ein paar Anstrengungen nötig, um es zumindest im mehrjährigen Mittel auf 100 Millionen Euro jährlich zu bringen. Die mittelfristigen Ansätze bleiben 2025 (85,4 Millionen Euro), 2026 (54,8 Millionen Euro) und 2027 (55,3 Millionen Euro) noch deutlich unter der 100-Millionen-Marke. Über die nächsten fünf Jahre fehlen etwa 63 Millionen Euro an Hilberts Zielmenge.

Viele Unwägbarkeiten bei Finanzentwicklung

Der Oberbürgermeister hat selbst auf viele Unwägbarkeiten bei den Haushaltsplanungen hingewiesen. Steuereinnahmen, Inflation, Baupreissteigerungen, Auswirkungen des Ukraine-Krieges, Fördermittelprogramme des Freistaats – die Liste der Einflussfaktoren ist lang.

So fehlt es der Stadt bislang an den Geldern für die Gesamtfinanzierung der Bauarbeiten für das Berufliche Schulzentrum (BSZ) Elektrotechnik, das einen Neubau an der Boxberger Straße erhalten soll, für den derzeit etwa 85 Millionen Euro kalkuliert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Geld für BeBe-Gymnasium

Das Geld fehlt auch für die 35. Oberschule und die Förderschule Geistige Entwicklung, die an der Marienberger Straße entstehen soll. Und wie aus Hilberts Entwurf hervor geht, kann auch die Gesamtfinanzierung für den Neubau des Bertolt-Brecht-Gymnasiums „nicht in den derzeitigen Haushalt eingeordnet“ werden. Projekte, die noch nicht im Haushalt dargestellt sind, landen auf einer Mehrbedarfsliste, das soll den Betroffenen zumindest zeigen, dass die Stadt sie weiter im Blick hat.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Im Haushalt vorgesehen sind in den Jahren 2023 bis 2027 – unter anderem – folgende ausdrücklich genannten Bauvorhaben:

12. Grundschule (Brandschutzsanierung Schulgebäude und Sporthalle),

16. Grundschule (Erweiterung für Schulspeisung),

33. Grundschule (Ersatzneubau Sporthalle Schilfweg),

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

49. Grundschule (Neubau und Sanierung Sporthalle einschließlich Freiflächen),

101. Oberschule (Interimsmaßnahme Schulgebäude Pfotenhauerstraße), Gymnasium Gorbitz (Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle, ab 2026 vorgesehen),

Gymnasium Klotzsche (Sanierung/Neubau Freiflächen und Sportfreianlagen), Gymnasium LEO (Neubau Schulgebäude und Drei-Feld-Sporthalle),

Universitätsgemeinschaftsschule (Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Sporthalle am Höckendorfer Weg, Verlagerung Verkehrsgarten),

BSZ für Elektrotechnik (Neubau Sporthalle an der Boxberger Straße),

BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung (Sanierung Schulgebäude und Sporthalle),

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schulgebäude Berthelsdorfer Weg (Fachkabinette und Erweiterung Mobile Raumeinheit)

Neubau von Schulgebäude und Sporthalle für die 101. Oberschule auf der Cockerwiese (Donhauser: "Ziel ist 2028").

Vorlagen für 16. Grundschule und Altroßthal

Für die 16. Grundschule bekommen die Stadträte die Bauvorlage für den Anbau der Mensa (2,6 Millionen Euro) und Barrierefreiheit und Brandschutz (1,2 Millionen Euro) in den nächsten Tagen auf den Tisch, die Bauvorlage für die Turnhalle am BSZ in Altroßthal soll im Oktober kommen.

Und auch für andere Projekte gibt es Licht am Ende des Tunnels. Die Bauarbeiten für das Bertolt-Brecht-Gymnasium sollen möglicherweise im dritten Quartal 2024 beginnen. Das Geld könnte dann aus einem Sammelposten für Investition des Amtes für Schulen kommen. Die Auslagerung erfolgt in den Standort Terrassenufer, wo zwischen 2023, nach dem Rückzug des Gymnasiums Cotta an den Stammsitz, und 2024 die Oberschule Pieschen für eine Teilsanierung ausgelagert wird.

Steigerung bei Baukosten

Bei allen Unwägbarkeiten zeigt sich Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) froh darüber, dass Oberbürgermeister Dirk Hilbert das 100-Millionen-Ziel für die Investitionen ausgegeben und außerdem grünes Licht für die Planung an Projekten erteilt hat, die noch nicht ausfinanziert sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Donhauser weiß natürlich, dass 100 Millionen Euro vor Jahren mehr wert waren als heute. Die Stadt kalkuliert selbst inzwischen schon mit fünf statt zwei Prozent Baukostensteigerung jährlich. Und der Bildungsbürgermeister ist sich auch bewusst, dass er im Ringen um Gelder auch im Wettbewerb steht beispielsweise mit der Ausfinanzierung des öffentlichen Nahverkehrs und anderen Vorhaben.