﻿Wie es eine Zwölfjährige aus Dresden zu Holiday On Ice geschafft hat

Nach langer Coronapause kommt Holiday On Ice am 23. November wieder nach Dresden. Neben Weltklasse-Profis wird auch die zwölfjährige Mara Börner vom Dresdner Eislauf-Club dabei sein.

Dresden. Was für Fußballer wohl die Nationalelf ist, ist für Eiskunstläufer Holiday On Ice. Nur die Besten schaffen es in das Format, das es mit 320 Millionen Zuschauern seit 1943 zur erfolgreichsten Eiskunstlaufshow der Welt geschafft hat. Mara Börner vom Dresdner Eislauf-Club wird bald ein Teil davon sein – wenigstens für ein paar Minuten. Denn die Zwölfjährige wurde über das Academy-Programm von Holiday On Ice für die anstehende Premierenshow am 23. November in Dresden ausgewählt.

Auftritt vor bis zu 2000 Zuschauern in der Messe Dresden

Heißt: Zu Beginn des zweiten Aktes vom aktuellen Programm "A New Day" darf Mara Börner ihr Talent in der Messe präsentieren, wo bis zu 2000 Zuschauer Platz finden. Seit 2017 holt Holiday On Ice Nachwuchstalente in seine Shows, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ohne Wettkampfdruck vor großem Publikum zu laufen. Bei der letzten Show in Dresden 2020 durfte der damals neunjährige Lorenz Klaholz aufs Eis.

Sie sei schon lange Fan von Holiday On Ice, sagt Mara Börner, die sich bereits den Titel der Sachsenmeisterin und Silber und Gold bei den Landesjugendspielen geholt hat. Doch von einem Auftritt habe sie sich nie getraut zu träumen, da sie gedacht habe, der sei nur den erwachsenen Profis vorbehalten. Wie aufgeregt sie ist, wenn sie an die Show am 23. November denkt? „Sehr“, sagt die Siebtklässlerin aus Striesen.

Drei bis vier Stunden Training, sechs Tage die Woche

Drei bis vier Stunden an sechs Tagen die Woche steht sie auf dem Eis der Joynext Arena im Sportpark Ostra, übt Salchows, Doppelsprünge und Dreifachflips. Fast immer mit dabei: Ihre Coachin Patricia Kühne. Die 28-jährige Dresdnerin ist Profi auf dem Eis, war 2019 Teil des Holiday-On-Ice-Ensembles der Show „Supernova“. Ihr Wissen gibt Patricia Kühne heute an Mara Börner weiter. Sie hat die Siebtklässlerin aus Striesen der diesjährigen Academy empfohlen und sich auch die Choreographie für deren Auftritt überlegt.

Einen Trick gegen Lampenfieber habe sie noch nicht gefunden, sagt Mara Börner. Patricia Kühne hält es bei dem Thema einfach: „Atmen“, sagt die junge Frau, „nicht mehr nachdenken und dann ab auf’s Eis.“

Holiday On Ice: 23. bis 27. November in der Messe Dresden. Tickets ab 32,40 Euro im VVK.