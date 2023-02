Wie es am Hotel Terrassenufer weitergeht

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wie soll ein Monolith wie das Hotel am Terrassenufer saniert werden? Mit einer spektakulären, modernen Fassade? Als grünes Gebäude, das in Sachen Stadtklima Maßstäbe setzt? Oder als das, was es ist: Ein Zeuge vergangener Zeiten? Fünf Architekturbüros haben sich Gedanken gemacht, und ein Expertengremium eine eindeutige Antwort gefunden: Es hat den Entwurf prämiert, der sich am Weitesten am Original orientiert.

Das Hotel am Terrassenufer wird saniert. An seiner Form ändert das aber nichts. © Quelle: Sven Ellger/imago

Der Zwölfgeschosser am Terrassenufer ist ein Stachel im Stadtbild, aber er besitzt eine Qualität, die nicht überformt werden darf. Die Frage, die sich der Wettbewerbssieger Knerer und Lang aus Dresden stellte, ist berechtigt: Würde an dieser Stelle ein hochmoderner Neubau genehmigt werden? Nein! Deshalb muss das Hotel nach der Sanierung noch so aussehen wie ein Gebäude der DDR-Moderne. Als deutliches Signal, dass die historische Altstadt hier ihre Grenze hat und die Nachkriegs-Wohnviertel ihren Anfang nehmen. Jetzt lesen

Wir müssen das Beste daraus machen. Thomas Löser Grünen-Stadtrat, über die Sanierung des Hotels Terrassenufer

2019 ereilte Paul Noack die Diagnose Depression. Heute arbeitet der Dresdner bei einem Solartechnikunternehmen. © Quelle: Anja Schneider

„Das Wichtigste ist, einen Anfang zu machen“: Wie ein Dresdner nach seiner Depression in den Beruf startet

Eine psychische Erkrankung kann eine große Lücke in den Lebenslauf reißen. Für nicht wenige bedeutet sie das Aus im Beruf. Wie ein Dresdner es trotz Depression geschafft hat, wieder Fuß zu fassen. Jetzt lesen

Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. © Quelle: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Behörde revidiert Zahlen: Warum Deutschland 2022 doch keinen Inflationsrekord verbucht hat

6,9 Prozent statt 7,9 Prozent – das Statistische Bundesamt hat am Mittwoch die Zahlen zur Inflation im vergangenen Jahr deutlich revidiert. Hintergrund ist eine alle fünf Jahre übliche Anpassung der Berechnung – und keinesfalls „Kleinrechnerei“, wie die Behörde betonte. Trotzdem ist nun klar, dass 2022 doch kein Rekordjahr bei der Inflation in der Bundesrepublik war. Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Richterspruch: Corona-Ausgangssperre in Sachsen war zunächst rechtswidrig: Die Ausgangsbeschränkungen zu Beginn der Corona-Pandemie sind in Sachsen rechtswidrig gewesen. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht Chemnitz entschieden. Die FDP fordert nun einen Untersuchungsausschuss. Jetzt lesen

11 Uhr: Theaternacht - Die beteiligen Bühnen informieren über das Programm zur 9. Langen Nacht der Dresdner Theater, die am 18. März stattfindet.

13 Uhr: Reiseziel Dresden Elbland - Die Dresden Marketing GmbH stellt auf einer Pressekonferenz die Tourismus-Jahresbilanz für 2022 vor.

13 Uhr: Spenden für Litauen - Die sächsische Landeskirche stellt ihre 28. Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ vor. Die 2023 gesammelten Spenden sollen einem Projekt im litauischen Musninkai zugute kommen. Jugendliche aus benachteiligten Familien sollen Unterstützung beim schwierigen Übergang ins Berufsleben erhalten. Die Eröffnung der Sammlung findet am 26. Februar statt.

Symbolbild: Eine Krankenpflegerin reicht einem Patienten in einem Klinikum ein Glas Wasser. Die Finanzierung von Krankenhäusern soll reformiert werden. © Quelle: Daniel Karmann/Dpa

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutiert über die geplante Reform zur Finanzierung und Neuordnung der Krankenhäuser in Deutschland. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, bis zum Sommer gemeinsam einen Gesetzentwurf für eine Klinikreform zu erarbeiten. Grundlage ist ein Konzept der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eingesetzten Expertenkommission. Durch eine neue Finanzierung, die auch die Vorhaltung von Betten, Personal und medizinischem Gerät berücksichtigt, soll der ökonomischen Druck auf die Krankenhäuser gemindert werden.

Besucher und Besucherinnen der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen gehen durch das Tor mit der Aufschrift „Arbeit macht frei". © Quelle: Jens Kalaene/dpa

... substanzielle Wissenslücken

Junge Menschen in Deutschland beschäftigen sich einer Untersuchung zufolge intensiver mit der Geschichte des Nationalsozialismus als die Allgemeinbevölkerung. Beim historischen Faktenwissen gibt es bei vielen allerdings erhebliche Defizite. Jetzt lesen

