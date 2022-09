Wie eine Dresdnerin ohne Strom lebt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Strompreise sind dieser Tage in aller Munde. Wie teuer wird es? Kann ich mir das alles noch leisten? Für Ramona Fritzsche aus Dresden-Gorbitz stellt sich allerdings eine ganz andere Frage: Wie lebe ich ohne Strom? Der Ehemann der 60-Jährigen ist vor zweieinhalb Jahren gestorben und hatte sich zuvor um jeglichen Papierkram gekümmert. Zu viel für die Dresdnerin, was schließlich dazu führte, dass der Strom gekappt wurde.

Ramona Fritzsche aus Gorbitz lebt seit 26. Juli ohne Strom. © Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Vor einem Vierteljahr ist das passiert. Nun ernährt sich Ramona Fritzsche von Brot und Margarine, lädt ihr Handy bei einem Nachbarn auf und wäscht ihre Wäsche bei der Tochter. DNN-Chefreporter Thomas Baumann-Hartwig hat sie besucht und beschreibt, wie es ist, ein Leben ohne Strom. Jetzt lesen

Ich gehe oft schon 21 Uhr oder 21.30 Uhr ins Bett. Ramona Fritzsche Dresdnerin, die seit einem Vierteljahr ohne Strom lebt

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Vor dem Wochenende steigen die Zahlen: Die Zahl der aktiven Coronafälle in Dresden ist am Freitag ein weiteres Mal angestiegen. Auch Krankenhauseinweisungen gab es wieder. Jetzt lesen

Präsenzlehre, Maskenpflicht, Impfungen: Das plant die TU Dresden für Herbst und Winter: Alle hoffen auf eine weniger dramatische Coronawelle als in den vergangenen Jahren, Garantien gibt es nicht. Wie will die Technische Universität Dresden durchs Wintersemester kommen? Ein Überblick. Jetzt lesen

„Wäre eine Solidaritätsgeste“: Lauterbach für kostenlose Corona-Tests auf dem Oktoberfest: Seit fast einer Woche läuft in München wieder das Oktoberfest. Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird das größte Volksfest der Welt aber wegen der unsicheren Corona-Lage meiden. Er bemängelt vor allem die schlechte Testsituation auf der Wiesn. Jetzt lesen

WHO lobt wissenschaftlichen Einfluss Deutschlands in der Corona-Pandemie: Deutschlands wissenschaftlicher Einfluss während der Corona-Pandemie sei „unübertroffen“. Das sagt der oberste Krisenmanager der WHO. Insgesamt habe die Wissenschaft riesige Fortschritte in der Pandemie gemacht. Jetzt lesen

Bis vor der Pandemie waren morgens bis zu drei Maschinen von Eurowings und Germanwings in Dresden gleichzeitig zu sehen, die in kurzen Abständen nach Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart starteten. Derzeit geht es nur noch nach Düsseldorf. © Quelle: Lars Müller

Vorerst doch keine Linienflüge nach Köln/Bonn und Stuttgart aus Dresden

Eurowings nimmt die Verbindungen von Dresden nach Köln/Bonn sowie von Dresden nach Stuttgart doch nicht wieder auf. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit fehlender Wirtschaftlichkeit. Jetzt lesen

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Robert Habeck strukturiert wegen Energiekrise sein Ministerium um: „Die können nicht mehr“

Im Bundeswirtschaftsministerium wird wegen der Energiekrise eine neue Abteilung geschaffen. Zuvor hatte Minister Robert Habeck eindrucksvoll die hohe Belastung seiner Mitarbeiter geschildert: „Es ist jetzt kein Scheiß, den ich erzähle: Die Leute werden krank.“ Jetzt lesen

DNN am Sonntag 24.09.22 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche. Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Sonnabend, 10 Uhr: Kreisparteitag der FDP im Dresdner Rathaus - Einen Schwerpunkt bildet der russische Überfall auf die Ukraine und der Umgang mit diesem Thema in Dresden und Sachsen, insbesondere durch den Ministerpräsidenten. Der Kreisparteitag ist wie immer öffentlich.

Sonnabend, 11 Uhr: 150 Jahre Straßenbahn in Dresden - Eröffnung der Feierlichkeiten mit Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) Ort: Bühne am Theaterplatz, 01067 Dresden

Sonntag: 13. SportCheck Run in Dresden - Gestartet wird auf der Wilsdruffer Straße, Höhe Kulturpalast, Zieleinlauf ist auf der Schloßstraße. Der Bambinilauf über 450 Meter beginnt 8.30 Uhr, der 1,8 Kilometer-Kinderlauf 9 Uhr, der Fünf-Kilometer-Lauf um 9.30 Uhr und der Zehn-Kilometer-Lauf um 10.30 Uhr. Start- und Zieleinrichtungen müssen vor und nach dem Lauf auf- und abgebaut werden. Dafür wird die Schloßstraße zwischen Wilsdruffer Straße und Rosmaringasse gesperrt, ab Sonnabend, 24. September 2022, 12 Uhr bis Sonntag, 25. September 2022, 16 Uhr. Weitere Verkehrseinschränkungen sind im Themenstadtplan zu finden.

Sonntag, 12.45 Uhr: Rekordversuch vor der Semperoper - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nimmt als Schirmherr am Rekordversuch „Größte Tanzgarde Outdoor des Verbandes Sächsischer Carneval“ teil. Ort: : Theaterplatz, 01067 Dresden

Sonntag, 15 Uhr: Fahrraddemo - ADFC Dresden organisiert eine Rundfahrt durch die Innenstadt. Die Demonstration ist Teil einer bundesweiten Aktion. Autofahrer müssen sich am Nachmittag auf Sperrungen einstellen.

Der 29. Dresdner Kreuzkantor: Martin Lehmann © Quelle: Astrid Ackermann

Mit einer Kreuzchorvesper um 17 Uhr in der Kreuzkirche wird Kreuzkantor Martin Lehmann durch Landesbischof Tobias Bilz feierlich ins Amt eingeführt. Martin Lehmann war als Schüler selbst Kruzianer und hat als 29. Kantor die Nachfolge von Roderich Kreile angetreten, der im Juli 2022 nach 25 Jahren in den Ruhestand ging.

Lesen Sie auch (+): Der 29. Dresdner Kreuzkantor tritt sein Amt an: Martin Lehmann im Interview

Der britische Schauspieler und Monthy-Python-Komiker Eric Idle hat nach eigenen Angaben die oft unheilbare Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs unbeschadet überstanden. © Quelle: Birdie Thompson/AdMedia via ZUMA

... eine Geschichte von viel Glück und etwas unfreiwilliger Ironie - wie Komiker Eric Idle den Bauchspeicheldrüsenkrebs besiegt hat

2019 erhielt Komiker Eric Idle die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nun sei er nach eigenen Angaben geheilt. Die Entdeckung seiner Erkrankung geht dabei auch auf eine kuriose Geschichte zurück, erzählt der Schauspieler heute. Jetzt lesen

