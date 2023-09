﻿Wie eine Dresdnerin auf Rassismus am Bahnhof reagiert

Brigitte Lange war mit einer Gruppe von Ukrainerinnen unterwegs, als ein Mann die Frauen übel beleidigt haben soll. Was kann man in solchen Situationen tun?

Dresden. An einem Sonntag im August macht Brigitte Lange einen Ausflug. Mit ihren Freundinnen aus der Ukraine wartet sie am Bahnhof Dresden-Strehlen auf den Zug. Plötzlich sagt ein Mann, dass man sie „alle an die Wand stellen“ sollte.