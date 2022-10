﻿Wie ein Unternehmen aus Dresden von Intel in Magdeburg profitiert

Die Dresdner Niederlassung des japanischen Konzerns Tokyo Electron freut sich über die Ansiedlung von Intel in Magdeburg. Der Hersteller von Ausrüstungen für die Mikroelektronik erwartet volle Auftragsbücher.

Dresden. Noch handelt es sich in Magdeburg um ein weites Feld. Doch schon in Kürze will dort der US-amerikanische Halbleiterhersteller Intel Corporation ein neues Werk errichten. Kirsten Ruck und Juliane Thieme sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TEL Tokyo Electron Europe Limited sahen sich in Kürze in Magdeburg um. Es sei eine spannende Aufgabe, weil sprichwörtlich alles neu entstehen muss. „Wir pflegen seit jeher intensive Beziehungen mit Intel. So wollen wir bestmöglich vorbereitet sein, um unsere Kunden auch am Standort in Magdeburg mit unseren Anlagen ausstatten und betreuen zu können“, sagt Juliane Thieme. Sie ist als Managerin für die gesamten Personalangelegenheiten des Unternehmens für Deutschland und Österreich zuständig.

Einzige Deutschland-Niederlassung in Dresden