Wie ein Syrer der IS-Geiselhaft entkommen ist

was für ein Schicksal: Pater Jacques Mourad befand sich fünf Monate lang in den Händen von Kämpfern des Islamischen Staates. Der Ordensmann aus Syrien war entführt worden und überlebte dank der Kraft des Dialogs - mit einem Dschihadisten-Anführer konnte er sich austauschen über Gott und Religion, entging der drohenden Hinrichtung. In Dresden berichtete der Geistliche jetzt von seiner fünfmonatigen Geiselhaft.

Jaques Mourad im Damaskuszimmer, das ein Künstler mit Blick auf die Lage in Syrien mit Sandsäcken ausstaffiert hat. © Quelle: Anja Schneider

Er habe die Tage in Gefangenschaft als innere Einkehr empfunden. Liebe und Güte würden das letzte Wort behalten, ist der Christ überzeugt. In Dresden fand er Spuren seiner Heimat, er besichtigte das Damaskus-Zimmer im Japanischen Palais. Sandsäcke versperren gegenwärtig den Blick auf die prachtvollen Mosaike, ein libanesischer Künstler demonstriert, wie die Menschen in Syrien ihr Hab und Gut vor Bomben und Granaten schützen. Was für eine Parallele zum Schicksal von Pater Jacques. Jetzt lesen

Wir brauchen jede Pflegekraft, um die Menschen bestmöglich zu versorgen. Das hat für mich oberste Priorität. Petra Köpping Sachsens Gesundheitsministerin, zu den Gründen, warum sie eine Verlängerung der Impfpflicht für Pflegekräfte ablehnt

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch: Keine Entspannung in Sicht: Auch am Donnerstag meldet das städtische Gesundheitsamt eine hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der aktiven Fälle steigt wieder deutlich an. Jetzt lesen

Wie sicher erkennen Corona-Schnelltests Omikron?: Mithilfe eines Schnelltests lässt sich rasch herausfinden, ob man sich mit dem Coronavirus infiziert hat oder nicht. Doch nicht immer ist auf das Testergebnis wirklich Verlass. Wir erklären, wovon es abhängt, ob ein Schnelltest Omikron erkennt, und worauf Sie beim Kauf und bei der Anwendung achten sollten. Jetzt lesen

Eine Woche lang übten sich Fortune Manzo, Alma Thomas, Andervy Keba, Leonard Sehmsdorf, Divine Ayobo und ihre Mitschüler aus Dresden und Brazzaville im interkulturellen Austausch. © Quelle: Anja Schneider

Deutsche Kälte und Herzlichkeit: Was fünf Schüler aus Brazzaville in Dresden erleben

Nachdem Papiermangel in der Heimat ihnen fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, kamen nun fünf Schüler aus Brazzaville zum ersten Schüleraustausch nach Dresden ins Romain Rolland Gymnasium. Jetzt lesen

Die Verkehrsminister der Bundesländer haben als Nachfolgemodell des 9-Euro-Ticket ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket für monatlich 49 Euro vorgeschlagen. © Quelle: Ulf Dahl (Archivbild)

Bund und Länder einig: Bundesweites 49-Euro-Ticket soll „schnellstmöglich“ kommen

Der Weg für einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets ist noch nicht ganz frei, aber der Kurs genommen: Die Verkehrsminister der Bundesländer schlagen ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket für monatlich 49 Euro vor. Wann genau es in Kraft tritt, ist noch offen – genau wie die finale Klärung der Finanzierungsfrage. Jetzt lesen

9 Uhr bis 20 Uhr: Nachbarschaftstag am Fernsehturm - Für direkte Anwohner im Umfeld wird auf Einladung eine Auffahrt ermöglicht.

14.30 Uhr: GlaxoSmithKline feiert - 111. Geburtstag Impfstoffwerk Dresden und 35 Jahre Grippeimpstoffe aus Dresden

Steffi Kriegerstein hat ihre leistungssportliche Karriere am Beetzsee beendet. © Quelle: Matthias Rietschel

Die Stadt entlässt Steffi Kriegerstein heute in den Bootshallen des Kanuclubs Dresden in den wohlverdienten Sport-Ruhestand. Die Olympia-Zweite im Kanu-Vierer von 2016 in Rio de Janeiro beendet den Leistungssport. Oberbürgermeister Dirk Hilbert nimmt teil.

König Charles III. begrüßt Premierministerin Minister Liz Truss am Donnerstag im Buckingham Palast. © Quelle: IMAGO/i Images

... eine ungewöhnliche Begrüßung

Erst kürzlich kursierte ein Video im Netz, auf dem König Charles III. vor laufenden Kameras die Geduld mit einem Füller verliert. Nun macht der Monarch erneut von sich reden, als er Premierministerin Liz Truss zur Audienz empfängt - jedoch mit einer wenig schmeichelhaften Begrüßung. Jetzt lesen

