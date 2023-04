﻿Wie ein Politiker aus Dresden den Ramadan durchhält

Dresden. Wer dem Dresdner Grünen-Bundestagsabgeordneten Kassem Taher Saleh in diesen Tagen bei einem Termin etwas zu Essen oder zu Trinken anbietet, erhält die bestimmte Antwort: „Vielen Dank, aber ich habe weder Hunger noch Durst.“ Das ist manchmal vielleicht etwas geflunkert, aber essen oder trinken wird Taher Saleh auch dann nicht, wenn er durstig oder hungrig ist: Es ist Ramadan, der Fastenmonat der Muslime. Der Dresdner Politiker ist Muslim.

„Nein“, sagt der im Irak geborene Sachse, „ich bete nicht fünfmal am Tag. Aber ich glaube an Gott.“ Für ihn sei es sehr wichtig, dass Religion und Politik ganz klar getrennt bleiben. „Ich halte es für falsch, religiöse Ansichten und gesellschaftliche Dinge zu vermischen“, betont er und verweist auf das Land, in dem er geboren ist. „Dort findet diese Trennung nicht statt.“

Besuche in der Moschee sind eher selten

Der 29-Jährige ist in keiner religiösen Gemeinschaft gebunden und geht nur zwei- bis dreimal im Jahr in die Moschee. Aber er nehme sich trotzdem Zeit für seine Beziehung zu Gott und bete regelmäßig. „Ich bin kein Vorzeigemuslim, aber ich brauche die Religion, um mich zurückziehen zu können.“

Eine Kirchensteuer zahle er nicht, aber eine der fünf Säulen des Koran, die Almosenabgabe Zakat, nehme er sehr ernst. 2,5 Prozent seines Einkommens sollte man Bedürftigen geben, heißt es, Taher Saleh spendet an Familien, Kinder, Vereine und Organisationen in Dresden.

Fasten verbindet die Religionen

Zuletzt habe er nach dem Fastenbrechen am Abend gebetet, sagt der Politiker, und sich bei Gott für seine Gesundheit bedankt. „Ich brauche seine Hilfe und hoffe, dass er mir Stärke und Energie gibt für die anstehenden Aufgaben.“ Gerade erst habe er mit seiner Politiker-Kollegin Karin Göring-Eckhardt gesprochen, die als Katholikin auch faste. „Da stellt man schon Verbindungen und gemeinsame Bezüge fest.“

Ramadan sei für ihn auch wichtig, um sich seiner Wurzeln zu erinnern, bekennt der 29-Jährige. „Ich mache mir Gedanken über meine Religion, meine Herkunft, mein Aufwachsen in Sachsen.“ Beim Fasten komme man ins Reine mit seinem Körper. Eine große Herausforderung sei es für ihn nicht, tagsüber nichts zu sich nehmen zu können. „Ich sehe eher einen sportlichen Anreiz dahinter“, bekennt der Politiker.

Abends lässt die Konzentration nach

Zu 95 Prozent bewege er sich im Alltag mit Deutschen. „Ich bin Deutscher und arbeite für Deutschland, aber ich habe auch das Bedürfnis, zu meiner Kultur zurückzukehren, in der ich ja zehn Jahre gelebt habe. Sachsen sei vielfältig, ein Sachse müsse nicht unbedingt in Sachsen geboren sein. „Ich fühle mich als Sachse und thematisiere immer wieder, dass die Perspektive von Sachsen nicht nur in meiner Bundestagsfraktion, sondern generell in der Bundespolitik viel zu kurz kommt.“

Nur auf Nachfrage, so Taher Saleh, erkläre er bei Terminen, warum er auf Essen und Trinken verzichtet. Dann stoße er in Sachsen auf große Neugier und Interesse. „Diese Wissbegier mag ich sehr“, bekennt der 29-Jährige, „da gibt es keine Berührungsängste.“ Er erlebe es immer wieder, wie sich Vorurteile in Luft auflösen, wenn es zu persönlichen Kontakten kommt. „Das ist für mich ein ganz wichtiger Weg, um unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Wir müssen uns füreinander interessieren und miteinander austauschen.“ Das könne über Kultur funktionieren, aber auch über Essen.

Die ersten und die letzten Tage des Fastens sind am härtesten

Etwas habe er sein Berufsleben auf den Ramadan eingestellt. Termine nach 17 Uhr versuche er nach Möglichkeit zu vermeiden, so der Bundestagsabgeordnete. „Am Abend lässt die Konzentration schon nach.“ Vor dem Fußballer Ahmet Arslan von Dynamo Dresden ziehe er den Hut. „Als Leistungssportler den Ramadan mitzumachen ist eine besondere Leistung.“

Die ersten Tage sei das Fasten immer etwas hart, dann gewöhne sich der Körper daran. Die letzten Tage dagegen werde es wieder schwerer, weil man sich darauf freue, bald wieder normal essen und trinken zu können. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, so Taher Saleh. Auf Reisen dürfe ein Muslim etwas zu sich nehmen tagsüber, auch Menschen, die schwer körperlich arbeiten, sind vom Fasten befreit. Und Kranke beispielsweise. „Auch ich war einmal während des Ramadan krank und musste trinken. Die fünf Tage habe ich dann nachgeholt“, so Taher Saleh.

Vom 21. bis zum 22. April findet das Fest des Fastenbrechens statt, das Zuckerfest am Ende des Ramadans. So lange wird der Bundestagsabgeordnete durchhalten. Und am Gründonnerstagabend bietet er ein öffentliches Fastenbrechen in seinem Wahlkreisbüro in der August-Bebel-Straße 33 an.