﻿Wie ein gebürtiger Kasache in Dresden Kindern aus der Ukraine hilft

Oleg Ilts stammt aus Kasachstan und ist jetzt Schulassistent an der 33. Grundschule in Dresden.

Oleg Ilts ist in Asien geboren. Als er nach Deutschland kam, konnte er kein Wort Deutsch. Jetzt arbeitet er in einer Schule in Dresden und hat noch einiges vor.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket