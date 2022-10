﻿Wie ein Gebäudeensemble in Dresden-Hellerau zum Innovationszentrum wurde

Zwei Unternehmer haben ein Gebäudeensemble in Dresden-Hellerau in ein Innovationszentrum verwandelt. Kein leichtes Unterfangen, wie sie berichten.

Dresden. Die Deutschen Werkstätten Hellerau verbinden viele mit dem traditionellen Möbelunternehmen. Aber es gibt auch das gleichnamige Gebäudeensemble mit rund 50 Unternehmen als Mieter. Es ist ein privatwirtschaftlich gemanagtes Innovationszentrum, in dem unter anderem die Biotechnologie unter dem Dach der Molecular Diagnostics Group, Ausrüster für die Halbleiterindustrie mit Tokyo Electron und KLA Corporation und Erneuerbare Energien mit SunStrom und dem Windkraftspezialisten Boreas ihren Sitz haben. KLA-Manager Jean-Pierre Amato erzählt, dass Gäste seines amerikanischen Mutterkonzerns gern nach Hellerau kommen, weil dort nichts Nullachtfünfzehn sei. Die Kombination aus Industriedenkmal und innovativem Zentrum sei der Grund dafür.

Möbelfabrikant und Sozialreformer Karl Schmidt hatte einst den Architekten Richard Riemerschmid mit dem Bau eines neuen Fabrikgebäudes und einer Siedlung, der Gartenstadt Hellerau, beauftragt. 1910 begann in den Deutschen Werkstätten, deren Verwaltungs- und Produktionsgebäude von oben betrachtet an eine Schraubzwinge erinnern, die Produktion.

Ein Ort mit Ausstrahlung – auch in der Wendezeit

1992 schlugen die vier Freunde Wolfgang Thiele, Wilhelm Zörgiebel, Fritz Straub und Ulrich Kühnhold ein neues Kapitel auf: Sie überzeugten mit ihrem Konzept die Treuhandanstalt und kauften die Deutschen Werkstätten Hellerau. Zörgiebel und seine Frau pflegten schon seit 1977 enge Beziehungen zu Freunden in der Oberlausitz. Nach dem Fall der Mauer waren er und Studienfreund Thiele sich schnell einig, etwas zur wirtschaftlichen Entwicklung im Osten beitragen zu wollen. So wurden sie bei der Treuhand vorstellig und sahen sich im Land um. „Als wir im Mai 1992 zum ersten Mal das Ensemble mit dem großen Hof in Hellerau sahen, waren wir beeindruckt“, erinnert sich Wolfgang Thiele. Das Fabrikgebäude mit barocken Elementen und Krüppelwalmdächern mit Biberschwanzschindeln, eingebettet in die Gartenstadt, passt in unsere Zeit. Trotz bröckelnden Putzes hatte der Ort eine besondere Ausstrahlung.

Im September 1992 kauften die vier Unternehmer von der Treuhand die Deutschen Werkstätten Hellerau. Allerdings hatten dort Nachwende-Manager viel zu teure Möbel produzieren lassen, so lastete damals ein Schuldenberg von mehr als 30 Millionen Mark auf dem Betrieb. „Um handlungsfähig zu sein, haben wir mit dem Erwerb der Firmenanteile sämtliche Grundstücke und Gebäude an die Treuhand veräußert“, schildert Thiele den Deal. Dazu zählten Feriendörfer im Erzgebirge und auf Rügen sowie ein lukratives Grundstück in Berlin-Mitte. Die Käufer vereinbarten allerdings, bis Ende 1998 das denkmalgeschützte Gebäudeensemble sowie die Flächen südlich des Moritzburger Wegs für den Neubau einer Produktionsstätte zurückkaufen zu können.

„Zunächst haben wir alle Kraft aufgewandt, um die Deutschen Werkstätten vom Möbelproduzenten in ein wettbewerbsfähiges Innenausbau-Unternehmen umzugestalten“, sagt Wilhelm Zörgiebel. Um sich dieser Aufgabe vollkommen widmen zu können, hatte er seinen Job in München gekündigt und war mit seiner Frau und den drei Kindern in eine kleine Wohnung im Riemerschmid-Gebäude gezogen. Neben der Neuausrichtung der Deutschen Werkstätten Hellerau samt Neubau galt es, eine neue Nutzung für die historischen Gebäude zu finden und Geld für die erforderliche Sanierung aufzubringen.

Das Risiko war hoch

Schnell sei klar gewesen, so Thiele, dass es in dem hartumkämpften Markt einer Spezialisierung bedurfte. Als Folge hoher Sonderabschreibungen im Aufbauprogramm Ost waren zu jener Zeit schon erste Immobilienvorhaben in Schieflage geraten. Ende der 1990er Jahren standen mehr als die Hälfte der neugebauten Gewerbeimmobilien in Dresden leer. Wie muss ihnen damals wohl zumute gewesen sein? Das Risiko war groß. Doch die Konzentration auf die Halbleiterindustrie und deren Zulieferer, auf Firmen im Umfeld Erneuerbarer Energien und Umwelttechnologie, auf moderne Planungs- und Dienstleistungsunternehmen sowie auf Biotechnologie und Biomedizin zahlte sich aus. Zur erfolgreichen Entwicklung der Biotechnologie in Dresden hat Wilhelm Zörgiebel mit der Gründung seiner Biotype unmittelbar beigetragen.

Weil jedoch beide Mammutaufgaben – die Fabrik erfolgreich zu entwickeln und die historischen Gebäude zu sanieren – schwer zu schaffen waren, gingen die vier Unternehmer 1998 mit dem Rückkauf der Schraubzwinge und des Geländes für den Neubau getrennte Wege. Fritz Schraub, anfangs gemeinsam mit Ulrich Kühnhold, führte die Deutschen Werkstätten, die 2006 ihr neues Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite bezogen, zum Erfolg. Aktuell beschäftigt das Unternehmen etwa 420 Mitarbeiter.

Viel mehr als ein Ort zu Arbeiten und Wohnen

Thiele und Zörgiebel sanierten die historische Schraubzwinge in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege. Im Sommer 2000 feierten sie mit einem großen Sommerfest das Ende der Grundsanierung. „Bereits zu Zeiten von Gründer Karl Schmidt waren die Deutschen Werkstätten und die Gartenstadt viel mehr als ein Ort zu Arbeiten und Wohnen“ sagt Zörgiebel. So haben die beiden Gesellschafter nach der Sanierung die Tradition aufgegriffen und zahlreiche Veranstaltungen, Foren und Tagungen organisiert. Der Verein International Frieds Dresden wurde gegründet, Musikfestspiele und Jazztage fanden im Gebäudeensemble und dem großen Innenhof mit den Kastanienbäumen statt. Unzählige Künstler hinterließen in Hellerau ihre Spuren.

Zörgiebel und Thiele ergänzten das historische Ensemble durch den Neubau der Atelierhäuser und des Bruno-Paul-Hauses. Aus der einstigen Feuerwache wurde das in Dresden sehr beliebte Restaurant Schmidt’s. Mit Brunos Bistro finden die Mitarbeiter im Ensemble und der Umgebung eine hochwertige Pausenversorgung. Heute ist das Gebäudeensemble voll vermietet und bietet etwa 500 Menschen einen Arbeitsplatz.

Auch nach über 110 Jahren seit der Erbauung hat das denkmalgerechte Ensemble nichts von seiner Attraktivität und Vitalität verloren. Gründer Karl Schmidt wäre sicherlich auf seine Enkel stolz.

Die Entwicklung in den letzten 30 Jahren wird in dem Buch „GebäudeEnsemble Deutsche Werkstatten Hellerau“ dargestellt. Es kann in den beiden Filialen der Dresden-Information, über den Buchhandel und bei der Grundbesitz Hellerau erworben werden.

