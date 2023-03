Wie ein Dresdner fürs Klima kämpft

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

er habe alles versucht, sagt Christian Bläul. Demonstrationen organisiert, mit Abgeordneten gesprochen, Petitionen geschrieben: Nichts habe gefruchtet. Deshalb bleibe ihm nur noch übrig, sich auf Fahrbahnen festzukleben. „Wir brauchen die Störung“, so der Kopf der „Letzten Generation“ in Dresden, angesichts des Klimawandels sei der Protest legitim.

Christian Bläul, „Letzte Generation“:„Uns läuft die Zeit davon.“ © Quelle: Dietrich Flechtner

Auch Kartoffelbrei auf Gemälden sei eine vertretbare Form des Protests. Bläul kündigt weitreichendere und weitere Proteste in Dresden an. Gewaltfrei würden die Aktionen der „Letzten Generation“ aber bleiben. Klima sei weder recht noch links, sondern ein physikalischer Begriff, so der 41-Jährige, der seinen Job aufgegeben hat, um sich Vollzeit dem Klimaschutz widmen zu können. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich werde tun, was moralisch richtig ist. Christian Bläul Klimaaktivist aus Dresden

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Dresdner Stadtverwaltung sieht Rot, wenn Fußgänger und Radfahrer an einer Kreuzung alle auf einmal bei Grün erhalten. © Quelle: Stefan Simonsen

Ampel-Experiment in Dresden: Stadt sieht Rot bei Rundumgrün

Um für mehr Sicherheit am Kreuzungen zu sorgen, hatte der Stadtbezirksbeirat in Plauen für ein Experiment mit einer Rundumgrün-Ampel gestimmt. Die Fachleute im Rathaus sind allerdings skeptisch. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

In Sachsen gibt es viele Schulabgänger ohne Abschluss – häufig werden die Prüfungen später nachgeholt. © Quelle: Uli Deckdpa

Viele Schulabgänger in Sachsen ohne Abschluss – Wirtschaft schlägt Alarm

In Sachsen verlässt etwa jeder zwölfte Jugendliche die Schule ohne ein Abschlusszeugnis. Deshalb warnen die Wirtschaft und die Arbeitsagentur vor den Folgen – denn Fachkräfte werden händeringend gebraucht. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: Markteröffnung: Die Verbrauchergemeinschaft eröffnet einen gemeinschaftlich finanzierten Biomarkt in der Dresdner Neustadt. Ort: Friedensstr. 2f, 01097 Dresden

11 Uhr: Bilanzpressekonferenz - Die Staatlichen Schlösser, Burgen & Gärten Sachsen informieren über Besucherzahlen, abgeschlossene Bauprojekte sowie Ausstellungen und geben einen Ausblick auf kommende Höhepunkte.

11 Uhr: Campus-Eröffnung - Der Softwarekonzern SAP hat in Dresden mehr als 800 Beschäftigte. Sie sollen künftig im „SAP Campus Dresden“ in Büros am Postplatz und der Hertha-Lindner-Straße arbeiten.

11 Uhr: Talk mit dem MP - Ministerpräsident Michael Kretschmer trifft Schülerinnen und Schüler einer Demokratiegruppe in der Semper-Oberschule in Dresden zu einem Gespräch.

16 Uhr: 14. Partnerdialog „Zukunft der ambulant-ärztlichen Versorgung - Wo steht Sachsen?“ des Carus Consiliums Sachsen zum Thema „Ist Sachsen für die neuen ambulanten Versorgungsformen ausreichend gewappnet?“ im Bioinnovationszentrum Dresden

17 Uhr: 6. Frauennetzwertreffen auf Einladung von Ministerpräsident Michael Kretschmer im Dresdner Hygienemuseum. Das Thema des diesjährigen Netzwerktreffens lautet „Reden wir über unsere Gene! Was das Erbgut mit unserem Leben macht.“

Wer heute wichtig wird

Mirjana Spoljaric Egger, Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, bei einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Februar 2023 in Genf. © Quelle: Britta Pedersen/dpa

Zum Welttag der Frauen betont Mirjana Spoljaric die besondere Verantwortung für Frauen in der humanitären Hilfe, die teils vernachlässigt wird. Spoljaric ist die erste Frau an der Spitze des 160 Jahre alten Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK).

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

© Quelle: Harald Stutte

... die Posse einer Flugreise: Wenn der Koffer eigene Wege geht

Ohne Gepäck im Urlaub gelandet? Unschön, aber kein Weltuntergang. Wenn aber der Koffer auf dem Rückflug erneut verschwindet und erst nach einem Monat auftaucht … Über die Macht fehlerhafter Algorithmen und eine Welt, deren Logistik aus den Fugen geraten ist. Ein persönlicher Erlebnisbericht. Jetzt lesen





