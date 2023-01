Wie ein Brötchen in der Landbäckerei Schmidt entsteht

frische Brötchen gehören wohl bei den meisten auf einen ausgewogenen Frühstückstisch. Doch welcher Bäcker macht die besten? Das hatte eine Expertenjury bereits Mitte des vergangenen Jahres im großen DNN-Semmeltest ermittelt. Das Ergebnis: Die Landbäckerei Schmidt hatte die Nase in der Region rund um Dresden vorn.

Nicole Arko präsentiert die fertigen Semmeln. © Quelle: Dietrich Flechtner

Aber wie entsteht eine knackige, wohlschmeckende Doppelsemmel bei den Testgewinnern? Mit Teigkneten und Backen im Ofen ist es da längst nicht getan. DNN-Redakteurin Catrin Steinbach hat sich den Prozess angesehen - vom Korn zum Brötchen. Jetzt lesen

Schließen ist für uns keine Option. Andrea O’Brien Chefin des Dresdner Erich Kästner Hauses für Literatur, über mögliche Einschränkungen des Museumsbetriebs aufgrund der hohen Energiepreise

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

mRNA-Technologie: Liefert sie die Medizin der Zukunft?: Durch das Coronavirus hat die mRNA-Technologie einen regelrechten Hype erlebt. Nun hoffen Forscherinnen und Forscher, dass sie auch im Kampf gegen andere Krankheiten die entscheidende Wende bringt – doch das wird nicht leicht. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Trainer Markus Anfang konnte mit dem letzten Testspiel sehr zufrieden sein, auch wenn Miedz Legnica noch am Anfang der Vorbereitung steht. © Quelle: Jochen Leimert

Dynamo Dresden tankt Selbstbewusstsein für scharfen Start gegen Meppen

Trainer Markus Anfang freut sich, dass sich seine Mannschaft im letzten Test gegen Legnica gut präsentiert hat. Seine Truppe weiß aber auch, dass es dafür keine Punkte gibt. Jetzt lesen

Susan Dunker-Struckmeier ist mit der Sesamstraße aufgewachsen. Seit 12 Jahren stattet die Szenenbildnerin mit ihren Ideen und ihrer Kreativität die deutsche Sesamstraße aus. © Quelle: Susan Dunker-Struckmeier / privat

Diese Frau erschafft die Wunderwelten der „Sesamstraße“

Die „Sesamstraße“ feiert Geburtstag: Vor 50 Jahren lief die erste Folge der beliebten Kindersendung im deutschen Fernsehen. Bis heute wurden 2931 Folgen produziert. Seit zwölf Jahren sorgt eine Frau aus Kiel für die perfekte Kulisse für Elmo, Krümelmonster und Co. Jetzt lesen

17.30 Uhr, Zentralbibliothek Dresden im Kulturpalast: : Ausstellungseröffnung der AG Stadtdokumentation „Spurensuche 31 – Fotoausstellung“. Diese Ausstellung bietet einen Querschnitt der Stadtfotografie der AG Stadtdokumentation aus den letzten 31 Jahren. Zumeist jenseits klassischer Dresdner Stadtansichten und mit großer Leidenschaft für häufig übersehene Details im Bild der Stadt sind die gezeigten Aufnahmen auch ein Spiegelbild für die bisweilen gravierenden Veränderungen der Dresdner Stadtlandschaft.

Kate, Prinzessin von Wales © Quelle: Richard Pohle/The Times/PA Wire/

Kate, Prinzessin von Wales, feiert heute ihren 41. Geburtstag. Sie wurde am 9. Januar 1982 in Reading, Berkshire, in England geboren.

Symbolbild © Quelle: Archiv/Matthias Balk/dpa

... eine außergewöhnliche Werbung für Wurst

Für viel Kritik hat im brandenburgischen Hennigsdorf ein ausgestopftes Rind gesorgt. Mit dem Tier sollte für regionale Wurst geworben werden. Die Tierschutzorganisation Peta nannte dies einen „makabren und respektlosen Missbrauch eines toten Tieres“. Jetzt lesen

