﻿Früher Fall von Ringtausch? Wie Dresdner Kanonen nach Franken kamen

Auf der Festung Coburg in Franken finden sich etliche einst in Dresden gegossene Kanonen, die auch mit aparten Inschriften aufwarten.

Dresden/Coburg. Die Bestände an historischen Waffen in der Festung Coburg in Franken gehören in Vielfalt, Güte und Größe zu den bedeutendsten Sammlungen ihrer Art in Europa. Die vielgestaltige Palette reicht von militärischen über jagdliche bis hin zu höfischen Waffen, die beim Turnier gute Dienste verrichten mussten. Der ursprünglichen Zeughausausstattung entsprechend, sind im Dachgeschoss des Herzogin-Baus unter anderem Pikenierharnische, Sturmhauben, Degen, Luntenmusketen und Hakenbüchsen, aber auch Waffen zur Belagerung und zur Verteidigung befestigter Plätze wie Fallgranaten, Pechkränze oder Sturmtöpfe zu sehen.