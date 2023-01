﻿Wie Dresden zum Vorreiter beim Klimaschutz in Europa wird

Das Wohnquartier in Hosterwitz an der Pillnitzer Straße soll zum Pilotmodell für Klimaneutralität werden.

Dresden. Die Bau- und Gebäudewirtschaft verursacht 38 Prozent der globalen Kohlendioxid-Emissionen. Ursache: Die fortgesetzte Nutzung von Kohle, Öl und Gas für Heizung und Kochen in Verbindung mit einem steigenden Stromverbrauch. Die Landeshauptstadt Dresden ist jetzt neben dem spanischen Saragossa europäische Modellstadt auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune.

In zwei Modellquartieren werden Pilotvorhaben auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand umgesetzt. Der Großvermieter Vonovia beteiligt sich mit seinem Quartier Jessener Straße in Leuben mit 168 Wohnungen an dem Projekt. Hier geht es um die Transformation der Fernwärme mit Wärmepumpen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) ist mit ihrem Quartier in Hosterwitz vertreten. An der Vincent-van-Gogh-Straße verfügt die WiD über sieben Altbauten und Potenzialflächen für bis zu sechs Neubauten, die klimaneutral gestaltet werden können.

Wissensbasis aufbauen

Er habe keine Sekunde mit seiner Zusage gezögert, sagt WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel. „Klimaneutralität und umweltfreundliches Bauen sind ein zentrales Anliegen. Bei diesem Projekt können wir eine Wissensbasis aufbauen, die unbezahlbar ist“, schildert er, warum sich die WiD der Aufgabe stellt, gemeinsam mit Partnern wie der TU Dresden, dem Versorgungsunternehmen SachsenEnergie oder dem Hersteller Viessmann an der Klimaneutralität eines kleinen Viertels zu arbeiten.

Der Charme des Wohngebiets in Hosterwitz liegt in einer Kombination aus klimagerechter Anpassung von Altbauten und dem Neubau von klimaneutralen Gebäuden. In dem Quartier gibt es großzügige unbebaute Flächen mit grundwasserführenden Bereichen und damit gute Bedingungen für Geothermie. Die Dachflächen eignen sich für Photovoltaik, die Rohbausubstanz der Altbauten ist gut. Aber: Die Heizungsanlagen sind veraltet und müssen dringend erneuert werden. Bei der Sanierung soll die Substanz bis hin zur Autarkie umgestaltet werden, so der Geschäftsführer.

Völlig neue Planungsperspektive

Ziel des Projektes: Im Mittelpunkt steht nicht die Maximierung der Wohnflächen oder des Gewinns, sondern eine ausgewogene Energiebilanz. „Wir streben die vollständige kohlendioxydneutrale energetische Bewirtschaftung an und wollen dafür die Energie-Ressourcen vor Ort nutzen, möglichst keine weitere Energie zuführen“, erklärt Jäckel. „Das ist eine völlig neue Planungsperspektive.“ Die WiD baue nur die Quadratmeter Wohnfläche, für die vor Ort Energie zur Verfügung steht – saubere Energie. Dennoch will die WiD bezahlbare Mietpreise garantierten und die Neubauten als Sozialwohnungen realisieren.

Mieterversammlung geplant

Die Umsetzung des Vorhabens richtet sich nach den Fördermitteln. Nach der Fertigstellung sollen die tatsächlichen Energiebilanzen im Alltagsverhalten untersucht werden. „Wir versprechen uns von dem Pilotvorhaben einen riesigen Gewinn an Know-how, den wir auf Sanierung und Neubau von weiteren Standorten – nicht nur unsere eigenen – übertragen wollen“, so der WiD-Geschäftsführer, der die Konsequenzen des Vorhabens auf einer Mieterversammlung vorstellen will. Denn die Wohngebäude sind fast vollständig vermietet, was die Teilnahme am Projekt zur zusätzlichen Herausforderung macht.

Die WiD hat sich zur umweltorientierten Unternehmensführung bekannt und mehrere Modellvorhaben vorangetrieben. So hat sich die städtische Gesellschaft mit einem Carsharing-Partner vernetzt, arbeitet mit den Dresdner Verkehrsbetrieben zusammen und versorgt Neubauten mit „grüner“ Fernwärme. Ein Viertel der WiD-Standorte arbeiten mit nichtfossilen Wärmeträgern.