﻿Wie Dresden vom neuen Heinz-Steyer-Stadion profitiert

Ganz viel Platz zum Lagern von Material – so eine Baustelle wünscht sich ein Bauunternehmen. Auf dem Spielfeld des Heinz-Steyer-Stadions liegen Stahlträger. Das spart Kosten für einen Bau, der sich für Dresden noch auszahlen wird.

Dresden. Wann Dynamo Dresden in die 1. Bundesliga aufsteigt, weiß kein Mensch. Wann Dresden in die 1. Liga der deutschen Sportstädte aufsteigen wird, steht dagegen schon fest: Das wird 2023 sein, wenn das Heinz-Steyer-Stadion als hochmoderne Multifunktionsarena eröffnet wird. „Der Baufortschritt ist greifbar, die Arbeiten liegen voll im Zeitplan“, erklärte am Mittwoch Sportbürgermeister Peter Lames.

Mehr als der internationale Standard