﻿Wie Dresden vom neuen Heinz-Steyer-Stadion profitiert

fast 40 Millionen Euro für eine neue Sport-Arena? Auf dem ersten Blick reiner Luxus. Aber nur auf den ersten Blick. Das neue Heinz-Steyer-Stadion ist eine Investition in die Zukunft. Dresden wird mit dieser Multifunktionsarena erste Adresse für hochrangige Sportveranstaltungen wie die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik oder die World Transplant Games. Tausende Sportler kommen in die Stadt, übernachten in den Hotels und werden durch die Einkaufstempel bummeln.

Der Pfeiler für den Stahlträger mit der Beleuchtung vor der Nordtribüne des Heinz-Steyer-Stadions.

Das wird zum Wirtschaftsfaktor. Im Stadion-Funktionsgebäude entstehen einmalige Einrichtungen wie ein sportmedizinisches Zentrum oder ein Athletikzentrum, das viele kleine Krafträume ersetzt. Funktionen werden an einem Ort gebündelt statt kleinteilig auf die Fläche verteilt. Da sind fast 40 Millionen Euro gut investiertes Geld oder vielleicht auch 45 Millionen Euro - wenn die aktuellen Baukostensteigerungen eingerechnet werden. Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz steigt minimal: Nach wie vor stecken sich viele Dresdner mit dem Coronavirus an. Von Infektionszahlen über 3000 wie im März ist die Stadt aber weit entfernt. So sieht die Lage im Einzelnen aus. Jetzt lesen

Indien: Erster Nasenspray-Impfstoff gegen Corona zugelassen: Indien hat den nasalen Corona-Impfstoff des indischen Herstellers Bharat Biotech zugelassen. Die Nasensprayimpfung solle günstig sein und sich deshalb gut zur Anwendung in Ländern mit tiefem und mittlerem Einkommen eignen. Jetzt lesen

Hausärzte: Abstimmung mit Nachbarländern könnten Akzeptanz der Corona-Maßnahmen erhöhen: Am Donnerstag plant der Bundestag, neue Corona-Maßnahmen für Herbst und Winter beschließen. Der geplante Wegfall der FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen sorgt derweil weiter für Diskussionen. Der Hausärzteverband setzt sich daher für mehr Absprachen mit den Nachbarländern ein. Jetzt lesen

Die Bauarbeiten am Hochhaus Piranischer Platz haben begonnen. Das Gebäude wird entkernt.

So geht es mit dem Hochhaus am Pirnaischen Platz in Dresden weiter

Lange passierte nichts. 2018 sind die letzten Mieter aus dem Hochhaus Pirnaischer Platz ausgezogen. Der Eigentümer wollte sanieren, verkaufte das Vorhaben dann aber. Wie geht es weiter mit dem markanten Gebäude? Jetzt lesen

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Ministerium stellt irritierende Aussagen klar: Habeck wollte „wichtigen Unterschied“ aufzeigen

Nach dem auf Kritik gestoßenen Auftritt von Robert Habeck bei Maischberger reagiert sein Ministerium mit einer schriftlichen Stellungnahme. Der Wirtschaftsminister habe lediglich „den wichtigen Unterschied“ zwischen Insolvenz und Betriebsaufgaben deutlich machen wollen. Jetzt lesen

Wirtschaftstour von Martin Dulig - Sachsens Wirtschaftsminister besucht heute die Dresdner Unternehmen Novaled, Packwise und GlaxoSmithKline .

10 bis 19 Uhr: Großer Pflanzenverkauf - „Pflanzen für Alle“ kehrt zurück nach Dresden mit einem Pflanzenverkauf von FOLIE zu niedrigen Preisen. Ort: Stromwerk/Kulturarena Kraftwerk Mitte, Kraftwerk Mitte 28, 01067 Dresden

16 Uhr: Sitzung des Bildungsbeirates der Stadt Dresden - im öffentlichen Teil steht unter anderem ein Bericht des Bildungsbürgermisters Jan Donhauser (CDU) und des Bildungsbüros zum Stand der kommunalen Bildungsstrategie. Ort: Neues Rathaus, Festsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

18 Uhr: Sitzung des Stadtbezirksbeirates Cotta - im öffentlichen Teil geht es unter anderem um die Sanierung des Roßthaler Schlossteiches in Dresden-Naußlitz und des Sanitärbereichs der 35. Oberschule, um die Instandsetzung der östlichen Friedhofsmauer des Neuen Annenfriedhofs und des Hauptweges der Gartenvereine „Drescherhäuser“ e. V., „Wohlfahrt“ und „Post und Telegrafen“ sowie die Einrichtung eines Trinkbrunnens im Rathauspark Löbtau. Ort: Aula des Gymnasiums Cotta, Cossebauder Straße 35, 01157 Dresden

In Dresden-Laubegast liegen am 17.01.2011 Sandsäcke zum Schutz vor dem Hochwasser der Elbe. Jetzt soll eine Mauer den Stadtteil schützen.

Bürgerinnen und Bürger können sich am heute und morgen im Rahmen einer Ausstellung auf der Messe Dresden über die Themen Hochwasserschutz, Eigenvorsorge und Katastrophenschutz informieren. Die Ausstellung findet parallel zur Fachtagung „20 Jahre nach der Elbe-Flut – Wo stehen wir jetzt?“ statt, die vom Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft und von der Flussgebietsgemeinschaft Elbe ausgerichtet wird.

Ganz so einsam ist der Baum tatsächlich nicht. Zwar gibt es keine anderen Bäume in der Nähe, doch Campbell Island ist von unzähligen Seeelefanten, Seelöwen, Pinguinen und Albatrossen besiedelt.

... der einsamste Baum der Welt - wie er der Klimaforschung hilft

Auf einer Insel 700 Kilometer südlich von Neuseeland steht ein einzelner Baum. Die 100 Jahre alte Fichte ist laut dem Guinness-Buch der Rekorde der „abgelegenste Baum der Welt“. Der einsame Baum hilft Wissenschaftlern nun, wichtige Fragen über den Klimawandel zu beantworten. Jetzt lesen

