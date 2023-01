Kongressteilnehmer sind gern gesehene Gäste, geben sie doch deutlich mehr Geld aus als Individualreisende. Dresden geht bei der Akquise von Kongressen in die Offensive. Das sind die Pläne.

Dresden. Sie kommen aus Bulgarien, Tschechien, Finnland, Israel oder Spanien. Sie planen Kongresse, Treffen und größere Ereignisse. Sie treten jetzt in Dresden in Austausch mit den Touristikern großer Städte und Regionen und dem Management von Hotels und Kongresshallen. Dresden ist bis Dienstag Schauplatz des Branchentreffens „MCE Central & Eastern Europe“, das jährlich an wechselnden Orten in Europa stattfindet.