Schon lange bevor Klimaaktivistin Greta Thunberg auf sich aufmerksam machte, spielte in Dresden bei Kitas die Nachhaltigkeit eine Rolle. Natur und Umwelt kommen auch in der Kindertagespflege gut an. Das hat einen Grund.

