﻿Wie Dresden für Touristen attraktiv bleiben will

Die Verwaltung hat jetzt ein Tourismuskonzept vorgelegt. Das gab es bislang noch nicht. Viele Akteure in der Stadt haben an dem Strategiepapier mitgearbeitet. Profitieren von den Maßnahmen sollen auch die Dresdner.

Dresden. „Mit Corona haben wir gemerkt, was es für die Wirtschaft unserer Stadt bedeutet, wenn Touristen ausbleiben“, sagt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke). Um Potenziale besser zu nutzen, Dresden international bekannter zu machen, als Tourismusziel zu stärken und im Städtewettbewerb ganz vorn mitzuspielen, haben die Stadtverwaltung und die Dresden Marketing GmbH jetzt mit vielen Partnern aus der Tourismusbranche, aus Wissenschaft, Verkehr und Kultur eine Tourismusstrategie erarbeitet. Denn nur wenn jeder weiß, wo die Reise hingehen soll, können alle Akteure an einem Strang ziehen und jeder am Ende profitieren.

Umfangreiche Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre