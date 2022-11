﻿Wie Dresden für einen Blackout gerüstet werden soll

Die Politik in Dresden debattiert über einen neuen Haushalt. Die Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger will die Stadt für einen Blackout rüsten. Das ist der Plan.

Dresden. Die Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger ist in diesem Jahr erstmals in Haushaltsgespräche eingebunden, wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claus Lippmann am Dienstag erklärte. „Seit voriger Woche sitzen wir mit am Tisch.“ Am Wochenende waren die inzwischen sechs Fraktionsmitglieder in Klausur und haben sich Gedanken über Schwerpunkte für den Haushalt gemacht. Wichtigstes Thema für die Fraktion ist ein „Sonderprogramm Versorgungssicherheit“. Finanzieren wollen die Freien Wähler/Freien Bürger ihre Vorstellungen mit der Aufhebung von alten Beschlüssen, die sich aus verschiedensten Gründen nicht realisieren lassen, für die aber Mittel im Haushalt bereitstehen.