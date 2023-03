﻿Welche Dresdner Schulen und Kitas bekommen die Fördermillionen vom Land?

Der Freistaat Sachsen hat Fördergelder für die Großstädte eingeplant. Im Mai soll der Stadtrat in Dresden entscheiden, wie sie verteilt werden sollen. Es gibt noch Redebedarf.

Hoffnung für Kindereinrichtung in der Dresdner Neustadt: Die Kita Regenbogen am Bischofsweg 17 A soll von Fördermillionen des Freistaats profitieren.

Dresden. Gute Aussichten für Schulen und eine Kita in Dresden: Die Stadt kann mit Fördermitteln des Freistaats zusätzliche Investitionen anschieben. Auch für freie Schulträger will die Stadt Gelder bereitstellen. Der Stadtrat muss über die Verteilung entscheiden. In den Fraktionen gibt es noch Abstimmungsbedarf.

123 Millionen für Kreisfreie Städte pro Jahr

Die Koalitionsfraktionen im Landtag hatten für die Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz im Doppelhaushalt 2023/24 rund 123 Millionen Euro für die Bildungsinfrastruktur eingestellt. Davon erhält Dresden pro Jahr für Schulen 10,7 Millionen Euro. Das ist nicht viel mehr als Chemnitz (8,3 Millionen Euro) bekommt. Dabei gibt es in der Landeshauptstadt rund 34 500 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren (Stand 2020) und in Chemnitz rund 13 350.

In Leipzig, das jährlich 34,7 Millionen Euro für Schulen bekommt, liegen den Zahlen 37 341 Kinder zugrunde. Das sind 7800 Kinder mehr als 2011. In Dresden sind es lediglich 2400 mehr als zehn Jahre zuvor. Weil der Anstieg in Leipzig dynamischer ist, bekommt die Stadt von SPD-Oberbürgermeister Burkhard Jung den weitaus größten Teil von der schwarz-grün-roten Koalition zugewiesen. Für den Kita-Bereich bekommt Dresden für die beiden Jahre insgesamt rund 3,1 Millionen Euro, Leipzig reichlich 10 Millionen Euro.

Projektvorschläge vom Bildungsbürgermeister

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) schlägt vor, die Kita-Gelder komplett für Sanierung und Anbau an der Kita „Regenbogen“ am Bischofsweg 17A in freier Trägerschaft des Kinderschutzbundes einzusetzen. Die Gesamtinvestition von 8 Millionen Euro soll im September 2023 beginnen und bis Dezember 2025 abgeschlossen sein. Während der Bauzeit nutzen die Kinder einen Auslagerungsstandort.

„Das begrüßen wir, die Kita muss schon sehr lange auf eine Sanierung warten“, erklärt Grünen-Stadtrat Torsten Schulze und freut sich darüber, dass mit der Aufstockung der Gelder für Kita-Investitionen durch Land und Stadtrat das Projekt nun realisiert werden soll.

Anteil für freie Schulträger

Bei den Geldern im Schulbereich will Donhauser nach dem Verhältnis der Schülerzahlen 17,3 Millionen Euro (81 Prozent) für kommunale Schulen einsetzen und vier Millionen (19 Prozent) nach einem Interessenbekundungsverfahren 2024 für Freie Träger zur Verfügung stellen. Mit dem kommunalem Teil soll in der Oberschule Pieschen ab Sommer 2024 der Brandschutz auf Vordermann gebracht werden. Das kostet geplant 4,5 Millionen Euro, rund 980 000 Euro sollen davon Fördermittel sein.

An der Oberschule Pieschen soll der Brandschutz auf Vordermann gebracht werden. © Quelle: Archiv/Dietrich Flechtner

16,3 Förder-Millionen will Donhauser für einen Neubau der Universitätsschule am Höckendorfer Weg einsetzen, der insgesamt 47 Millionen Euro kosten soll. Damit ist ein Jahr Verzögerung und die Abkehr von einem Zweistandort-Konzept verbunden. An der Cämmerswalder Straße, bislang Sitz der Universitätsgemeinschaftsschule, soll künftig nur noch die Turnhalle genutzt werden. Geplanter Baubeginn ist im März 2024, angestrebte Fertigstellung Dezember 2026. Von der Mehrheit der Fraktionen habe er dafür positive Signale bekommen, erklärte Donhauser.

Grüne haben Fragen zur Schulwegsicherheit

Unter anderem die Grünen sehen bei der Schulwegsicherheit noch Informationsbedarf durch die Stadt, es geht um Radstreifen, Querungsmöglichkeiten vor allem für die Kohlenstraße und Fußwegbreiten. „Die Kohlenstraße ist nicht ungefährlich“, sei ihm als Radfahrer aus eigener Erfahrung bewusst, erklärte Schulze dazu. Laut Vorlage soll der Stadtrat im Mai über die Pläne entscheiden.

SPD will Neubau an Cämmerswalder Straße

„Die Universitätsgemeinschaftsschule erfährt eine hohe Nachfrage und sie gehört auf die Cämmerswalder Straße“, erklärte Dana Frohiwieser für die SPD. Dort sei genug Platz, einen Neubau für alle Klassen von 1 bis 12 zu errichten einschließlich der benötigten Sporthallenkapazität und Sportfreianlagen.

Bislang fehlt dafür das Geld. Frohwieser: „Während wir regelmäßig Gymnasialbaumaßnahmen für mehr als 50 Millionen Euro im Stadtrat zum Beschluss vorgelegt bekommen, soll hier der konservative Sparhammer angesetzt werden.“ Der Standort Cämmerswalder Straße ist im Stadtteil deutlich besser angebunden und kann auch von Grundschulkindern sicher zu Fuß, mit Bus und Bahn oder Rad erreicht werden.