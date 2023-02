﻿Dresden schafft weitere Plätze für Geflüchtete

Die Stadt Dresden rechnet auch in diesem Jahr damit, 1600 Flüchtlinge unterbringen zu müssen. Doch Wohnraum ist rar. So sehen die Übergangslösungen aus.

Dresden. Ukraine-Krieg, Erdbeben, Konflikte und Verfolgung: Viele Menschen flüchten nach Deutschland. Dresden stellt sich in diesem Jahr darauf ein, 1600 Geflüchtete unterbringen zu müssen – 2022 waren es 1549.

Seit Jahresbeginn hat die Landesdirektion Sachsen der Stadt Dresden 178 Flüchtlinge zur Unterbringung zugewiesen. Für März rechnet die Stadtverwaltung mit weiteren 250 Neuankömmlingen. Von April bis Juni erwartet sie monatlich jeweils 200 Personen.

Neue Quartiere in Laubegast und in der Albertstadt

Um alle unterzubringen, läuft die Suche auf Hochtouren. An der Gustav-Hartmann-Straße 4 in Laubegast ist seit Jahresbeginn eine neue Unterkunft in Betrieb. Sie soll 115 Personen Platz bieten und unbefristet zur Verfügung stehen. Die Johanniter betreiben das Übergangswohnheim, während die Caritas sich um die soziale Betreuung der Bewohner kümmert.

Ebenfalls für bis zu 115 Geflüchtete mietet die Stadt an der Provianthofstraße 2 und 4 in der Albertstadt bis Ende 2024 ein Appartement-Haus an. Betreiber ist ein Bildungsunternehmen. Der Verein Afropa e. V. leistet die Migrationssozialarbeit.

Parallel, so teilte das Rathaus mit, entwickle man weitere Unterbringungsorte in verschiedenen Stadtteilen. Bis April dieses Jahres soll eine Einrichtung in Modulbauweise im Stadtteil Sporbitz entstehen und bis zu 52 Menschen Unterkunft bieten. Über die Anmietung der ehemaligen City-Herberge im Stadtzentrum als Übergangswohnheim werde der Stadtrat am 2. März entscheiden.

Wohnraum zur Unterbringung ist knapp bemessen

Derzeit kommen die Schutzsuchenden vor allem aus Syrien, Venezuela, dem Irak und Afghanistan nach Dresden. Die Stadtverwaltung hofft darauf, die Menschen möglichst auf das gesamte Stadtgebiet verteilt in Wohnungen unterbringen zu können. Bisher allerdings reiche dafür jedoch weder die Zahl der verfügbaren Wohnungen noch die Kapazität in den bestehenden Wohnheimen aus. Daher mietet die Stadt nun Hotelzimmerkontingente und geeignete Gebäude an.