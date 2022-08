﻿Wie Dresden die Ernte in den Tafelgärten rettet

Seit April haben zwölf Langzeitarbeitslose eine 3300 Quadratmeter große Fläche am Dresdner Messegelände in eine blühende Idylle verwandelt. Doch kurz vor der großen Ernte ist das Geld alle. Die Hoffnungen ruhen auf Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke).

Dresden. Nein, sagt Ute Kronfeld, Gießkannen mag niemand mehr sehen. Fast jeden Tag in diesem Sommer kam die Gießkanne zum Einsatz, sogar sonntags haben die Schützlinge der Fachanleiterin gegossen. Doch jetzt, da die Früchte der Gartenarbeit gereift sind, ist die Ernte bedroht. Weil sich Pflanzen nicht an Förderzeiträume halten. Am 30. September ist Schluss für die „Tafelgärten“ am Messegelände. Kartoffeln, Möhren oder Radieschen müssen aber auch im Oktober noch geerntet werden. „Und wir wollen die Beete auf das nächste Jahr vorbereiten“, sagt Ute Kronfeld.

Schon 267 Obst- und Gemüsekisten an die Tafel geliefert

Seit April hat die 60-Jährige mit zwölf Langzeitarbeitslosen die 3300 Quadratmeter große Fläche in ein blühendes Idyll verwandelt. Der Samen für die Gemüse- und Obstpflanzen kam von einem Discounter, der nicht abverkaufte Ware der Tafel gespendet hatte. Die Tafel ist auch Abnehmer der geernteten Früchte. „Wir haben schon 267 Obst- und Gemüsekisten an die Tafel geliefert.“ Mehr als 130 könnten noch dazu kommen, aber: Das Jobcenter Dresden hat das Projekt nur für ein halbes Jahr bewilligt. Kronfeld und ihr Team können nicht weitermachen.

Arbeitsverträge nur für ein halbes Jahr

Am Montag hat Solveig Buder, Geschäftsführerin des Vereins „Jugend–Arbeit–Bildung e. V.“, Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) in die Tafelgärten eingeladen. „Ich bin stolz auf unsere Fachanleiter wie Ute Kronfeld. Aber ich kann ihnen immer nur Arbeitsverträge für ein halbes Jahr anbieten. Das ist absolut unwürdig“, sagt sie. „So kann ich nicht nachhaltig arbeiten.“ Es sei schwer genug, gutes Personal zu finden. Wer nur befristete Verträge bieten könne, habe schlechte Karten.

200 Euro zusätzlich zum Hartz IV

Der Verein tue etwas für den sozialen Frieden in Dresden, sagt Solveig Buder. „Wir geben Menschen die Chance auf einen geregelten Alltag, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können.“ Es geht um Menschen mit sogenannten „Vermittlungshemmnissen“. Das kann ein Alkoholproblem sein oder bei einem Flüchtling die Sprachbarriere. „Bei uns können sie sich 200 Euro im Monat zu ihrem Hartz IV dazu verdienen“, so die Geschäftsführerin, die neben den Tafelgärten um den Bestand von zwei anderen Projekten bangt. Ein Landschaftsschutzprojekt läuft schon am 31. August aus, ein Vorhaben auf Dresdner Friedhöfen geht wie die Tafelgärten am 30. September zu Ende.

Kaufmann verspricht städtische Mittel

Sozialbürgermeisterin Kaufmann versprach, die Tafelgärten mit städtischen Mitteln bis Ende Oktober zu finanzieren. „Dieses Projekt ist enorm wichtig, da die Tafel immer weniger Lebensmittelspenden erhält, wegen der Inflation aber immer mehr Menschen auf die günstigen Angebote der Tafel angewiesen sind“, sagte sie. Der Verein könne einen Antrag auf Verlängerung stellen, die Stadt werde die Mittel bereitstellen.

Hoch motiviertes Team

7000 Euro werden gebraucht, um die Ernte noch einzubringen, Ute Kronfeld fällt ein Stein vom Herzen. „Ich hätte es meinen Mitarbeitern nicht vermitteln können, wenn Ende September Schluss gewesen wäre.“ Hoch motiviert hätten die meisten bei der Pflege der Beete mitgearbeitet, auch mit der Pünktlichkeit habe es keine Probleme gegeben. „Wenn wir 7 Uhr begonnen haben, waren die meisten schon 6.45 Uhr da.“

Kommune hat wenig Einfluss

Nach der Ernte wird Ute Kronfeld in einer Werkstatt des Vereins arbeiten. Sie hofft, dass das Projekt Tafelgärten im nächsten Jahr wieder vom Jobcenter bewilligt wird. Kris Kaufmann aber sieht wenig optimistisch in die Zukunft. „Die Strategie der Bundesagentur für Arbeit ist es, Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dafür fließt viel Geld. Für Vorhaben des Vereins sind die Mittel dagegen knapp“, sagt sie und verweist auf wenig Mitsprachemöglichkeiten für die Kommune. „Wir haben einen Brief an Andrea Nahles, die neue Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit geschrieben.“

Solveig Buder freut sich, dass die Ernte in den Tafelgärten kurzfristig gerettet ist. „Das ist ein gutes Signal.“ An der Problematik, dass der Verein weiter von der Hand im Mund leben muss und nur befristete Arbeitsverträge anbieten kann, ändert sich nichts. „Wir haben so viele Ideen, wie wir Dresden voranbringen und schöner machen können. Aber vieles scheitert am Geld“, sagt die Geschäftsführerin.