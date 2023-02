Wie digital ist Dresdens Digitales Bürgerbüro?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das ist endlich mal eine (überfällige) gute Nachricht: Die Stadtverwaltung bietet mehr digitalen Bürgerservice und verkürzt damit die Wartezeiten auf einen Termin im analogen Bürgerbüro. Während der Pandemie konnte es Monate dauern bis man einen neuen Pass oder Personalausweis beantragen konnte. Diese Zeiten sind vorbei.

800 Termine im Monat: Das Digitale Bürgerbüro am Ferdinandplatz 1 hat seit Montag geöffnet. © Quelle: Anja Schneider

Ab sofort kann man dies auch im Digitalen Bürgerbüro am Ferdinandplatz erledigen. An sogenannten Speed Capture Stationen können Bürger ein digitales Passbild anfertigen sowie Fingerabdrücke und Unterschrift erfassen lassen. Sachbearbeiter können die Daten von der Station abrufen und für den Antrag übernehmen. Gleichzeitig überprüfen sie die Identität des Bürgers. Das ist wiederum nur im persönlichen Kontakt möglich. So will es der Gesetzgeber. Die neuen Papiere wiederum kann man am Automaten abholen.

Die Stadt will so den Antragsstau abbauen. Erster Erfolg: Bürger können dienstags wieder oder Termin ins Bürgerbüro kommen, ab März auch donnerstags. Jetzt lesen

Hier wollen wir alle Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und jede Neuerung ausprobieren. Markus Blocher Leiter des Bürgeramts zum Potential des Digitalen Bürgerbüros

Das neu gegründete Bündnis „Dresden WiEdersetzen“ organisiert Versammlungen rund um den 13. Februar. Zu sehen sind (von links): Rita Kunert (Seebrücke Dresden), Anne Herpertz (Piraten Dresden), Matthias Lüth (Jusos Dresden). © Quelle: Lukas Scheib

Bündnis „Dresden WiEdersetzen“ kündigt Proteste am 11. und 13. Februar an

Das neue Bündnis „Dresden WiEdersetzen“ will am 11. sowie 13. Februar „Nazi-Aufmärsche“ blockieren. Außerdem kritisierten sie die Menschenkette und die Stellungnahme des Obs zu den kommenden Versammlungen rund um den Jahrestag der Bombennacht. Jetzt lesen

Omsk in Russland: Ein älterer, obdachloser Mann wärmt sich, eingewickelt in eine Steppdecke, an den Rohren des städtischen Heizungssystems. © Quelle: Evgeniy Sofiychuk/AP/dpa

Russland droht der wirtschaftliche Absturz in „unvorstellbare Armut“

Russlands Finanzministerium musste im Januar Devisenreserven und Gold verkaufen, weil im Haushalt eine Rekordlücke in Höhe von 23,1 Milliarden Euro klafft. Der Harvard-Ökonom Ken Rogoff glaubt, Russland stürze in eine Armut, ähnlich wie Nordkorea, Venezuela oder Iran. Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Aktionstag „Erlebnis Handwerk“ - Das Gelände der Handwerkskammer in Dresden im Industriegelände wird zur Schau- und Probierwerkstatt. An 18 interaktiven Stationen haben die Innungen gut 360 Schüler der 7. bis 9. Klassen zum Mitmachen eingeladen. Unternehmen präsentieren die Handwerksberufe Anlagenmechaniker, Bäcker, Dachdecker, Elektriker, Friseur, Kältemechatroniker, Karosseriebauer, Maler und Lackierer, Metallbauer und Feinwerkmechaniker, Maßschneider, Raumausstatter, Tischler und Zahntechniker.

Start für Glasfaser-Ausbau - Über 800 Dresdner Gebäude und Objekte der größten Wohnungsgenossenschaft Deutschlands, WG Aufbau, bekommen von der SachsenEnergie-Tochter SachsenGigaBit superschnelles Internet.

13.30 Uhr: Feierliche Einweihung der Gemeinschaftsschule Albertstadt mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert und Kultusminister Christian Piwarz. Ort: Stauffenbergallee 8, 01099 Dresden

Oleksij Makejew © Quelle: IMAGO/Christian Spicker

Der Botschafter der Ukraine, Oleksij Makejew hat heute zwei Termine in Dresden. Um 11 Uhr wird er zum Antrittsbesuch bei Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in der Sächsischen Staatskanzlei erwartet. Am Nachmittag trifft der 47-Jährige den Dresdner OB Dirk Hilbert (FDP). Gesprochen werden soll dabei auch über eine Kooperation der sächsischen Landeshauptstadt mit einer noch nicht benannten Stadt in der Ukraine.

Sydney in Australien war das Reiseziel eines Urlaubers, doch er landete in der falschen Stadt. © Quelle: IMAGO/AAP

... Sidney statt Sydney

Ein Urlauber dachte, er habe einen Flug nach Sydney in Australien gebucht. Doch als er aus seinem Fenster im Flieger schaute und einen schneebedeckten Berg sah, erkannte er seinen Fehler. Er war in Sidney im US-Bundesstaat Montana gelandet. Jetzt lesen

