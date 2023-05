Wie die Wochenkrippe das Leben einer Dresdnerin beeinflusste

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

alleinerziehend, voll berufstätig. Zu DDR-Zeiten wussten viele Frauen nicht, wie sie ihre Kinder betreuen sollen. Elise Hofmann, die eigentlich anders heißt, war eine von 10.000 allein in Dresden. Die Idee der Wochenkrippe kam da wie gerufen. Das Kind am Montag abgeben, am Freitag wieder abholen und dazwischen seinem Beruf und dem Haushalt nachgehen.

Mit Elf Wochen kam Christiane Hofmann (re.) in Dresden in die Wochenkrippe. Ihre Mutter (li.) war alleinerziehend und hielt die Betreuung über Nacht für die beste Lösung für sie beide. © Quelle: Anja Schneider

Dass das die Entwicklung ihrer Tochter Christiane schadet, war Elise Hofmann nicht bewusst. Und doch zieht sich das Gefühl der „Entwurzelung“ durch das Leben von Christiane Hofmann. Mutter und Tochter haben mit DNN-Redakteurin Laura Catoni über ihre Erfahrungen gesprochen. Jetzt lesen

Ich liebe meine Mutter, aber ich hatte nie eine richtig tiefe Verbindung zu ihr. Christiane Hofmann über ihre Beziehung zu ihrer Mutter, die sie in die Wochenkrippe betreuen ließ

Adams Gasthof in Moritzburg setzt auf gutbürgerliche Küche. © Quelle: Dietrich Flechtner

Was würde Eva sagen? So schmeckt‘s in Adams Gasthof in Moritzburg

In Moritzburg gibt‘s nicht nur Aschenbrödels Jagdschloss zu erleben. Kulinarisch lockt Adams Gasthof mit gutbürgerlicher Küche. Jetzt lesen

Mit Last-Minute-Verhandlungen konnte die Bahn den Warnstreik nicht verhindern, daher versuchte sie es auf juristischem Weg - mit Erfolg. © Quelle: Martin Schutt/dpa

50-Stunden-Warnstreik abgewendet: Deutsche Bahn und EVG einigen sich

Es wird doch keinen 50-Stunden-Streik bei der Deutschen Bahn geben, wie das Verkehrsunternehmen mitteilt. Es ist demnach zu einer Einigung mit der Gewerkschaft EVG gekommen. Doch es wird dennoch in den nächsten Tagen zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen. Jetzt lesen

15 Uhr bis 16.30 Uhr: Feier zum 120. Geburtstag von Dr. Maria Reiche, der bekanntesten Schülerin des Romain-Rolland-Gymnasiums Dresden. In der Aula zu erleben sind die Künstler Sonja Ortiz & Seite 3 von 4 Emilio Urbay Zevallos mit dem Theaterstück „La dama de Nazca“ und Christiane Richter, die Leiterin des Vereins „Dr. Maria Reiche“, mit einem Vortrag zu den Linien von Nazca. Auf dem Schulhof wagen Schülerinnen und Schüler das Experiment, Linien in einer Life-Performance nachzubilden und das Schul-Logo nach der alten Technik der Nazca-Kultur anzulegen. romain-rolland-gymnasium.de

18 Uhr: 10 Jahre Sächsisches Staatstheater. Am 1. Januar 2013 schlossen sich die Staatsbetriebe „Sächsische Staatsoper Dresden“ und „Staatsschauspiel Dresden“ unter dem neuen Dach „Sächsische Staatstheater“ zusammen. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch nimmt an dem Jubiläum teil. Ort: Werkstätten-Gelände der Staatstheater, Am Zwingerteich 2.

Felicitas von Anhalt möchte keine "Klischee-Prinzessin" sein. © Quelle: privat

... eine Prinzessin, die keine Schlösser mag

Felicitas von Anhalt ist 29 Jahre alt, arbeitet in London, macht gern Yoga – und ist Prinzessin. Sie stammt aus dem Adelsgeschlecht der Askanier, das sogar Verbindungen zum britischen Königshaus hat. Doch mit Klischees von der verzogenen Prinzessin, die nicht arbeiten muss und nur reich heiraten will, möchte sie nichts zu tun haben. Jetzt lesen

