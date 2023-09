Wie die Verwaltung den Wohnungsbau erschwert

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

der Wohnungsbau in Dresden ist zum Erliegen gekommen. Immer mehr Menschen drängen in die Stadt, aber es werden keine neuen Wohnungen gebaut. Die großen Projektentwickler kämpfen ums Überleben, Wohnungsbau ist kein Geschäft mehr. Kleine könnten in die Bresche springen, wenn die Verwaltung sie nur lassen würde. Doch eine Familie, die einen Dachboden zu Wohnraum umbauen will, gerät in die Mühlen der Bürokratie.

Dieser Dachboden könnte zu einer großen Wohnung umgebaut werden. Doch der Bauherr kämpft gegen Windmühlenflügel der Verwaltung. © Quelle: Thomas Baumann Hartwig

Da ist niemand im Rathaus, der das Projekt konstruktiv begleiten will. Alle machen Dienst nach Vorschrift und lassen die Familie am ausgestreckten Arm verhungern. Fast 20 000 Euro Mehrkosten sind schon angefallen, viel Geld, das sich auf die künftige Miete auswirken wird. Falls die Wohnung jemals gebaut werden kann. Ermöglichende Verwaltung? Diesen Begriff kann die Familie nicht mehr hören. Jetzt lesen

Wir haben gedacht, Dresden braucht Wohnungen, also wird die Verwaltung unser Vorhaben konstruktiv begleiten. Dresdnerin, die ihren Dachboden für Wohnungen ausbauen will

Für Kinder an Förderschulen für geistige Entwicklung in Dresden wie hier an der Marienberger Straße sucht die Stadt händeringend nach einer Ferienbetreuung. © Quelle: Archiv/Dietrich Flechtner

Ferienbetreuung für Förderschüler in Dresden geplatzt

Eltern in Dresden müssen ihre Kinder mit teils schweren Einschränkungen selbst betreuen. Die Schulleitung hat eine solche Situation noch nicht erlebt. Eine Stadträtin spricht von strukturellem Rassismus. Jetzt lesen

Blick auf den Rhein bei einem Pegel von 154 Zentimetern - im Hintergrund ist der Kölner Dom zu sehen. © Quelle: RND-Monatge; Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Nürnberg wie Rimini - Interaktive Karte zeigt, welches Klima bald in deutschen Städten herrscht

Bereits heute haben deutsche Städte ein Klima, wie es im Durchschnitt früherer Jahre einige hundert Kilometer weiter südwestlich anzutreffen war. Eine interaktive Karte zeigt, wohin sich deutsche Städte klimatisch verschieben. Jetzt lesen

10 Uhr: Das Amazon Forschungs- und Entwicklungszentrum Dresden feiert sein zehnjähriges Bestehen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert spricht ein Grußwort.

10.30 Uhr: : Der 1. Dresdner Schulbaudialog wird von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser eröffnet. Bis zum Freitag tauschen sich in der Gemeinschaftsschule Campus Cordis Schulträger der kreisfreien Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz aus.

15.30 bis 17.30 Uhr: Im Kunstgewerbemuseum, August-Böckstiegel-Straße 2, wird die Ausstellung „PAPER ALIVE! Paper Art International“ eröffnet. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch hält das Grußwort.

Die als Feuerschale konzipierte Bismarcksäule von 1906 wurde zwischen 2004 und 2008 umfangreich saniert. Seither ist die 23 Meter hohe Säule ein Aussichtsturm. Im Zuge der Befreiungskriege fand 1813 hier die Schlacht um Dresden statt, bei der Zschertnitz nahezu völlig zerstört wurde. Napoleon erfocht dabei einen seiner letzten Siege auf deutschem Boden. © Quelle: Anja Schneider

Im Rahmen der „Dresdner Gartenspaziergänge“ 2023 findet heute um 16 Uhr der fünfte Teil statt. Dieses Mal geht es von der Bismarcksäule in den Südpark. Die Führung gestalten Peter Froebel vom Verein Bismarckturm Dresden e. V. und Romy Bertram vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. Treffpunkt ist der Eingangsbereich der Bismarcksäule, Moreauweg 1.

Meldet sich zur „Wetten, dass..?“-Nachfolge: Der Influencer Jeremy Fragrance will der neue Gottschalk werden. © Quelle: Sat.1

... ein neuer Moderator für „Wetten, dass..?“?

Noch ist Thomas Gottschalk das Gesicht von „Wetten, dass ..?“. Wenn der Moderator Ende des Jahres aufhört, könnte er schon einen Nachfolger haben. Jedenfalls wenn es nach dem Influencer Jeremy Fragrance geht. Jetzt lesen

