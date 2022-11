﻿Wie die Verkehrsbetriebe in Dresden zwei Millionen Euro sparen wollen

Dresden. Die Dresdner Grünen begrüßen die geplante Abmarkierung des Straßenbahngleises auf der Tolkewitzer Straße. "Hier wird endlich ein untragbarer Zustand für den Öffentlichen Personennahverkehr beendet", erklärte Susanne Krause, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Stadtratsfraktion. "Wir wollen einen attraktiven ÖPNV, und Reisegeschwindigkeit gehört zur Attraktivität dazu."

Freie Fahrt für Straßenbahnen

Bislang konnten Autofahrer, die auf der Tolkewitzer Straße zum Schillerplatz unterwegs waren, den Gleisbereich zwischen Reinhold-Becker-Straße und Kretschmerstraße nutzen. Wenn es sich – besonders im Berufsverkehr – an der Ampel am Schillerplatz staute, kam es zu Rückstau und die Autos auf den Gleisen blockierten die Straßenbahnen. Wenn die Gleise abmarkiert sind, müssen die Autos die rechte Spur nutzen, während die Straßenbahnen freie Fahrt haben.

„Das ist eine Supermaßnahme“

„Das ist eine Supermaßnahme“, so Krause. Es handele sich um eine verkehrsrechtliche Anordnung, für die die Stadtverwaltung keine Beschlüsse des Ausschusses für Verkehr und Bau oder des Stadtrates benötige. Die Straßenverkehrsordnung regele sehr klar, dass die ÖPNV-Beschleunigung Vorrang habe. Sie gehe davon aus, so die Stadträtin, dass sich der Autoverkehr auf der Tolkewitzer Straße einpegeln werde. „Viele Autofahrer kommen von auswärts. Sie können auch die Schandauer oder Dohnaer Straße nutzen.“

Markierung ab 28. November

Wie Falk Lösch, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe, am Montag mitteilte, sollen die Gleise auf der Tolkewitzer Straße in der Woche vom 28. November zum 2. Dezember abmarkiert werden. Die Abmarkierung sei Teil eines Katalogs von Beschleunigungsmaßnahmen, mit denen der Dresdner ÖPNV kürzere Reisezeiten erzielen und jährlich Kosten in Millionenhöhe sparen könne. Die Einsparungen seien Bestandteil der ÖPNV-Finanzierung in Dresden, so Lösch.

Positive Wirkung schon in der Adventszeit

„Die vergleichsweise kleine Fahrbahnmarkierung zugunsten der Straßenbahn hat für tausende unserer Fahrgäste eine richtig große Wirkung: Sie kommen spürbar schneller und vor allem pünktlicher ans Ziel. Das wird sich besonders in der bevorstehenden Adventszeit positiv auswirken. Je attraktiver eine Fahrt mit der Straßenbahn ist, desto leichter fällt letztlich der Umstieg vom Auto“, sagte DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach.

Korrekturen bei Bedarf möglich

„Wenn wir Menschen für eine umweltfreundliche Mobilität gewinnen wollen, muss der ÖPNV gegenüber dem Auto bei der Reisegeschwindigkeit aufholen. Natürlich behalten wir das Verkehrsaufkommen am Schillerplatz weiter im Blick und können, wenn nötig, Korrekturen vornehmen“, kündigte Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) an.

Wartezeiten bis zu 20 Minuten

Die Abmarkierung soll Verbesserungen für 32 000 Fahrgäste pro Tag bringen. Laut Lösch kam es für die Linien 6 und 12 auf der Tolkewitzer Straße zu Verspätungen zwischen einer Minute und in Extremfällen 20 Minuten. Die Ursache dafür sei der Rückstau vor dem Verkehrsknoten Schillerplatz. Das gemeinsame Konzept von Stadtverwaltung und DVB sehe weitere Maßnahmen für eine Verkürzung der Fahrzeiten für die Straßenbahnlinien 6 und 12 sowie die Buslinien 64 und 80 vor, die ohne größeren baulichen Aufwand realisiert werden könnten, so Lösch.

Weißere Maßnahmen geplant

Neben der Markierung von ÖPNV-Verkehrsflächen und der Einrichtung neuer Busspuren planen Stadt und DVB vor allem eine Neueinstellung der Ampelanlagen. Drei Viertel der gesamten Wartezeit würden Straßenbahnen und Busse vor roten Ampeln verlieren. Werden die Pläne vollständig umgesetzt, könnten die DVB zwei Millionen Euro pro Jahr sparen und dank attraktiverer Reisezeiten und pünktlicher Verkehrsmittel zusätzliche Kunden gewinnen.

Busspur auf der Stauffenbergallee

Gegenwärtig sind öffentliche Verkehrsmittel in Dresden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19 Kilometern pro Stunde unterwegs, während das Auto mit 25 Kilometern pro Stunde klar im Vorteil ist. Deshalb planen Stadt und DVB hier weitere Eingriffe: Mit ÖPNV-Vorrangschaltungen der Ampelanlagen Bergmannstraße/Schandauer Straße und Blasewitzer Straße/Tescherstraße soll die Buslinie 64 ebenso schneller werden wie mit einer Busspur auf der Stauffenbergallee oder einer Busspur auf dem Straßenbahngleis der Fetscherstraße.

ÖPNV-Spur auf der Marienbrücke

Eine ÖPNV-Spur Richtung Altstadt auf der Marienbrücke würde die Linie 6 weiter beschleunigen, Vorrangschaltungen für Straßenbahnen an Ampeln soll es am Bahnhof Mitte, am Lennéplatz, am Fetscherplatz und am Comeniusplatz geben. Zwischen Flügelweg und Altcotta sollen die Busse mit einer eigenen Spur am Stau vorbeigeführt werden.