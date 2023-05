﻿Wie die Polizei in Dresden der Jugendkriminalität den Kampf ansagt

Dresden. Nadine Schaffrath steht in einem großen Arbeitsraum der Polizeidirektion Dresden und zeigt auf eine Tafel. Dort sind auf einer Stadtkarte Punkte verbunden mit Strichen, es sieht aus wie ein großes Netz. Die Kriminalhauptkommissarin ist Leiterin der Besonderen Aufbauorganisation „Iuventus“ der Dresdner Polizei, die im Dezember 2022 für ein neues Phänomen gegründet wurde: Eine Häufung von Raubüberfällen, die von Jugendlichen verübt werden und bei denen Jugendliche die Opfer sind. Der Arbeitsraum ist gewissermaßen das Hauptquartier der Ermittler.

Von mehreren Gleichaltrigen umringt

Es sind die immer gleichen Meldungen im Polizeibericht: Zwei junge Leute sind abends unterwegs, werden von mehreren Gleichaltrigen umringt, angesprochen und schließlich ausgeraubt. Die Täter sind auf hochwertige Gegenstände wie Handys, Lautsprecher oder Kopfhörer aus, greifen aber auch bei Zigaretten und Bargeld zu. Manchmal sind es auch Bekleidung oder Schuhe, die die Opfer herausgeben müssen. Tun sie es nicht, setzt es Schläge. Manchmal setzen die Täter Messer und Pfefferspray zur Abschreckung ein.

Immer auch eine Machtdemonstration

Selbst wenn die Opfer ihr Hab und Gut herausgeben, schützt sie es mitunter nicht vor Schlägen. „Wir haben den Eindruck, dass es den Tätern immer auch um eine Machtdemonstration geht“, sagt die Kriminalistin. 17 Beamte, darunter elf Ermittler, arbeiten gemeinsamen in der Besonderen Aufbauorganisation, die früher Sonderkommission gehießen hätte.

Präsenz zeigen im Stadtgebiet

Schnell sein, sagt Schaffrath, sei ein Prinzip ihrer Arbeit. „Die Täter müssen merken, dass wir sie im Fokus haben und dass sie nicht ungestraft andere ausrauben können.“ Präsenz will „Iuventus“ im Stadtgebiet zeigen und an Schwerpunkten möglichen Straftaten vorbeugen. „Wir sehen uns im Lagebild Gruppierungen an und prüfen, ob sie für uns relevant sind. Wenn das so ist, dann kontrollieren wir die jungen Leute, stellen Personalien fest, durchsuchen sie.“

Den Druck hochhalten

Den Druck hochhalten, nennt Schaffrath das Prinzip. „Wir zeigen, dass wir da sind und die Täter nicht machen können, was sie wollen.“ Waren die Raubüberfälle im Winter in der Inneren Altstadt und am Schillerplatz gehäuft registriert worden, liegen die Tatorte in der wärmeren Jahreszeit überall dort, wo sich junge Menschen aufhalten: In Parks wie dem Alaunpark oder am Elbufer. „Wir haben über 20 Orte auf der aktualisierten Liste“, sagt die Kriminalhauptkommissarin.

Täter und Opfer zwischen 13 und 18 Jahre alt

Bei jedem Raubüberfall prüfen die „Iuventus“-Ermittler, ob es ein Fall für sie sein könnte. Täter und Opfer sind zwischen 13 und 18 Jahre alt, es gibt nur wenige Ausreißer nach unten oder oben. An Kindern vergreifen sich die Täter eher nicht, das sei in ihrem Werteverständnis unter ihrer Würde.

Verfahren gegen 130 Personen

181 Verfahren hat die Soko bisher bearbeitet, und das durchaus erfolgreich: Zu 136 Fällen konnten die Kriminalisten Tatverdächtige ermitteln. Gegen 130 Personen leiteten die Beamten Verfahren ein. Sieben Tatverdächtige sitzen aktuell in Untersuchungshaft, gegen drei Tatverdächtige wurde vom Ermittlungsrichter ein Haftbefehl erlassen, aber nicht in Vollzug gesetzt. Drei Tatverdächtige konnten in Jugendhilfeeinrichtungen in sogenannten „haftvermeidenden Maßnahmen“ untergebracht werden.

Nahezu ausschließlich junge Männer

Die meisten Tatverdächtigen wohnen bei ihren Eltern, nur wenige sind im Kinder- und Jugendnotdienst untergebracht. In der Mehrzahl handelt es sich, so Schaffrath, um nichtdeutsche Tatverdächtige, um junge Menschen mit Migrationshintergrund. Wobei sich in den Gruppierungen, aus denen heraus die Raubstraftäter handeln würden, Deutsche und Nichtdeutsche mischen würden. Tatverdächtige seien nahezu ausschließlich männlichen Geschlechts. „Mädchen sind zwar meist dabei, aber treten selbst nicht in Erscheinung“, hat die Kriminalistin beobachtet.

Opfer sind zufällig gewählt

„Etwas abziehen“, nennen die Räuber ihr Vorgehen, wenn sie aus der Gruppe heraus ihre Opfer attackieren. „Zwei bis drei handeln aktiv, die anderen dienen als Drohkulisse“, sagt Schaffrath, „die Opfer sind zufällig gewählt. Das passiert meist spontan, es gibt keine feste Verbindung zwischen Opfern und Tätern.“ Aber teilweise würden die Opfer ihre Peiniger aus den sozialen Medien kennen.

Lose Zusammenschlüsse und keine Bandenstruktur

Bei den Gruppierungen handele es sich um lose Zusammenschlüsse, so die Kriminalistin, Bandenstrukturen und feste Hierarchien seien nicht zu erkennen. Dafür aber eine Gruppendynamik, bei der einzelne Täter den anderen Gruppenmitgliedern etwas beweisen wollen. Dann komme es gar nicht so sehr auf die Beute an. Sondern darauf, die Opfer einzuschüchtern, ihnen Angst einzujagen, sich stärker zu fühlen. „Wir haben sogar Fälle, bei denen die Täter die Beute hinterher weggeworfen haben.“

Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung

Die Form der Jugendkriminalität hat Dresden nicht exklusiv, auch in Leipzig, Halle oder Cottbus registriert die Polizei verstärkt Raubüberfälle. „Wir stehen mit den Kollegen im Austausch.“ Es gehe nicht nur um Strafverfolgung, sondern auch um Prävention. Deshalb arbeite „Iuventus“ mit Jugendamt, Jugendgerichtshilfe und Ausländerbehörde zusammen. „Wir haben viele Verdächtige, die nur eine Tat begangen haben sollen. Es sind junge Menschen, die sich entwickeln. Es kommt darauf an, dass es bei dieser einen Tat bleibt.“

Keine Sache von Monaten

Richtig gut müsse es die Sonderkommission machen, um diese Form der Kriminalität zurückzudrängen. „Das wird keine Sache von ein paar Monaten“, weiß die Kriminalhauptkommissarin, „wir werden es nicht komplett auf Null setzen können, aber es geht uns um ein vertretbares Maß.“ Ziel sei es, die Arbeit eines Tages ins normale Kommissariat zu überführen. Aber der Weg bis dahin ist noch weit.

